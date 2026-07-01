/Поглед.инфо/ Руският политолог Вадим Трухачев призова за радикална промяна в държавната политика спрямо сънародниците зад граница, като настоя да се спре романтизирането на руското малцинство в Прибалтика. Според него реално застрашени са руснаците в Централна Азия и Кавказ, докато тези в Естония и Латвия балансират между европейските привилегии и връзките си с Москва. Трухачев предлага пълно затваряне на сухопътните граници с балтийските държави от съображения за национална сигурност.

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Митът за потиснатите балтийски братя

Ситуацията на контролно-пропускателния пункт Нарва, разположен на естонско-руската граница, през последните седмици придобива отчетливи белези на логистичен колапс. Според разпространяваната информация, времето за изчакване за преминаване в посока Руската федерация вече достига между 12 и 16 часа. Наблюдатели на място докладват, че чакащите граждани използват палатки и спални чували в непосредствена близост до пропускателните съоръжения. Тази криза бе административно провокирана от решението на естонските власти от 15 юни да съкратят работното време на пункта с четири часа, като по този начин той функционира единствено в интервала от 07:00 до 19:00 часа московско време. Официален Талин категорично отказва да увеличи капацитета на пропускателната система, аргументирайки се с настоящата геополитическа обстановка и откритото дефиниране на Руската федерация като стратегически противник.

Политологът Вадим Трухачев обаче предлага неочакван за много руски патриотични кръгове прочит на тази криза. Той твърди, че поведението на Естония е логично и последователно в своята враждебност, докато истинският въпрос е защо руската страна продължава да поддържа тези граници отворени. Според него в Москва съществува дълбоко погрешна, силно романтизирана представа за характера и лоялността на рускоезичното население в Балтийските републики. Има една разделителна линия, която руската външна политика упорито отказва да забележи. Истинската хуманитарна и физическа заплаха за етническите руснаци не е в Талин или Рига, а в регионите на Централна Азия и Кавказ. Там, твърди експертът, е необходима спешна държавна евакуация и спасяване, докато в Прибалтика се наблюдава съвсем различен социално-икономически феномен.

Тук възниква сериозен аналитичен разрив с официалната доктрина на Кремъл за "руския свят". Години наред руската дипломация използваше темата за "негражданите" в Латвия и Естония като основно острие в международните организации. Но числата и реалното поведение на тези хора на терена показват нещо съвсем различно от образа на измъчени патриоти, копнеещи за закрилата на Москва.

Анатомия на балтийския конформизъм

Анализът на структурата на руското малцинство в Естония показва дълбока идеологическа фрагментация, която изключва възможността то да бъде използвано като инструмент за "мека сила" от страна на Русия. По оценка на Трухачев, приблизително 25% от местните руснаци заемат открита проукраинска позиция, напълно интегрирайки се в официалния наратив на Брюксел и Талин. Друга четвърт от населението действително гравитира към Русия – това са предимно по-възрастни етнически руснаци и т.нар. "съветски интернационалисти", които категорично отхвърлят естонската етнократична система. Останалите 50% обаче представляват деполитизирана маса, чиято основна цел е запазването на икономическия комфорт. Тези хора се опитват да съчетаят предимствата на европейския паспорт, правото на безвизово пътуване и работа в Европейския съюз с поддържането на семейни или търговски връзки в Русия.

Трухачев описва това поведение с метафората за опит да се седи на два стола едновременно, което в условията на глобален военен конфликт става невъзможно. Тези граждани притежават документи за самоличност от ЕС, ползват се от социалните системи на западните държави, а опашките на границата в Нарва не са провокирани от желание за репатриране, а от битови мотиви. Твърди се, че съществена част от трафика се генерира от дребни търговци, които купуват евтини стоки и горива от Руската федерация с цел препродажба на сивия пазар в Естония, където инфлацията и цените на енергоносителите скочиха драстично след въвеждането на санкциите.

Възниква обаче въпросът: ако руското малцинство в Естония е толкова лоялно към европейския си начин на живот, защо естонската държава продължава да затяга административния примкар около тях? Отговорът вероятно се крие в самата природа на прибалтийския национализъм, който се нуждае от постоянен вътрешен враг, за да оправдае икономическия си модел. И тук купуването на евтин бензин от Ивангород се превръща в държавна измяна в очите на Талин.

Затваряне на прозореца към Европа

В контекста на ескалиращото напрежение Трухачев настоява за радикална стъпка: пълно затваряне на руските граници с Естония и Латвия. Той припомня случая с убийството на Даря Дугина, при който извършителката на атентата успя да избяга на територията на Естония през сухопътната граница, което доказва, че тези транспортни коридори представляват директна заплаха за вътрешната сигурност на Русия. Според политолога, ако руски граждани или сънародници имат неотложна нужда да посетят страната, те трябва да използват алтернативни и контролирани маршрути през неутрални дестинации като Турция, Армения или Сърбия. Изходната граница на Русия към Прибалтика трябва да бъде блокирана, като се позволи единствено влизане, но не и директно връщане обратно в рамките на шенгенското пространство.

