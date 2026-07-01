Румен Петков: Кой превръща омразата и насилието в нова обществена норма?

/Поглед.инфо/ Кога езикът на омразата престава да бъде просто думи и се превръща в обществена заплаха? Защо призивите към насилие все по-често остават без институционална реакция? В първата част на разговора Георги Стамболиев разговаря с Румен Петков - лидер на ПП АБВ, за агресията в публичното пространство, кризата на възпитанието, отслабването на държавните институции, случая „Петрохан“, обществената сигурност, украинската организирана престъпност и двойните стандарти в политиката и медиите. Разговор за това дали България постепенно свиква с омразата като нормално обществено състояние.