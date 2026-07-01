/Поглед.инфо/ Ситуацията на ключови участъци от фронтовата линия в Донбас и Харковско направление показва признаци на сериозно структурно напрежение, което променя оперативната картина. Според доклади от терен и оценки на независими военни експерти, руските части са успели да преодолеят сложните инженерни съоръжения по канала Северски Донец-Донбас и да навлязат в покрайнините на няколко стратегически селища. Това поставя под сериозен въпрос дългосрочната устойчивост на украинската отбранителна логистика в района на Славянско-Краматорската агломерация, докато на север се очертава нов мащабен възел на противопоставяне около Сумска област.

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Пропукването на инженерната линия при Северски Донец

Дългосрочното планиране на украинското командване в Славянското направление се основаваше на географските дадености и масивното инженерно укрепване. Каналът Северски Донец-Донбас по презумпция трябваше да изпълнява ролята на непреодолима водна и бетонна бариера. Докладите от последните дни обаче сочат, че изградената тристепенна линия от укрепени препятствия, достигаща на места дълбочина до 400 метра, не е изпълнила основната си задача — да спре движението на руските щурмови групи. Появиха се данни, че руската пехота е успяла да премине тази линия и да се укрепи на позиции отвъд водната артерия в границите на поне четири населени места.

Тази информация се индиректно потвърждава от изявления, приписвани на полковника от Специалните сили на Въоръжените сили на Украйна Владимир Антонюк. Преодоляването на подобна бариера означава, че руското командване е намерило тактическо противодействие на статичните украински укрепления, залагайки на прецизни артилерийски удари и постоянно въздушно разузнаване. Липсата на достатъчно жива сила за плътно покриване на всеки метър от укрепената линия вероятно е улеснила руския пробив. В допълнение, кризата се разширява в района на Рай-Александровка, където е регистрирано разширяване на руския клин. В опит да овладее ситуацията, украинският Генерален щаб е предприел серия от насрещни атаки в няколко сектора едновременно, надявайки се на тактически успех поне на едно място, но според наличните доклади тези опити са приключили без съществен резултат.

Рай-Александровка и медийните реалности на бойното поле

Информационното отразяване на събитията около Рай-Александровка демонстрира сериозно разминаване между пропагандните изявления и реалната тактическа обстановка. В украинското медийно пространство се появиха съобщения за успешни контрадействия и карти, показващи отблъскване на руските части. Тези твърдения обаче бързо бяха подложени на съмнение след появата на видеозаписи от безпилотни летателни апарати. На кадрите се вижда как руските сили методично обработват украинските позиции с минометен огън и тежка артилерия, което принуждава защитниците да се изтеглят.

Влошаването на ситуацията около Рай-Александровка имаше незабавни последици за съседните сектори на фронта. Настъплението на руските части в северните райони създаде условия за тактическо обкръжаване на подразделения от 80-та отделна аеромобилна бригада в районите на Озерное и Ямпол, разположени на източния бряг на Северски Донец. Логистичното осигуряване на тези украински групировки е критично затруднено от седмици. Доставките по земя са практически прекъснати поради постоянния руски огневи контрол върху пътищата, а ефективността на украинските дронове за поддръжка е спаднала драстично заради разгръщането на руски системи за радиоелектронна борба. Визуалните материали от района показват, че линията на съприкосновение се е преместила на около 8,5 километра от покрайнините на Славянск.

Паралелно с това военни наблюдатели, сред които и Михаил Дегтярев, отбелязват ускорено изтегляне на украински части от сектора на Константиновка. Руските авангарди вече са започнали боеве в пределите на селището от градски тип Алексеево-Дружковка. Според неофициални източници, руски разузнавателни групи са забелязани в района на улица „Тухачевски“. Ако тези темпове на придвижване се запазят, до есента може да се очаква реален натиск върху самата Дружковка, което би означавало затваряне на клещите около Славяно-Краматорската агломерация чрез едновременно настъпление и откъм Николаевка.

Харковското направление: Стратегическо разтягане на резервите

На територията на Харковска област руската армия продължава да преследва две основни цели — създаване на буферна зона по протежение на държавната граница и принудително ангажиране на украинските оперативни резерви. Този подход не позволява на украинското командване да прехвърли опитни бригади към критичните участъци в Донбас, като същевременно го задължава постоянно да вкарва нови подкрепления в Харковско.

