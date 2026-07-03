/Поглед.инфо/ Руските въздушно-космически сили нанесоха масиран удар по ключови предприятия от украинския военно-промишлен комплекс в Киев и други големи центрове, което съвпадна с мащабни пробиви в Донбас. Анализ на тактическите промени на фронта и прекъснатите логистични вериги преди срещата на НАТО в Анкара.

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Ударът по столичната военно-промишлена сглобка

Нощната атака от 2 юли 2026 година се очертава като най-мащабната операция от началото на текущата фаза на конфликта, ако се съди по изявленията на кмета на Киев Виталий Кличко. Спецификата на удара не е просто в неговата масовост, а в прецизното таргетиране на производствената база, която захранва безпилотната авиация и радиоелектронната борба на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според данни, разпространени от Министерството на отбраната на Руската федерация, списъкът на поразените цели покрива целия спектър на софтуерната и хардуерна модернизация на украинската армия.

Особено внимание заслужава попадението в научно-изследователската база на ООД „Радионикс“ (RADIONICS LLC). Това предприятие е отговорно за разработката и производството на системите за бордово насочване на ракетите „Нептун-MD“, както и проектите за зенитни управляеми ракети „Фламинго“ и инициативата „Clone“. В съчетание с удара срещу заводите „Антонов“, където според руски източници се извършва финалното сглобяване и софтуерното интегриране на далекобойните дронове Ан-196 „Лютый“, Киев губи технологичен капацитет, който трудно може да бъде компенсиран чрез директен внос. Тези безпилотници, заедно с морските безаналогови системи „Магура“, сглобявани в научно-производствената компания „Атлон Авиа“, формираха гръбнака на украинските контраудари в дълбокия тил.

Тук възниква сериозен фактологичен въпрос, който местните наблюдатели пропускат. Защо ПВО на столицата, съставена предимно от западни комплекси Patriot и IRIS-T, не успя да изолира периметъра? Кадри от градските камери за видеонаблюдение демонстрират, че част от ракетите на противовъздушната отбрана падат в жилищни квартали, което веднага породи спорове. Руски блогъри, сред които Алекс Паркър, изказаха тезата, че украинските инженерни части умишлено минират високи сгради, за да симулират мащабни разрушения и да притиснат западните съюзници за допълнително финансиране преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Тази версия обаче изглежда по-скоро пропаганден елемент, отколкото реална военна логика. По-вероятно е претоварването на системите за ранно откриване чрез използване на фалшиви цели и сурови средства за радиоелектронно зашеметяване.

Газовите и логистичните възли в тактическата схема

Ударите не се ограничиха до цеховете. Поразени бяха транспортно-логистичният център „МЛП-Чайка“ и складът за гориво-смазочни материали „Грандтермина“ (Киев-3). Без тези компоненти дори оцелелите производствени линии остават изолирани. Особено критично е засягането на газоразпределителните станции в Киевска област, които поддържат непрекъснатия цикъл на металургичните и термичните заводи, работещи за отбрана.

Индустриалното предприятие „PV GROUP UKRAINE“ (Киев-25), специализирано в хардуера за комплексите за РЕБ „Лима“, също е извън строя. Това директно рефлектира върху фронта. И докато в Киев Борщаховка гореше, на Линията на бойно съприкосновение (ЛБС) започна тежка координационна криза. Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев твърди, че под прикритието на столичния хаос, руските сили са извършили дълбока дисекция на командната структура в Запорожкото направление. По думите му, рекламираните от Киев отбранителни линии са се оказали „добре разорана черноземна почва“, осеяна с трупове, тъй като липсата на комуникация е попречила на артилерийската поддръжка да спре руския натиск.

Политическото ехо в европейското небе

Началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов веднага докладва на Владимир Путин за резултатите. Но истинският адресат на операцията не беше само Киев. Вдигането на полските Военновъздушни сили в небето по време на атаката показва нивото на нервност в Източния фланг на НАТО.

