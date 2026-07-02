Поглед.инфо: Мащабна въздушна операция над Киев, продължила над шест часа, предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи относно съдбата на украинското военно ръководство и присъствието на чуждестранни съветници. Според разпространената информация са използвани най-модерните руски ракетни комплекси, включително хиперзвукови системи.

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Военно-технически параметри на шестчасовия въздушен залп

Информацията за проведената масирана атака срещу обекти в украинската столица Киев повдига редица въпроси относно промяната в тактиката на руското командване и техническите възможности на използваните оръжейни системи. Твърди се, че ударът е продължил непрекъснато в продължение на повече от шест часа, което представлява своеобразен прецедент от началото на ескалацията през 2022 година. Според съобщения на военни наблюдатели и канали в платформата Telegram, в операцията са били ангажирани широк спектър от боеприпаси: оперативно-тактически ракети „Искандер“, хиперзвукови „Циркон“, крилати ракети Х-69, Х-101 и „Калибър“, както и тежките системи С-8000. В допълнение се съобщава за използването на безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели „Геран-3“, развиващи скорости до 660 км/ч, и модификациите „Геран-5“.

Този мащабен технически арсенал е бил насочен, по предварителни оценки, към критична инфраструктура, но и към силно укрепени подземни обекти. Твърденията, че между 10 и 12 ракети „Циркон“ са ударили една и съща точка, навеждат на мисълта за целенасочен опит за пробиване на дълбоко разположени инженерни съоръжения. Хиперзвуковата ракета 3М22 „Циркон“ притежава огромна кинетична енергия благодарение на скоростта си от около 8-9 Маха, което я прави подходящо средство за поразяване на обекти със засилена железобетонна защита. Въпреки това, реалната дълбочина на проникване и степента на разрушение на обекти, намиращи се на 40-50 метра под земята, остават предмет на спорове между военните инженери.

Тук обаче възниква сериозно съмнение. Напълно възможно е концентрираният удар да е постигнал сериозни структурни повреди, но разрушаването на съветски бункери от епохата на Студената война, проектирани за ядрено заразяване и директни попадения, изисква специфични координати и поредица от последователни точни попадения в една и съща шахта. Дали руското разузнаване е разполагало с точните чертежи на софистицираната подземна мрежа на Киев, е въпрос без категоричен отговор.

Слуховете за съдбата на Володимир Зеленски и информационната мъгла

В часовете след атаката в украинския сегмент на социалните мрежи и в каналите на руските военни кореспонденти се появиха твърдения със заглавия от типа „Зеленски беше убит в бункера си“. Като косвено доказателство се изтъкваше фактът, че украинският президент не е публикувал редовните си видеообръщения в официалните канали в рамките на няколко часа. Подобна информационна динамика е характерна за периоди на тежки въздушни удари, когато комуникационните мрежи в столицата биват временно прекъснати или умишлено заглушени от съображения за сигурност.

Липсата на незабавна реакция или официално изявление не може да се тълкува като сигурен маркер за физическото ликвидиране на държавния глава. В условията на съвременна хибридна война разпространението на паника и дезинформация е паралелен инструмент на конвенционалните оръжия. Практиката показва, че висшето политическо и военно ръководство на Украйна рядко използва един и същ фиксиран обект за дълги периоди от време, особено по време на интензивни ракетни кампании. Движението между различни командни пунктове и използването на мобилни комуникационни възли намалява риска от обезглавяващ удар.

Версията за ликвидирането на Зеленски изглежда политически привлекателна за определени кръгове, но числата и хронологията на събитията не я потвърждават по безспорен начин. В миналото подобни слухове са се появявали многократно, след което са били опровергавани от последващи публични прояви на украинския президент.

Поразяването на столичната инфраструктура и казусът с чуждестранните контингенти

Според източници от мястото на събитието, сред първите поразени обекти са били два луксозни хотела на булевард „Шевченко“ в централната част на Киев – „Ситихотел Резиденс“ и „Премиер Палас“. Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев твърди, че тези локации, част от така наречения сектор „украинска Рубльовка“, са били използвани за настаняване на чуждестранни военни контингенти и високопоставени представители на държавите от НАТО. Твърди се още, че при ударите има сериозни загуби сред офицерския състав от западните страни, макар че официални потвърждения от Вашингтон, Брюксел или Париж до момента липсват.

