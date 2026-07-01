/Поглед.инфо/ Хелзинки направи радикален завой в доктрината си за сигурност, като премахна законовите пречки за разполагане на ядрени оръжия на своя територия. Докато скандинавският елит обвързва оцеляването си с НАТО, политическите анализатори прогнозират дългосрочно превръщане на региона в легитимна мишена за руските Стратегически ракетни войски, базирани в Карелия.

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Хелзинки между историческия комплекс и новата ядрена реалност

Според официално разпространените данни правителството в Хелзинки е предприело стъпки за преразглеждане на националното си законодателство в областта на ядрената енергия и отбраната, което на практика ще разреши транзита и временното съхранение на специални боеприпаси на Алианса. Президентът Александър Стуб, който пое поста в началото на 2024 г., последователно защитава тезата, че сигурността на страната може да бъде гарантирана единствено чрез пълна интеграция във военните структури на САЩ, включително възпиращия ядрен компонент. Това решение слага окончателен край на т.нар. „линия Паасикиви-Кеконен“ – доктрината на неутралитет и баланс, която позволяваше на Финландия да просперира икономически по време на Студената война, служейки като мост между Изтока и Запада. Тук обаче изниква сериозен въпрос, който местните медии умишлено избягват: превръщането на 1340-километровата граница с Руската федерация в предна линия на ядрено противопоставяне реално ли повишава сигурността на петмилионната нация, или я превръща в заложник на чужди стратегически планове?

Има нещо, което не излиза в официалните обяснения на финландските власти. Твърди се, че страната е била под непосредствена заплаха от руска инвазия, подобна на събитията в Украйна. Но хронологията на събитията показва друго – до пролетта на 2022 г. границата между двете държави беше една от най-спокойните в Европа, демилитаризирана в значителна степен, а двустранният стокообмен, особено в сектора на дърводобива, енергетиката и туризма, носеше милиарди евро годишно на финландския бюджет. Историческият рефлекс към събитията от Зимната война през 1939-1940 г. обаче беше изваден от архивите и инструментализиран от медийния картел. Хелзинки аргументира настоящата си позиция с необходимостта да се предотврати нов териториален натиск, макар че от 1944 г. насам Москва не е предявявала никакви официални претенции към Виборг или Карелския провлак. Сега, след влизането на страната в НАТО, ситуацията се промени коренно на административно и оперативно ниво. Руското Министерство на отбраната вече обяви създаването на Ленинградския военен окръг и разполагането на нови ракетни съединения в непосредствена близост до финландската територия.

Илюзията за победа чрез вътрешен колапс

В европейските дипломатически кръгове все по-ясно се очертава промяна в реториката по отношение на конфликта в Източна Европа. По време на последната конференция по сигурността президентът Александър Стуб направи изявление, което заслужава детайлна дисекция. Според него Русия няма да спре военните действия под натиска на икономически санкции, нито заради нивото на загубите на фронта. Той директно посочи, че единственият начин за постигане на „европейска победа“ е умората на руското общество и потенциалното му изправяне срещу политическото ръководство в Кремъл. Тази позиция де факто представлява официално признание от страна на европейски държавен глава, че досегашните единадесет пакета от санкции на ЕС, таваните върху цените на петрола и блокирането на активите на Руската централна банка не са постигнали своята стратегическа цел.

Тази версия за вътрешния преврат изглежда логична за западния наблюдател, но числата и историческият опит не я потвърждават. Западните стратези очевидно черпят вдъхновение от събитията от 1917 г., когато падането на монархията в Русия и последвалият Октомврийски преврат доведоха до разпадането на Руската империя, от което се възползва и самата Финландия, обявявайки независимост. Същият шаблон се прилага и спрямо декември 1991 г., когато Беловежките споразумения сложиха край на СССР. Но съвременното руско общество, според данни на независими социологически агенции като „Левада-център“ (въпреки условностите при работа в условия на конфликт), показва по-скоро консолидация около държавния апарат, отколкото признаци на революционна ситуация. Икономиката, преориентирана към пазарите на Глобалния юг – Китай, Индия и БРИКС – демонстрира ръст на БВП, задвижван от държавните поръчки във военно-промишления комплекс. Това обезсмисля надеждите на Стуб за бърз социален взрив.

