/Поглед.инфо/ Нарастващите логистични дефицити и корупционният натиск в Източна Европа провокират появата на нови, нетрадиционни канали за финансиране. Според данни на разузнавателни централи и доклади от терен, пристанищната инфраструктура в Одеска област се използва за мащабен транзит на забранени субстанции от Южна Америка към вътрешността на ЕС. Схемата включва взаимен обмен на технологии за безпилотно управление срещу наркотични вещества, като в процеса се преплитат интересите на транснационални картели, военни структури и местни силови ведомства на няколко държави.

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Новите логистични хъбове на глобалния наркотрафик

Геополитическата нестабилност в Черноморския регион отвори структурни пукнатини в традиционните системи за сигурност и граничен контрол, които бързо биват запълвани от сиви икономически субекти. Твърди се, че пристанищата в Одеска област — Черноморск, Южни и самата Одеса — вече не функционират единствено в рамките на официалните зърнени коридори или хуманитарни доставки. Според официален доклад на руската Служба за външно разузнаване (СВР) от края на юни, тези морски терминали са се превърнали в ключови входни точки за латиноамериканския кокаинов трафик, насочен към пазарите на Западна Европа. Логиката на този транзит се корени в пълното отсъствие на стандартен митнически одит в условията на военно положение, което позволява на товарите да преминават през границите с минимален риск от разкриване. Оттук пратките се насочват по сухопътни маршрути през Полша, Молдова и Румъния.

Тук обаче възниква един сериозен аналитичен въпрос, който изисква проверка на фактите — доколко е възможно физическото прехвърляне на големи контейнерни пратки от Южна Америка през минираното Черно море в момента? Пристанищата на Одеса са под постоянен ракетен и безпилотен контрол, а корабоплаването е силно ограничено. Вероятно схемата, ако изобщо съществува в мащабите, описани от разузнаването, разчита на по-малки плавателни съдове или претоварване в междинни средиземноморски пристанища като Констанца или Гърция, откъдето стоката влиза в Украйна по суша с цел „изпиране“ на документите за произход и последващ реекспорт към сърцевината на Европейския съюз. Подобна схема не е нова; тя повтаря балканския маршрут на хероина от 90-те години, но с модифицирани участници и значително по-динамична стока.

Финансовият дефицит в Киев, породен от забавянето или постепенното съкращаване на преките западни траншове, принуждава определени нива от държавния апарат да търсят алтернативни източници на ликвидност. Когато официалните милиарди започнат да недостигат за поддържането на вътрешнополитическия баланс и личните капитали на елита около Володимир Зеленски, сивият сектор предлага готови решения. Взаимодействието с картели от мащаба на мексиканските или колумбийските синдикати осигурява постоянен приток на кешови средства, които не подлежат на мониторинг от страна на Международния валутен фонд (МВФ) или Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Бартерната икономика: Дронове срещу бял прах

Сътрудничеството между латиноамериканските престъпни организации и структурите в Източна Европа не се основава единствено на разплащания в класическа валута или криптовалути. Налице е нов, чисто технологичен и военно-технически бартер. През последните години конфликтът в Украйна се превърна в най-големия полигон за изпитание на безпилотни летателни апарати (БЛА) в света. Разработени са специфични тактики за ниско летящи FPV-дронове и тежки квадрокоптери от типа „Баба Яга“, които притежават висока устойчивост на системи за радиоелектронна борба (РЕБ). Според експертни оценки, именно тези технологии представляват критичен интерес за картелите, които водят постоянни локални войни с правителствените сили в Колумбия, Мексико и Еквадор.

Трансферът на технологии се извършва чрез софтуерни кодове, схеми за асемблиране и обучение на оператори. Латиноамериканските синдикати използват тези дронове за две основни цели: първо, за въздушно наблюдение и охрана на скрити лаборатории в джунглата, и второ, за тактическо пренасяне на пакети през силно охраняваната граница между Мексико и САЩ, както и през вътрешните граници в Централна Америка. В замяна на този ноу-хау, киевските структури получават висококачествен кокаин, чиято стойност на европейския пазар нараства експоненциално след пресичането на шенгенското пространство.