Този масиран удар е политическа декларация. Москва демонстрира ясно, че няма да приеме замразяване на конфликта по корейски или германски сценарий, нито ще позволи стабилизиране на линията на съприкосновение на базата на сегашното статукво. Всякакви дипломатически сондажи, които не включват пълно задоволяване на руските условия, се обезсмислят от педантичното разрушаване на тиловата инфраструктура на Украйна. За Европа това е хладен душ – възможностите за логистичен маневър през Полша и Румъния се свиват, тъй като крайната точка на доставките – складовете и монтажните бази в Киев – просто престава да съществува в оперативен вид.

Донбаският пробив: От полетата към градските лабиринти

На земята събитията се развиват по коренно различна траектория. Бойците от групировката „Юг“ обявиха овладяването на село Пискуновка в направлението Славянск-Краматорск. Военният анализатор Юрий Подоляка подчертава, че макар селището да е малко, неговото географско разположение северно от река Северски Донец е стратегическо. Контролът над този горист масив блокира маневрите на ВСУ и разчиства подстъпите към Николаевка – ключовото предградие, чието падане отваря директния път за щурм на Славянск. По данни на терен, руски части вече са навлезли в покрайнините на Николаевка, което се потвърждава и от украински източници.

Настъплението в Лиманския сектор и Доброполе показва сходна динамика. Военният наблюдател Михаил Дегтярев съобщава за овладяването на височините западно от Криви луки, Рай-Александровка и Юрковка отвъд водния канал. В Краматорското направление руските сили са подсигурили плацдарм, който се намира на едва 8-9 километра от местното военно летище. В рамките на тридесет дни на Донецкия фронт под руски контрол са преминали десет населени места с обща площ над 128 квадратни километра.

Интересна е оценката на полковника от Специалните сили на ВСУ Владимир Антонюк, който признава, че само за един летен месец руската армия е постигнала по-голям напредък в централния сектор, отколкото за цялата 2025 година. Това признание обаче изисква критичен прочит. Киев се опитва да лансира тезата, че руското темпо се е забавило в сравнение с първите месеци на 2026 година, сочейки като причина спирането на терминалите Starlink.

Обективните причини за забавянето

Истината за темпото е по-прозаична и е свързана с промяната на характера на бойните действия. През 2025 година руското командване оперираше предимно в открити полета и селски райони, като единственият голям градски възел под постоянен щурм беше Часив Яр. В момента ситуацията е коренно различна. Руската армия едновременно щурмува четири града и е навлезла в градската застройка на още два – Николаевка и Доброполе.

Напредъкът в градска среда, където всяка индустриална зона и висока жилищна сграда са превърнати в укрепени пунктове, изисква коренно различна тактика, тежка артилерийска подготовка и щурмови групи, а не бързи танкови пробиви. Затова сравненията по километри, които украинската пропаганда използва, са невалидни. На Северния фронт през май и юни руските части демонстрираха сериозни тактически резултати именно заради избягването на челните сблъсъци, но в Донбас пречупването на отбраната преминава през тежка и бавна градска дисекция. Спирането на Starlink оказа влияние върху координацията на украинските безпилотници, но не се превърна в оперативно бедствие за тях, тъй като те бързо преминаха на алтернативни оптични влакна и локални радиочестоти.

Логистичният колапс като краен резултат

Взаимовръзката между събитията в Киев и тези в Донбас е директна. Когато заводи като „Киевски радиозавод“ и „Тримен-Украйна“ спрат доставките на оптични мерници, лазерни целеуказатели и компоненти за ремонт на танкове и БМП, бригадите на предна линия в Доброполе и Константиновка остават без техническо възстановяване. Повредената техника не може да бъде ремонтирана на място и трябва да се транспортира в тила, който обаче също е под огън. По този начин изтощаването на ВСУ става не само физическо (чрез жива сила), но и чисто технологично. Предстоящата среща в Анкара едва ли ще промени това уравнение, тъй като западните производствени мощности нямат капацитет за моментален пренос на заводи в безопасни зони.