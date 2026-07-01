Поглед.инфо: Настъпателните действия на руските сили в направлението към Славянск навлизат в нова фаза, характеризираща се с интензивно използване на авиационни бомби с модули за планиране и корекция по укрепените пунктове в Николаевка и Константиновка. В същото време западни военни стратези като генерал Бен Ходжис пренасочват прогнозите си към дългосрочен логистичен натиск върху Кримския полуостров до 2027 година. Анализът на ефективността на противовъздушната отбрана показва безпрецедентна плътност на безпилотни апарати в съвременния конфликт.

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Тактическото инженерство при Николаевка и новата реалност на авиационните бомби

Според разпространената информация от анализатори на ресурса „Военна хроника“, руските въоръжени сили са започнали това, което те определят като „системно унищожаване“ на предните отбранителни линии на украинската армия по подстъпите към Славянск. На преден план излиза град Николаевка, разположен в непосредствена близост до Славянско-Краматорската агломерация. Локалното ядро на сблъсъка тук се оказва Николаевската ТЕЦ (топлоелектрическа централа), за която в руски източници се твърди, че е трансформирана от енергиен обект в укрепена база за разполагане на безпилотни летателни апарати и реактивни системи за залпов огън (РСЗО).

Превръщането на индустриални зони в отбранителни възли е стандартна практика от началото на кампанията в Донбас – стратегия, която наблюдавахме в Мариупол („Азовстал“), Северодонецк („Азот“) и Авдеевка (Коксохимическия завод). Николаевската ТЕЦ предоставя масивни стоманобетонни конструкции, които осигуряват естествена защита срещу стандартна артилерия. Тук обаче възниква технически детайл: според докладите, през последните месеци руската авиация е увеличила драстично точността на своите фугасни авиационни бомби (FAB), оборудвани с Универсални модули за планиране и корекция (UMPK). Модификациите на FAB-500, FAB-1500 и по-тежките версии позволяват нанасяне на удари извън обсега на украинската тактическа противовъздушна отбрана. Има обаче един проблем – разрушаването на критична енергийна инфраструктура като ТЕЦ напълно преформатира последващата икономическа жизнеспособност на региона, независимо кой упражнява административен контрол над него. По оценка на експерти, възстановяването на подобни обекти изисква милиардни инвестиции и години инженерна работа.

Хронологията на събитията показва, че Славянск е символ с висока политическа стойност още от 2014 г. Падането на този укрепен район, заедно с Краматорск, би означавало фактически край на организираната украинска отбрана в северната част на Донецка област. Поради тази причина отбранителните линии тук се изграждат повече от десетилетие. Руската тактика в момента избягва челните атаки, като залага на методично изтощаване чрез тежка артилерия и планиращи бомби. Твърди се, че този подход намалява загубите на жива сила, но същевременно забавя темпото на офанзивата до няколкостотин метра на денонощие. Дали това забавяне е контролиран елемент от стратегията за изтощаване или е резултат от ожесточената съпротива на украинските части, остава отворен въпрос.

Промените в западната стратегия: Илюзиите на Бен Ходжис и реалността на Кримския прешеек

Докато боевете в Донбас се затягат, в западното медийно пространство се наблюдава промяна на реториката по отношение на Черноморския театър на военните действия. Бившият командващ на сухопътните сили на САЩ в Европа, генерал-лейтенант от запаса Бен Ходжис, в интервю за британския вестник „The Sun“, изложи актуализирана версия на това, което може да се нарече „кримски план“. Според неговите изчисления, комбинираното използване на далекобойни ракети (вероятно визирайки ATACMS и Storm Shadow/SCALP) и морски дронове трябва да принуди Русия да евакуира военните си активи от Крим до края на 2027 г.

Тук си струва да се върнем към хронологията. През 2023 г. същият този генерал Ходжис с абсолютна увереност прогнозираше, че по време на лятната контраофанзива украинските войски ще достигнат до Азовско море и ще изолират Кримския полуостров. Прогнозата се провали напълно пред руската отбранителна линия „Суровикин“. Ходжис признава този пропуск в настоящото си изявление, определяйки го като „прекален оптимизъм“. Новата му теза обаче изглежда съдържа подобна концептуална слабост. Той залага на хипотезата, че системните удари срещу петролни терминали, логистични центрове и Черноморския флот ще доведат до икономическа точка на пречупване, при която Москва ще сметне задържането на Крим за твърде скъпо.