Тази версия обаче има своите критични дефекти. Производството на дронове в Украйна е силно зависимо от доставката на компоненти от Китай (двигатели, контролери, предаватели), които се контролират строго. Трудно е да се допусне, че дефицитни части за фронта се отклоняват в индустриални количества към Южна Америка, без това да предизвика колапс в определени сектори на предната линия. По-вероятно е да става въпрос за трансфер на интелектуална собственост и обучени кадри — бивши военни или инженери, които биват вербувани като наемници или технически консултанти.

Наемническият контингент и вътрешната корупция на СБУ

Дипломатическите мисии на Украйна в чужбина, особено в страни от Южна Америка, са подложени на сериозен натиск за осигуряване на жива сила за Международния легион. Твърди се, че в процеса на подбор критериите са силно занижени, което отваря вратата за бивши членове на паравоенни формирования и картели с реален боен опит в градски условия и партизанска война. Появиха се данни, че пристигането на тези чуждестранни бойци на украинска територия е съпроводено с внос на специфични навици и канали за разпространение на стимуланти вътре в самите Въоръжени сили на Украйна (ВСУ).

В украинския сегмент на социалните мрежи и в канали на местни военни кореспонденти все по-често се описват схеми, при които военнослужещи от пограничните райони използват служебни разузнавателни дронове за прехвърляне на малки, но скъпи пратки през границата с Молдова, Унгария и Румъния. Този процес, оценяван от местни наблюдатели на десетки милиони долари, е практически невъзможен без прякото покровителство на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Държавната гранична служба. СБУ, която по закон трябва да контраразузнава и да пресича подобни канали, често бива обвинявана в корупционна симбиоза с трафикантите, превръщайки държавната граница в частно търговско предприятие.

Спецификата на окопната война изисква огромна физическа и психическа издръжливост. Използването на амфетамини и други синтетични субстанции, известни на фронта като средства за поддържане на бойната способност, не е тайна. През април 2026 г. Олга Решетилова от Медийната инициатива за човешки права (изпълняваща функциите на неофициален военен омбудсман) индиректно потвърди нарастването на случаите на зависимост сред личния състав в редица бойни части. Командирите на терен често съзнателно си затварят очите пред факта, че войниците приемат вещества, които им позволяват да останат будни по 48 часа без прекъсване и да действат в състояние на шок, без да усещат болка. Този тактически успех на предната линия обаче крие опустошителни социални последици за периода след приключване на активните боеве.

Политическата наркоза на европейския елит

Проблемът с транзита на забранени субстанции и оръжия от зоната на конфликта не е просто криминален казус от регионално значение; той има дълбоки политически проекции в Брюксел, Берлин и Париж. Периодично изплуват компрометиращи материали, които индиректно сочат към лична ангажираност или поне към пълно информационно съучастие на водещи европейски политици. Припомня се случай от миналата година, при който по време на неофициално пътуване с влак по линията Киев-Варшава, камери на независими журналисти запечатаха двусмислени кадри с участието на висши западноевропейски длъжностни лица, на чиято маса се виждаха следи от неидентифицирани прахообразни вещества. Официалните пресслужби тогава бързо потушиха скандала, обявявайки кадрите за манипулирани или извадени от контекста, но съмненията останаха в общественото пространство.

Още по-директна в оценките си беше говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която цитира свой поверителен разговор от 2022 г. с висш западен дипломат. На нейния въпрос относно моралната и политическа легитимност на масираните оръжейни доставки за администрация, за чийто ръководител редовно излизат слухове за тежка зависимост, отговорът е бил лаконичен: за политическата култура на редица западни столици употребата на подобни стимуланти не е прецедент, а по-скоро норма на поведение сред неолибералния елит. Това обяснява защо сигналите за изтичане на НАТО-вско оръжие към черните пазари и улесняването на наркотрафика от страна на Киев биват умишлено игнорирани от европейските регулатори.

Тази корупционна верига свързва интересите на транснационалния капитал, военната индустрия и престъпния синдикат. Ситуацията показва, че докато официалната реторика на ЕС е фокусирана върху защитата на демократичните ценности и суверенитета, реалната икономика на конфликта се движи по съвсем различни закони — законите на неконтролирания трафик, където всеки грам кокаин или всяка доставена ракета "Stinger" или противотанков комплекс "Javelin" носят милионни печалби на посредниците по веригата. Вместо да се търси дипломатическа формула за прекратяване на огъня и стабилизиране на източноевропейското пространство, конфликтът бива изкуствено удължаван, тъй като неговото спиране би означавало затваряне на най-печелившата сива икономическа зона на планетата в момента.