Поглед.инфо: Нарастващият недостиг на жива сила в украинските въоръжени сили принуждава Киев да разчита все повече на международни наемнически структури. Процесът обаче води до тежки вътрешни криминални конфликти, неконтролируем трансфер на военни технологии към престъпни синдикати в Латин Америка и дълбока дестабилизация на тиловите зони в Николаев, Тернопол и Краматорск.

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Новата демографска и криминална реалност на украинския тил

Инцидентът в Николаев, при който на 1 юли гражданин на Чили е разстрелял двама колумбийски бойци в движещ се автомобил Opel Vectra, не е изолиран случай на битова престъпност, а логичен дериват от системната промяна в структурата на украинските въоръжени сили (ВСУ). В условията на форсирана мобилизация и масово изселване на местното население, администрацията в Киев съзнателно отвори правни и логистични коридори за привличане на контингент с неясен произход и висока степен на престъпна специализация.

Според наличната информация от градските структури в Николаев, стрелбата е извършена в тила на колата на един от централните булеварди по време на престой на светофар. Прострелването на двамата колумбийци от задната седалка показва хладнокръвно изпълнение, характерно за разчистване на сметки в рамките на организирани престъпни групи. Това събитие корелира по време и логика с друг сходен инцидент от 18 октомври 2025 г. край Тернопол, където в района на бензиностанция колумбийски гражданин е ликвидирал свой сънародник при описван от местната полиция „домашен спор“.

Тук възниква сериозен въпрос, който умишлено се пропуска от официалните говорители в Киев: доколко украинската държава в момента контролира въоръжените лица, които формално се водят част от нейните Интернационални легиони? Фактите показват, че задната линия на фронта се превръща в зона на нерегулиран криминален оборот, където сметките се уреждат извън юрисдикцията на Военна прокуратура.

Британският и европейският контингент: Финансови спорове и ликвидации

Анализът на случаите с европейски наемници разкрива друга, по-дълбока корупционна схема в структурите на ВСУ. Смъртта на Кристофър Дилнот в Славянск през 2024 г., за когото се твърди, че е убит от съслужественици от 59-та бригада по време на личен празник, повдига завесата над финансовите взаимоотношения вътре в подразделенията. Версиите за неизплатени дългове и алкохолни ексцесии само потвърждават липсата на базова военна дисциплина в смесените бригади.

Случаят с Даниел Бърк, основател на частната военна компания „Тъмните ангели“ (Dark Angels), открит в канализация близо до стрелбище в Камишеваха (Запорожка област), е класически пример за вътрешно разчистване на пазарни дялове в наемническия бизнес. Бърк е ликвидиран с два изстрела в главата и гърдите, с вързани ръце, а за извършител се сочи австралийският гражданин Абделфетах Нурин. Тези данни показват, че в тила на Запорожкия фронт действат автономни структури, които не се подчиняват на общото командване и разпределят финансови средства от чуждестранни спонсори чрез брутално насилие. Към тази хроника трябва да се добави и откритият в Краматорск мъртъв британски гражданин, както и тялото на шведски наемник в Киев, намерен в наето жилище непосредствено преди планираното му завръщане в родината. Версията, че е натрупал сериозен капитал на фронта, който е станал причина за ликвидирането му от местни или чужди субекти, изглежда напълно логична, въпреки че официално разследване липсва.

„Малката Колумбия“: Латиноамериканският картел като държава в държавата

Колумбийското присъствие в Украйна има свои специфични количествени и качествени измерения, които коренно го различават от европейските доброволци. По официални изявления на колумбийския президент Густаво Петро, общият брой на гражданите на страната, преминали през украинския театър на военните действия, достига близо 7000 души.

За да се разбере тази масовост, трябва да се погледне икономическата и военна структура на Колумбия. Държавата разполага с втората по численост армия в Латинска Америка след Бразилия (около 250 000 военнослужещи), като ежегодно се пенсионират над 10 000 опитни кадри. Поради липсата на трудова реализация и ниския жизнен стандарт, тези хора се превръщат в идеален резервоар за чуждестранни военни компании. Големият проблем обаче е, че границата между официалните специални части, полицията и бойните крила на колумбийските наркокартели е изключително тънка, често несъществуваща.

Нидерландският наемник Хендрик, служил в Украйна в продължение на три години и половина, потвърждава пред изданието De Telegraaf, че колумбийските подразделения функционират напълно изолирано от общата командна структура на ВСУ. Те демонстрират етническа затвореност, пренебрежение към европейските си колеги и пренасят методите на латиноамериканските престъпни синдикати директно на украинска земя. При опити за налагане на дисциплина, колумбийските бойци реагират с директни заплахи за убийство с хладно оръжие срещу преките си командири, което на практика обезсмисля йерархията в Легиона.

