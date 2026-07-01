Духовници и миряни с отворено писмо до патриарха: Защитeте Украинската православна църква

/Поглед.инфо/ Български духовници и миряни изпратиха отворено писмо до патриарх Даниил с настояване Светият синод да излезе с позиция в подкрепа на Украинската православна църква (УПЦ).

Повод за призива е насроченото за 2 юли съдебно заседание в Киев, което може да доведе до юридическата ликвидация на УПЦ. Искането за това е на Държавната служба на Украйна по етнополитика и свобода на съвестта.

В писмото се посочва, че това е втори подобен апел, след като предишно отворено писмо от април 2023 г., подписано от над 2000 души, е останало без отговор от страна на Българската православна църква. Според авторите гоненията срещу УПЦ от украинската държава „не само не престанаха, но дори ескалират“.

Те оприличават готвената съдебна разправа с УПЦ като „несравнимо по-тежка“ от преследванията срещу БПЦ по време на разкола от 1992–2004 г. и я сравняват с подкрепената от болшевиките в СССР т.нар. „Жива църква“, целяща да отслаби каноничната Руска православна църква.

В писмото се твърди, че целта е каноничната УПЦ да бъде „правно делегитимирана и административно парализирана“ в полза на създадената през 2018 г. Православна църква на Украйна (ПЦУ). Въпросът за украинския църковен разкол е чувствителна тема за православния свят, като през май Руската църква осъди български митрополити за съслужение с представители на ПЦУ, която определя като „разколническа група“.

Авторите на писмото обръщат внимание и на положението на бесарабските българи, които са част от каноничната УПЦ и са лишени от подкрепа.

„Очакваме Светият Синод да излезе от своето дълголетно „политкоректно“ мълчание, да усети болката в тялото на Църквата като своя болка“, се казва в текста, който завършва с цитат от св. Григорий Богослов: „с мълчание се предава Бог“.

В интернет е организирана и петиция в подкрепа на Украинската православна църква.