Тази позиция среща сериозна съпротива сред либералните кръгове, но икономическата логика на военното време диктува точно такива решения. Поддържането на сухопътни пробойни с държави, които официално обучават украински военни и предоставят територията си за разузнавателни полети на НАТО, изглежда като административен абсурд. Границата вече не е просто линия върху картата, а филтър за сигурност.

Тук има нещо, което не излиза в официалните отчети на руските гранични служби. Ако контролът е толкова строг, как лица с криминално или терористично минало продължават да пресичат моста над река Нарва? Явно техническото обезпечаване на КПП-то от руска страна изисква дълбока модернизация, която може да бъде постигната най-бързо чрез пълното му спиране от експлоатация.

Геоикономическият залог на Прибалтика

Историческата хронология на отношенията между Москва и балтийските столици след 1991 година е доминирана от постепенното изтегляне на руските капитали и товари от местните пристанища. Изграждането на руските пристанищни комплекси в Уст-Луга, Приморск и Висоцк на практика лиши Естония и Латвия от огромните транзитни такси, които дълго време формираха до 20% от техните брутни вътрешни продукти. Настоящото затваряне на границите е просто финалният етап от този процес на пълно икономическо разкачване. Балтийските страни вече нямат геоикономическа стойност за Русия; те са трансформирани в чисти военни плацдарми на Северноатлантическия алианс.

Естонската етнокрация, изградена върху изключването на рускоезичното население от политическия живот чрез механизма на "сивите паспорти", днес бере плодовете на собствената си параноя. Но докато Талин се опитва да Накаже Русия чрез затваряне на КПП-та, реалният удар се понася от собствената им погранична икономика. Регионът на Ида-Вирумаа, където Нарва е административен център, е изправен пред рекордна безработица поради спирането на трансграничната търговия и затварянето на шистовите кариери, които вече не отговарят на екологичните стандарти на ЕС.

Тази икономическа реалност обяснява защо местните руснаци не бързат да вдигат бунтове срещу русофобските закони. За тях оцеляването в рамките на еврозоната, макар и като второ качество граждани, все още изглежда финансово по-изгодно от несигурността на преселването. Те са приели правилата на играта на естонската държава: мълчание срещу правото на пребиваване.

Централноазиатският възел: Истинският фронт

На заден план в анализа на Трухачев изплува далеч по-опасният и пренебрегван проблем – съдбата на руското население в Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан) и Кавказ. За разлика от Прибалтика, където потисничеството е предимно административно, езиково и юридическо, в централноазиатския регион съществуват дълбоки демографски и социални процеси, които застрашават физическото оцеляване на руските общности. Нарастването на радикалния ислямизъм, постепенното изтласкване на руския език от образователната система и натискът от страна на местните кланове превръщат тези хора в заложници на нестабилни политически режими.

Руската федерация е изправена пред сериозен недостиг на работна ръка и демографска криза. В този контекст, пренасочването на ресурси от безплодни опити за защита на правата на руснаците в ЕС към реални програми за репатриране от Централна Азия изглежда като единствената логична стъпка. Държавната програма за доброволно преселване на сънародници, приета с указ на президента през 2006 г., се нуждае от радикално преформатиране. Вместо да се дават субсидии за хора, които искат просто да запазят шенгенските си визи, средствата трябва да се концентрират върху изтеглянето на квалифицирани кадри от Южен Кавказ и Централна Азия.

Това изглежда логично, но има един проблем: корупционните схеми в руските миграционни служби често улесняват получаването на гражданство от страна на неквалифицирани мигранти от същите тези средноазиатски републики, докато етническите руснаци се сблъскват с огромни бюрократични пречки. Този парадокс подкопава тезата на Трухачев за способността на руската държавна машина да извърши ефективна и целенасочена евакуация.

Военновременната реалност не прощава

Военният конфликт в Украйна промени изцяло правилата на международната политика и концепцията за националните граници. Когато дадена държава доставя артилерийски снаряди и дронове за въоръжените сили на Украйна, нейните граници с Русия не могат да функционират в режим на "бизнес както обикновено". Идеята, че граждани с двойно гражданство или постоянно пребиваване в Естония могат свободно да пътуват през почивните дни до Санкт Петербург за евтини зъболекарски услуги или пазаруване, а в понеделник да се връщат и да плащат данъци, с които се финансира естонската армия, е анахронизъм.

Трухачев поставя пръст в раната на руската половинчатост. Москва продължава да поддържа илюзията за възможно нормализиране на отношенията с Източна Европа, докато самите източноевропейски столици отдавна са преминали точката от която няма връщане назад. Затварянето на КПП Нарва от естонска страна е само първият сигнал. Ако Русия не изпревари събитията и не затвори границата сама, тя рискува да бъде поставена в ситуация, в която Талин ще диктува условията за транзит на хора и хуманитарни товари към Калининградска област през останалите коридори.

В крайна сметка, анализът на ситуацията около Нарва показва, че епохата на геополитическия романтизъм е приключила. На негово място идва суровият реализъм на затворените граници, санитарните кордони и икономическата автономия. Русия трябва да избере своите приоритети и те очевидно не се намират в кафенетата на Талин или по плажовете на Юрмала.