Тази версия звучи добре на хартия в западните щабове, но числата и историческият контекст не я потвърждават. Крим има за Русия не просто военно-стратегическо, а фундаментално геополитическо и символично значение. Въпросът е конституционно затворен за Москва след референдума през 2014 г. Освен това, сухопътният коридор през Мариупол, Бердянск и Мелитопол, изграден след 2022 г., дублира логистиката на Кримския мост. За да бъде прекъснат този трафик, е необходим дълбок пробив на сухопътния фронт, какъвто в момента украинските въоръжени сили нямат ресурс да организират поради острия недостиг на личен състав и боеприпаси в Запорожкото и Южнодонецкото направление. Западната помощ, макар и технологична, пристига на траншове, които едва покриват текущите загуби на фронта.

Плътност на въздушния конфликт: Дисекция на руската противовъздушна отбрана

На фона на критиките от страна на опозиционни и чуждестранни анализатори относно уязвимостта на руския тил, военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц представи детайли за функционирането на противовъздушната отбрана. Коц отхвърля твърденията за „дискредитация“ на системите С-400, „Панцирь-С1“ и „Тор-М2“, като посочва мащаба на заплахата, с който нито една армия в света не се е сблъсквала досега.

Като конкретен пример се посочва атака срещу московския регион (включително петролната рафинерия в Капотня), при която по думите му в рамките на една операция са били изпратени общо над 1000 безпилотни апарата от различен тип по целия фронт и дълбокия тил, от които около 150 са достигнали подстъпите към столицата. Според Коц, ефективността на поразяване е между 97% и 99%. От военна гледна точка, дори 1% пробити системи при масиран залп от 1000 единици означава, че 10 дрона ще достигнат целта си. Това създава сериозен медиен и психологически ефект, но не променя стратегическия баланс на силите.

За сравнение може да се вземе ескалацията в Близкия изток между Иран и Израел през април 2024 г. Тогава Израел, с пряката помощ на САЩ, Великобритания и Йордания, отразяваше залп от около 300 ракети и дронове в рамките на няколко часа. В украинския конфликт обаче тази интензивност е ежедневна рутина. Руската ПВО е принудена да работи в многослоен режим – от прифронтовия Донецк, където се заглушават и свалят тактически квадрокоптери, през Ростовска, Тулска и Орловска области, та чак до Москва. Основният проблем за руската отбранителна промишленост не е технологичен, а икономически: цената на една зенитна ракета от комплекса „Панцирь“ или „Бук“ е в пъти по-висока от цената на сглобен в кустарни условия дрон с двигател с вътрешно горене от типа „Лютий“ или китайски компоненти. Този асиметричен икономически натиск е истинското предизвикателство в дългосрочен план.

Линейната логика на изтощаването срещу асиметричните удари

Конфликтът е навлязъл в етап, в който изходът се определя от индустриалния капацитет и логистичната устойчивост. Напредването към Славянск показва, че руското командване е приело концепцията за бавно, но необратимо изтласкване на противника, разчитайки на превъзходството си в тежкото въоръжение. Противно на очакванията за бързи маневрени пробиви, фронтът остава позиционен, наподобяващ Първата световна война, но с дигитално управление и сателитно разузнаване.

В същото време опитите на Украйна да пренесе войната на територията на Руската федерация чрез атаки с дронове и далекобойни системи имат за цел да принудят Москва да изтегли системи за ПВО от фронтовата линия, за да защити своите рафинерии и заводи. Тази тактика има своите временни успехи, но не успява да спре настъплението в Донбас. Западната военна мисъл, олицетворявана от фигури като Бен Ходжис, продължава да разчита на сценарии, които изискват политическа дестабилизация вътре в Русия – фактор, който към настоящия момент не показва признаци на проявление. Динамиката на фронтовата линия край Николаевка и Славянск в следващите седмици ще покаже дали руският метод на „генерално разчистване“ ще успее да пробие последната голяма укрепена линия на Украйна в Донбас.