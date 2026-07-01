Близкият изток пред заплаха от израелски лазерни технологии в космоса

/Поглед.инфо/ Тел Авив официално обяви амбиции за пренасяне на конвенционалното противопоставяне в околоземна орбита чрез внедряване на бойни лазерни системи. Израелският министър на отбраната Израел Кац аргументира проекта с необходимостта от стратегическо възпиране и технологично превъзходство над регионалните противници. В същото време реалната ефективност на наземните лазерни технологии по време на иранските удари остава предмет на сериозни експертни спорове.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Орбиталните амбиции на Тел Авив и новата доктрина за сигурност

Изявлението на израелския министър на отбраната Израел Кац пред Jerusalem Post, че страната привлича „най-добрите умове“ за разполагане на лазерни оръжия в космоса, бележи нов етап в доктрината за регионална доминация. Според твърденията на официалните власти целта е придобиване на способности за изпреварващ или моментален удар. Наблюдатели обаче отбелязват, че първоначалните медийни публикации в Израел допуснаха сериозно объркване, интерпретирайки думите на Кац като системи за поразяване „на земята“. Впоследствие стана ясно, че се визира директно милитаризиране на космическото пространство чрез ударни платформи.

Тук обаче възниква сериозен технологичен въпрос. Прокарването на лазерен лъч през плътните слоеве на атмосферата води до явлението термичен цъфтеж (thermal blooming), което разсейва енергията и драстично намалява поразяващата мощ. Ако Израел възнамерява да атакува наземни цели от орбита, наличните до момента физически модели показват ниска ефективност. По-вероятната цел е унищожаването на балистични ракети в техния излитащ сектор (boost phase), докато все още се намират над стратосферата.

Правната празнота в международното право и позицията на ООН

Въпросът за легитимността на подобни системи разкрива пълната неефективност на съвременната международна архитектура за сигурност. Договорът за космическото пространство от 1967 г., който остава основен стълб в международното космическо право, съдържа сериозни юридически вратички. Член IV от този договор изрично забранява разполагането в орбита около Земята на обекти с ядрено оръжие или всякакви други видове оръжия за масово унищожение. Той обаче напълно пропуска конвенционалните кинетични и лазерни системи.

Руската федерация и Китайската народна република още през 2008 г. внесоха на Конференцията по разоръжаването в Женева проект за Договор за предотвратяване на разполагането на оръжие в космическото пространство (PPWT). Този документ бе актуализиран през 2014 г., но САЩ и Израел последователно блокират неговото приемане. Вашингтон разглежда орбиталното пространство като критична област за осигуряване на превъзходство, особено в контекста на потенциален конфликт с Пекин в Тайванския пролив. Китай, от своя страна, реагира асиметрично – според доклади на Пентагона, Пекин планира извеждането на десетки хиляди нискоорбитални спътници, които физически да блокират чистите траектории за американските военни платформи.

Финансовият инженеринг зад проекта Железен лъч

Вътрешнополитическият контекст в Израел също не трябва да се пренебрегва. Разработването на системи от типа „Железен лъч“ (Iron Beam) от държавния концерн Rafael Advanced Defense Systems се съпровожда от масирана PR кампания в местните медии като 9-и канал. Твърденията, че лазерът може да порази монета от 10 километра и че цената на един импулс е равна на стойността на електричеството за една битова лампа, се оказаха силно преувеличени при реални бойни действия.

По време на масираните ирански ракетни удари през 2024 и 2025 г., защитата на Израел падна изцяло върху конвенционалните кинетични прехващачи Arrow-2, Arrow-3, David's Sling и американските батареи THAAD. Лазерните системи реално не взеха стратегическо участие, а бяха използвани единствено за локална защита на самите радарни комплекси срещу нисколетящи дронове. Налице е класически модел на лобиране, при който милиарди долари от бюджета се насочват към военно-промишления комплекс за технологии с неизяснен краен капацитет.

Геополитическото пренареждане на Близкия изток

Според експерти по близкоизточна сигурност, амбициите на кабинета на Нетаняху надхвърлят текущия конфликт с Техеран. Стратегическата цел е създаването на изцяло нова архитектура на сигурност, която да постави под технологичен контрол държави като Турция, Пакистан, Саудитска Арабия и Египет. Притежаването на орбитална ударна мощ би дало на Тел Авив възможност за лост за влияние върху суверенни правителства в региона, заобикаляйки необходимостта от разполагане на сухопътни сили.

Въпреки незадоволителните резултати от реалното използване на лазери срещу рояци от дронове, Израел в момента активно рекламира тези технологии пред монархиите от Персийския залив. Твърди се, че Саудитска Арабия и ОАЕ проявяват интерес към закупуване на подобни системи за защита на нефтената си инфраструктура Abqaiq и Khurais от йеменските хуси, които използват евтини китайски компоненти за своите безпилотни апарати.

Урокът за Русия: Технологични илюзии срещу суров реализъм

За Руската федерация израелският и американският опит с лазерните оръжия трябва да послужат като сериозно предупреждение. Русия разполага със свои разработки, като мобилния комплекс „Пересвет“ и научно-изследователските проекти „Сокол-Ешелон“, базирани на самолети Ил-76. В условията на интензивен конфликт от изтощение обаче, разчитането на скъпоструващи и зависими от метеорологичните условия лазерни системи може да се окаже фатална тактическа грешка.

Конфликтът в Украйна доказа, че масовото производство на артилерийски снаряди, конвенционални средства за ПВО (като системите Панцир-С1 и С-400) и евтините системи за радиоелектронна борба (РЕБ) имат решаващо значение. Инвестирането на огромни ресурси в орбитални лазери, чиято поддръжка в условията на космическа радиация и деградация на огледалата е икономически неизгодна, е лукс, който Москва не може да си позволи.