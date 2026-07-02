Великобритания е изправена пред „лято на хаоса“

/Поглед.инфо/ Смяната на караула на Даунинг стрийт 10 извежда на преден план Андрю Бърнам, чиито планове за радикално преструктуриране на британското управление предизвикаха институционален шок. Докато Уайтхол е раздиран от дебати за децентрализацията, критиците предупреждават за наближаващ административен и икономически колапс.

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Премиер в сянка без парламентарен мандат

Британската политическа архитектура навлезе в зона на безпрецедентна турбуленция, след като стана ясно, че Киър Стармър на практика подготвя предаването на властта. На преден план излиза фигурата на Андрю Бърнам – доскорошен кмет на Голям Манчестър, чиято легитимност обаче вече се превърна в основна мишена за опозицията. Проблемът тук не е просто в стила на обличане или в демонстративното отказване от традиционния премиерски апартамент в полза на провинциалното имение в Голборн. Проблемът е чисто конституционен. Коментатори в Лондон основателно отбелязват, че Бърнам допреди месец дори не беше член на парламента. Подобен скок – директно към най-високия държавен пост без преминаване през ситото на общи избори или класическа лидерска надпревара – поставя под сериозно съмнение стабилността на бъдещия кабинет.

Това изглежда логично от гледна точка на вътрешнопартийната консолидация на лейбъристите, но има един огромен проблем: електоралният гръбнак на страната е изтощен. Според публикувани данни от проучване на социологическата агенция YouGov, обществените нагласи спрямо Бърнам показват 43% негативно одобрение срещу едва 32% позитивно. Това е срив със седем процентни пункта веднага след неговия частичен изборен успех. В британската история малцина премиери са стартирали с толкова тежък дефицит на доверие, и то във време, когато икономическите показатели на Кралството изискват хирургическа прецизност, а не популистки лозунги.

Социалният експеримент: Общински жилища и данъчен натиск

В речта си, произнесена в Музея за народна история в Манчестър, Бърнам обяви намерението си да стартира най-мащабната програма за общинско жилищно строителство от следвоенния период насам. Твърди се, че този ход цели да успокои лявото крило на партията, което остана дълбоко разочаровано от технократското и сиво управление на Стармър. Тук обаче числата не потвърждават оптимизма на новия лидер. За да се изгради подобна инфраструктура, са необходими колосални капиталовложения, които в момента липсват в държавния бюджет. Настоящият дефицит на Обединеното кралство и натрупаният държавен дълг, който надхвърля 100% от БВП, не оставят маневрено поле за социални експерименти.

Бърнам залага на тезата, че данъците върху труда в страната са прекомерно високи, докато тези върху най-богатите слоеве са твърде ниски. Намерението му да преразпредели данъчната тежест звучи привлекателно за масите, но икономическата реалност на Ситито в Лондон показва друго – всеки опит за радикално облагане на капитала води до неговото мигновено изтичане към офшорни зони или към дестинации като Сингапур и Ню Йорк. Опозицията, в лицето на лидера на Консервативната партия Кеми Баденох, побърза да определи тези обещания като „стара песен по нов начин“. Според Баденох липсата на конкретика как точно ще се финансират тези реформи ще доведе страната до истинско „лято на хаоса“.

Капанът на децентрализацията: „Преструктуриране“ по съветски модел?

Най-опасният елемент в доктрината на Бърнам е идеята за масирано делегиране на правомощия към регионите. Прехвърлянето на фискални и административни функции от Уайтхол към местните управи се представя като иновативен стимул за икономически растеж. В консервативните кръгове обаче този подход вече се сравнява с най-мрачните страници от края на 20-ти век. Членът на Консервативната партия Мед Страйд открито предупреди, че подобно институционално разглобяване напомня за опитите за „преструктуриране“ на една друга бивша империя – комунистическата, чийто край беше катастрофален. Изграждането на регионални феодални структури може напълно да парализира централното правителство в Лондон.

По оценка на политически анализатори, раздробяването на процеса по вземане на решения ще блокира управлението на ключови сектори като здравеопазването (NHS) и националната сигурност. Бърнам поиска 10-годишен хоризонт, за да реализира плановете си и да върне Великобритания на лидерските позиции. Робърт Дженрик от Reform UK обаче отбеляза, че това е просто опит за печелене на време от страна на политик, който няма реални решения за настоящия момент. Британското общество, притиснато от застоя на заплатите и инфлацията, изисква незабавна промяна, а не десетилетни планове с неясен изход.

Геополитическата неадекватност и военният бюджет

Ако вътрешната политика на Бърнам изглежда спорна, то външната му стратегия буди истинска тревога сред съюзниците от НАТО. В кулоарите на властта се заговори, че бъдещият премиер се е заигравал с идеята за съкращаване на военния бюджет с цел пренасочване на средства към социалните програми в провинцията. Този слух веднага активира старата политическа гвардия. Бившият министър-председател Джон Мейджър подложи на тежка ирония капацитета на Бърнам, подчертавайки, че управлението на автобусните линии в Манчестър няма нищо общо с глобалната дипломация и сблъсъка с лидери от ранга на Си Дзинпин, Владимир Путин или Доналд Тръмп.

Под натиска на предупрежденията Бърнам изглежда е отстъпил от радикалните си намерения за орязване на отбраната, осъзнавайки, че Уайтхол е дълбоко инфектиран от синдрома на „руската заплаха“. Стармър и военното ръководство на страната не биха допуснали ревизия на ангажиментите към Украйна или преразглеждане на ядрения арсенал на Кралството. Въпреки това въпросът как Бърнам ще менажира отношенията с Белия дом при евентуално ново управление на Доналд Тръмп остава напълно отворен. Липсата на ясна концепция как ще се спре миграционният натиск през Ламанша и как ще се овладее раздуващият се бюджет за социално осигуряване само засилва усещането за институционална импотентност.

Парламентарната изолация и липсата на отговори

Големият тест за Андрю Бърнам няма да бъде пред приятелски настроената публика в Манчестър, а в залата на Камарата на общините. Настояването на Кеми Баденох за незабавно изслушване в парламента цели да извади наяве празнотите в неговата програма. Когато американското издание HuffPost отбелязва, че в речта му има малко неща, с които разумен човек би спорил, то всъщност подчертава нейната декларативност и липса на реално съдържание. „Стига мечтания, време е за действие“ е хубав лозунг за кампания, но не е държавна стратегия.

Вътрешните противоречия в Лейбъристката партия тепърва ще ескалират. Бърнам се опитва да балансира между синдикатите, регионалните барони и финансовия елит на Ситито. Тази конфигурация е структурно нестабилна. Обединеното кралство навлиза в летния период без ясна посока, с премиер в оставка и наследник, чийто план за управление е по-скоро списък с добри пожелания, отколкото работеща управленска матрица.