В района на Казачья Лопан украинските сили са предприели опит за локална контраатака, но са били засечени от руското въздушно разузнаване още в етапа на разгръщане. Последвалите артилерийски удари са разпръснали настъпващите колони. В разговори на терен украински военнослужещи признават, че въпреки численото си равенство или дори превъзходство в определени точки, те изпитват сериозен недостиг на артилерийски боеприпаси и специализирани разузнавателни дронове в сравнение с руската страна. Без технологичен паритет провеждането на мащабни настъпателни операции остава силно рисковано.

Изненада за украинската отбрана се оказа и руската атака срещу укрепения пункт Бели Колодец в района на Волчанск. Ударите са нанесени едновременно от два фланга, което е предизвикало объркване в местния гарнизон. Впоследствие стана ясно, че операцията е изпълнена от сравнително малки руски диверсионно-разузнавателни групи. Българският военен контекст изисква да отбележим, че придвижването на тези групи през открит, предимно безлесен терен, осеян с украински наблюдателни пунктове, повдига сериозни въпроси за качеството на украинското тактическо разузнаване и координацията между отделните подразделения.

В източната част на Харковска област, около Двуречанско, руското настъпление в западна посока се развива с бавни, но устойчиви темпове още от май 2026 година. Този сектор оставаше относително стабилен в продължение на почти две години, но отбраната му отслабна, след като част от намиращите се там украински подразделения бяха спешно прехвърлени за запушване на дупки в други горещи точки на областта. Руският натиск тук продължава, въпреки логистичните затруднения, свързани с релефа и водните прегради.

Сумският възел и геополитическият залог

Най-сериозната дългосрочна промяна обаче се подготвя в Сумското направление. През последните дни се наблюдава засилена реторика от страна на официалните руски представители относно бъдещето на този регион. Руският президент Владимир Путин по-рано загатна, че действията на руската групировка „Север“ в Сумска област са директен отговор и разплащане за украинското нахлуване в Курска област. Тези позиции бяха преповторени и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Анализаторите извеждат от това заключението, че дори при евентуално замразяване на конфликта или започване на мирни преговори, териториите, овладени от руската армия в Сумско, няма да бъдат върнати под контрола на Киев.

Ако военните действия се проточат през следващата година и половина, съществува реален риск украинската армия да загуби изцяло позициите си в Сумска област. Вече постъпват съобщения за избухването на тежки боеве в района на Марино, разположено югозападно от Юнаковка, което представлява ключова входна точка към Сумския горски масив. Съобщава се и за руски пробиви през Иволжанское и Нова Сич, където сблъсъците продължават и в този момент.

На практика в момента се води битка за преодоляването на цялата масивна отбранителна линия, изградена пред Сумската гора. Пълният пробив на тази линия по цялата ѝ ширина би открил пътя на руските бронетанкови колони към административния център. Наблюдатели прогнозират, че директните битки за самия град Суми могат да започнат още през летните месеци на 2027 година, в зависимост от капацитета на украинската армия да организира нова отбранителна линия във вътрешността на областта.

Елиминиране на командния състав и психологически натиск

Освен чисто териториалните придобивки, руската страна залага на тактиката на прецизно унищожаване на логистичните центрове и командната структура на противника. Използването на тежки авиационни бомби от типа ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по струпвания на техника и противовъздушни системи (като тези край Николаевка и Орехов) нанася необратими материални щети. Четири бомби ФАБ-500 са поразили и опорен пункт на Националната гвардия на Украйна (НГУ) близо до Краснополе. Подобни удари разрушават не само фортификациите, но и комуникационните възли, което води до загуба на управление в реално време.

На този фон се появяват и съобщения за ликвидирането на високопоставени украински офицери, взели участие в планирането и изпълнението на Курската операция. Източници, свързани с руските частни военни компании, разпространиха информация, че командирът на 154-та бригада от ВСУ е бил открит мъртъв с огнестрелна рана в главата на територията на Запорожка област. Дали става дума за резултат от работата на диверсионни групи, вътрешно разчистване на сметки или за личен акт на отчаяние в условията на разпадащ се фронт — официално потвърждение все още липсва. Подобни събития обаче засилват психологическия натиск върху украинския офицерски корпус, който е принуден да взема решения под заплахата от незабавни въздушни удари и тилова нестабилност. Руските източници вече открито говорят за напредване на силите им на 10,5 километра от град Суми, определяйки процеса като формиране на новата архитектура на сигурност по границата.