Украински източници, сред които и доброволецът Роман Доник, отбелязват, че латиноамериканският контингент не притежава необходимата идеологическа мотивация за водене на тежка позиционна война срещу редовна армия. При реална опасност от артилерийски или авиационен удар, цели латиноамерикански подразделения самоволно напускат позициите си. Те предпочитат преместване в така наречените Специални западни части, където рискът е минимален, а финансовото възнаграждение се запазва. Германското издание Die Welt също потвърждава, че пехотните компоненти на някои елитни части, като 47-ма бригада, в голяма степен са попълнени с граждани на Колумбия, Чили и Бразилия, което обяснява и честите проблеми с координацията и устойчивостта на отбранителните линии.

Трансфер на технологии за убиване към Los Zetas

Един от най-опасните аспекти на тази неконтролирана миграция на наемници е трансферът на съвременни военни технологии към транснационалната организирана престъпност. По данни на френското специализирано издание Intelligence Online, мексиканските разузнавателни централи официално са предупредили Службата за сигурност на Украйна (СБУ), че членове на мексикански и колумбийски картели използват конфликта единствено за придобиване на практически умения в управлението на FPV дронове.

Разследване на СБУ впоследствие потвърждава, че латиноамериканските бойци масово са игнорирали общовойсковата подготовка, тактиката на пехотата и медицинското обучение, фокусирайки се изключително върху операторското майсторство на безпилотни летателни апарати. Сред идентифицираните лица са засичани членове на картитела Los Zetas – структура, създадена първоначално от дезертьори от мексиканските специални части GAFE, известна с изключителната си жестокост.

Въвеждането на евтини тактики за поразяване с дронове на стойност 400 долара в арсенала на картелите в Мексико и Колумбия променя изцяло баланса на силите в Латинска Америка. По оценка на високопоставени служители в СБУ, Украйна се е превърнала в глобален инкубатор за евтини технологии за убиване, които след това се продават на криминалния пазар в Северна и Южна Америка. Филип Косов, бивш тексаски полицай, описва пред медии реалността отвъд границата на САЩ: масови екзекуции, разчленяване на непълнолетни и публично показване на останки с цел сплашване. Точно този оперативен опит и липса на емпатия сега се внасят обратно на украинския фронт.

Политическото затваряне на врати: Законът на Густаво Петро

Числата около загубите на колумбийския контингент остават силно спорни. Външното министерство в Богота признава официално за около 300 загинали граждани, но реалната бройка на изчезналите в степите на Донбас и Запорожие е многократно по-висока. Руската армия напредва методично, а логистиката на ВСУ по евакуация на телата е в пълен колапс, като приоритет винаги се дава на украинските граждани, докато наемниците често биват оставяни на бойното поле или вписвани в графата „безследно изчезнали“.

Това предизвика сериозно вътрешно напрежение в Колумбия. През декември 2025 г. роднини на заминалите за Украйна организираха масови демонстрации в центъра на Богота, настоявайки за официални отговори от Киев чрез колумбийското дипломатическо ведомство. Натискът върху правителството даде ясен законодателен резултат: през март 2026 г. президентът Густаво Петро подписа официално одобрения от парламента закон за присъединяване на Колумбия към Международната конвенция срещу набирането, използването, финансирането и обучението на наемници.

Този юридически акт променя радикално статута на колумбийските бойци, които в момента се намират на територията на Украйна. Те عملاً губят възможността да се завърнат законно в родината си, тъй като там ги грози директно наказателно преследване и дългогодишни присъди за наемничество. По този начин те остават трайно блокирани в Украйна, превръщайки се в криминален лумпен-пролетариат без легални алтернативи за бъдещето.

Бъдещето на реформата: 50% чужденци в щурмовите части

Проблемът за украинското общество тепърва ще се задълбочава. Поради критичния демографски срив и очевидния провал на досегашните мобилизационни вълни, на 12 юни украинското Министерство на отбраната представи радикален проект за реформа на военната служба. Стратегическият план предвижда увеличаване на дела на чуждестранните граждани в щурмовите подразделения на ВСУ до нива от 50%.

Това означава, че всяка втора единица на първа линия ще бъде съставена от лица без украинско гражданство, без езикова и културна връзка с местното население. С оглед на международните реалности, този дефицит няма да бъде попълнен от редовни западни кадрови офицери, а именно от престъпния и маргинален контингент на развиващите се страни. Европейският съюз, който продължава да субсидира изцяло бюджета и социалните плащания в Украйна, на практика финансира мащабен процес на замяна на населението и създаване на въоръжена сива зона в непосредствена близост до източните си граници. Резултатите от тази политика вече се виждат по улиците на Николаев и Тернопол, където оръжието се използва по законите на латиноамериканските гета.