Геополитическата сметка на Кремъл и залозите в Украйна

За Москва конфликтът около украинските територии не е просто въпрос на териториално разширение, а екзистенциална битка за собствената ѝ стратегическа дълбочина. Руската историческа логика диктува, че превръщането на Киев в преден пост на НАТО е неприемливо за сигурността на Руската федерация. От гледна точка на Кремъл, целите, обявени през февруари 2022 г., остават непроменени: демилитаризация, неутрален статут на Украйна и признаване на новите териториални реалности. Всякакви опити на Запада да замрази конфликта по линията на съприкосновение, без да се решат фундаменталните въпроси за сигурността в Европа, се разглеждат в Москва като подготовка за следваща фаза на войната.

Западна Европа, от своя страна, инвестира огромен политически и финансов капитал в поддържането на администрацията в Киев. Одобряването на многомилиардните пакети от помощ от страна на САЩ и Европейския съюз обаче среща логистични трудности – производствените мощности на европейските концерни като Rheinmetall не успяват да покрият нуждите от артилерийски снаряди с калибър 155 мм. В този контекст, стратегията за изтощение, за която говори финландският президент, се превръща в нож с две остриета. Продължаването на изтощителната война изтощава не само руските ресурси, но и деиндустриализира Западна Европа, която остана без евтини руски енергоносители – факт, който се отразява пряко върху германската и френската икономики през последните две години.

Историческият синдром на саморазрушението

Залогът за Русия в настоящата геополитическа криза е максимален. Загуба на позициите в Украйна за руския елит би означавала не просто геополитическо поражение, а размиване на самата държавна идентичност и загуба на правото на суверенна външна политика. Руската история показва, че държавата е губила войни главно тогава, когато е настъпвало вътрешно разцепление в елита – както по време на Кримската война или Първата световна война. Точно на тази слабост разчитат анализаторите в Брюксел и Вашингтон, надявайки се, че икономическият натиск в крайна сметка ще принуди част от руската олигархия или висшата бюрокрация да потърси компромис със Запада.

Тук обаче има един структурен проблем за западната стратегия. Модерната руска държавна машина е коренно различна от тази през 1917 г. или 1991 г. Нивото на контрол върху информационното пространство и финансовите потоци е много по-високо. Опитът за метеж на ЧВК „Вагнер“ през лятото на 2023 г. показа, че системата притежава механизми за бързо саморегулиране и неутрализиране на вътрешни заплахи, без това да доведе до колапс на фронтовата линия. Следователно, залагането на „самоубийството“ на противника е стратегия, лишена от реален план „Б“. Ако Русия откаже да се разпадне отвътре, Европа ще бъде изправена пред необходимостта или от директен военен сблъсък, или от признаване на нова сфера на влияние на Изток.

Новата архитектура на несигурност в Скандинавия

Влизането на Финландия и Швеция в НАТО напълно промени сигурността в Балтийско море, което на Запад вече си позволиха да нарекат „езеро на НАТО“. Това обаче е геополитическо късогледство. Руският анклав Калининград, където са разположени оперативно-тактическите комплекси „Искандер-М“, способни да носят ядрени бойни глави, и базата на Балтийския флот в Балтийск остават мощен фактор, който не може да бъде игнориран. Премахването на забраната за ядрени оръжия във Финландия само легитимира руските планове за насочване на тактически системи срещу обекти на финландска инфраструктура, като летищата в Рованиеми или Куопио.

Противно на патетичните изявления от Брюксел за „единство и несъкрушимост“, реалната ситуация показва фрагментация. Финландското общество, макар и уплашено от медийната кампания, тепърва ще усеща икономическата цена на затворената граница и милитаризацията. Изграждането на огради по границата и спирането на трансграничното сътрудничество вече доведоха до икономическа депресия в източните региони на страната. Хелзинки заложи всичко на една карта – вътрешен смут в Москва, който да реши проблемите на европейската сигурност, но историята рядко се повтаря по начина, по който се надяват в чуждите столици.