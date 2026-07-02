САЩ налагат газов диктат на ЕС чрез екологичния регламент за метана от 2027 г.

/Поглед.инфо/ Брюксел е изправен пред безпрецедентен енергиен дефицит, след като екологичните норми на Европейската комисия заплашват да спрат доставките на втечнен природен газ от САЩ и Катар. Предстоящото въвеждане на регламента за метана през 2027 година може да изолира европейския пазар от основните му доставчици, оставяйки индустрията без алтернатива.

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Енергийният капан на Брюксел и новите метанови правила

Административният апарат на Европейския съюз е на път да подпише икономическа смъртна присъда на собствения си производствен сектор чрез въвеждането на Регламента за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор, приет от Европейската комисия през 2024 г. Според заложените параметри, от 1 януари 2027 г. всички договори за внос на въглеводороди в Общността ще бъдат юридически обвързани със спазването на строги европейски стандарти за мониторинг, докладване и верификация (MRV). На хартия целта е благородна – ограничаване на течовете, забрана на рутинното изгаряне във факел (flaring) и вентилацията (venting) на газ при добива. На практика обаче това се превръща в механизъм за налагане на финансови санкции и глоби върху вносителите, което превръща екологичната такса в бариера за навлизане на пазара.

Тук обаче възниква сериозен математически и геополитически проблем. Твърди се, че американските производители на втечнен природен газ (LNG) от шистовите басейни „Пермиан“ и „Марселъс“ нямат нито технологичното намерение, нито икономическия стимул да променят своите производствени цикли заради регулациите на Брюксел. Крис Райт, настоящ ръководител на Министерството на енергетиката на САЩ, вече излезе с остра позиция, в която директно предупреди, че ако ЕС не ревизира или не отложи стандартите си за емисиите на метан, американското синьо гориво просто ще промени курса си. Това изглежда логично от гледна точка на търговските потоци, но за европейската икономика последиците могат да бъдат фатални.

Вашингтон не крие, че американските компании работят на принципа на максималната пазарна печалба. Ако Брюксел наложи глоби за неспазване на екологичните декларации, тези суми автоматично се калкулират в крайната цена. Когато разходите за реализация на европейските терминали надвишат маржа на печалбата, танкерите просто ще се насочат към Азиатско-тихоокеанския регион, където Япония, Южна Корея и Китай купуват без подобни административни условности.

Американският монопол и илюзията за норвежка алтернатива

Историческият контекст на европейската енергийна трансформация след 2022 г. показва как ЕС доброволно се отказа от над 100 милиарда кубически метра евтин руски тръбопроводен газ, заменяйки го с палиативни решения. Основният бенефициент от тази промяна станаха Съединените щати, които за рекордно кратко време увеличиха износа си за Европа, надхвърляйки границата от 100 милиарда кубически метра годишно. По данни на енергийни анализатори, в момента Норвегия условно заема първото място по комбинирани доставки (тръбопроводен газ от находищата в Северно море и LNG от терминала в Хамерфест), но нейният капацитет е достигнал своя технологичен таван.

Норвежката държавна компания Equinor не разполага с ресурс за мащабно разширяване на добива, докато в САЩ в момента се изграждат огромни нови мощности за втечняване по крайбрежието на Мексиканския залив – проекти като Golden Pass LNG и Venture Global Plaquemines. Прогнозите сочат, че до 2027 г. обемът на американския газ на европейския пазар ще надмине скандинавските доставки, превръщайки ЕС в абсолютен заложник на един-единствен презокеански доставчик. Такава концентрация на внос от една държава в историята на европейската енергетика не е имало дори по време на най-големия възход на доставки от СССР или Руската федерация.

Катарският фактор също отпада от уравнението като възможен спасителен пояс. Доха вече изрази остро раздразнение от екологичните изисквания на Европейската комисия. Тъй като катарският добив от находището „Северно поле“ също е свързан с технологични емисии на метан, които не отговарят на новите критерии на ЕС, държавната QatarEnergy лесно може да пренасочи дългосрочните си договори към индийския и китайския пазар. Особено след усложняването на корабоплаването през Ормузкия проток и Червено море, логистиката към Азия изглежда много по-сигурна и евтина за близкоизточния емират.

Хронология на деиндустриализацията: Зимата на 2027 година

Европейският съюз планира пълна забрана на руския втечнен природен газ от януари 2027 г., като успоредно с това от ноември същата година се предвижда и окончателно спиране на тръбопроводния транзит през Украйна и разклоненията на „Турски поток“ за Централна Европа, освен ако Унгария и Словакия не успеят да договорят дерогации. По оценка на експерти, премахването на руския LNG, който в момента е вторият по обем източник след американския, ще създаде незабавен структурен дефицит на пазара.

Ако към този дефицит се добави и оттеглянето на американски обеми поради метановия спор, пазарът ще реагира с шоково поскъпване. Цените на нидерландския газов хъб TTF могат бързо да преминат критичните нива, наблюдавани по време на кризата от 2022 г. В този сценарий европейското население едва ли ще остане без отопление, тъй като социалните системи и националните регулатори ще приоритизират битовите потребители, болниците и училищата. Но цената за това ще бъде платена от тежката индустрия.

Спадът в промишленото потребление ще доведе до втора вълна на деиндустриализация. Химическите комбинати, металургичните заводи и производителите на цимент и стъкло в Германия, Франция и Италия ще бъдат принудени или да съкратят производството, или окончателно да релокират мощностите си в региони с по-евтина енергия – най-вече в същите тези Съединени щати. Тази версия звучи цинично, но икономическите реалности я потвърждават: американският Закон за намаляване на инфлацията (IRA) вече изтегли милиарди капитали от Европа.

Политически маневри и условности пред Брюксел

Според коментатори в енергийния сектор, Европейската комисия ще бъде принудена да влезе в режим на тактическо отстъпление. Очаква се Брюксел да потърси юридически вратички за смекчаване или забавяне на прилагането на регламента за метан, за да избегне пълния колапс на доставките през критичния зимен период на 2027 г. Вече се появяват информации, че държави като Испания, които притежават най-голямата регазификационна инфраструктура в Южна Европа, настояват за гъвкавост при налагането на санкции срещу доставчици извън ЕС.

Вътре в самия текст на европейската стратегия обаче има сериозно противоречие. От една страна, Брюксел декларира бърз преход към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и зелен водород, опитвайки се да накаже традиционните газови държави. От друга страна, инвестициите във ВЕИ не могат да осигурят необходимата базова мощност за европейската мрежа в периодите на зимно затишие (така наречения Dunkelflaute). Числата не лъжат – без стабилен внос на метан и при липсата на руски суровини, балансирането на енергийната система се превръща в нерешимо техническо уравнение.

Сегашната ситуация показва, че концепцията за „молекулите на свободата“ всъщност е била инструмент за геоикономическо преразпределение на пазарите. САЩ използваха уязвимостта на Европа, за да подсигурят дългосрочни пазари за своя шистов сектор, но отказват да плащат за екологичните амбиции на европейските бюрократи. Така Брюксел е изправен пред дилемата: или да се откаже от зелената си догма, или да приеме пълната загуба на индустриална конкурентоспособност в полза на Вашингтон и Пекин.