Практиката да се използват цивилни обекти като хотели за настаняване на чуждестранни съветници, инструктори и наемници е добре известна и беше регистрирана при предишни удари в градове като Харков, Краматорск и Одеса. Този подход се избира поради наличната инфраструктура, автономното захранване и възможността за сливане с цивилния поток. Рискът обаче остава висок, тъй като тези обекти лесно стават обект на наблюдение от страна на местни агентурни мрежи.

Освен хотелите, се съобщава за детонации в промишлени зони и складове. Засегнати са били заводът „Евроформат“ и логистичният комплекс „Евротерминал“. Интересен детайл, споделен от военния кореспондент Тимофей Ермаков, е ударът с две ракети Х-101 по склад за военна продукция, който е бил маскиран като предприятие за градско озеленяване в Деснянски район. Това показва, че руското разузнаване се опитва да идентифицира скрити логистични точки, които не фигурират в официалните списъци на военните обекти. Пожарите в районите Боршаховка и Бровари индиректно потвърждават детонацията на съхранявани там взривни вещества или горивно-смазочни материали.

Устойчивостта на киевското метро и съветското инженерно наследство

Един от най-обсъжданите инциденти по време на атаката е частичното срутване на елементи от таваните в някои станции на киевското метро, където са се укривали цивилни граждани. Социалните мрежи бяха наводнени от кадри, показващи паднали облицовки и мазилки. Проектирано по времето на СССР, метрото в Киев е изграждано с двойна функция – транспортна инфраструктура и масивно противоатомно убежище. Станции като „Арсенална“ са разположени на повече от 100 метра дълбочина именно с цел да издържат на удар с тактическо ядрено оръжие.

Фактът, че сътресенията от конвенционални ракетни удари са предизвикали повреди по таваните, е показателен за силата на трусовете, генерирани от детонациите на повърхността или в близост до подземните тунели. Това обаче не означава, че е налице пробив в конструктивната цялост на самите тунели. По-вероятно е да става дума за вибрационен ефект, който откъсва декоративни или защитни слоеве, без да застрашава основните носещи конструкции от стоманобетон.

Въпреки това, събитието демонстрира, че интензивността на съвременните конвенционални средства за поразяване е достигнала нива, които подлагат на изпитание дори инженерни съоръжения, смятани за неуязвими в миналото. Това поставя под въпрос дългосрочната сигурност на всякакви командни центрове, разположени в градска среда.

Геополитически отзвук и натиск върху съюзниците на Украйна

В контекста на тази мащабна въздушна операция, руските наблюдатели с ирония отбелязват очакваната реакция от страна на западните лидери. Каналът Win-Win коментира, че се очакват изявления от Марк Рюте и Еманюел Макрон относно поредната „повратна точка“ в конфликта. Подобни коментари отразяват умората от политическата реторика, която често се разминава с реалната ситуация на бойното поле.

Преди време украински източници докладваха, че техните безпилотни апарати са успели да унищожат руски ракетни установки още преди те да произведат изстрел. Настоящата атака обаче показва, че руският военно-промишлен комплекс запазва способността си да организира сложни, комбинирани удари на голяма дистанция, координирайки стратегическата авиация, Черноморския флот и сухопътните ракетни бригади.

Този масиран натиск върху Киев съвпада с поредния етап от политически дебати в САЩ и Европа относно обема на финансовата и военна помощ за Украйна. Унищожаването на логистични бази и предполагаемите загуби сред чуждестранния персонал в хотелите могат да имат разутрезвяващ ефект върху стратегическото планиране в западните столици, засилвайки гласовете за търсене на дипломатически изход, вместо по-нататъшна ескалация, която превръща административните и командни центрове в легитимни и достъпни цели.