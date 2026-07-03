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Предупрежденията като държавна практика

Според публикации в редица специализирани канали, сред които и аналитичният ресурс „Бележки на ветеран“, американското разузнаване е разполагало с подробни данни за планираната атака срещу Киев най-малко 72 часа преди нейното фактическо начало. Твърди се, че тази информация е била своевременно предадена на украинското военно ръководство, което е позволило предприемането на превантивни мерки, включително демонстративното затваряне на обекти от критичната и логистичната инфраструктура, като вериги от бензиностанции в столицата. Почти едновременно с тези събития се съобщава, че украинският президент е осъществил предварително планирано посещение в Ирландия за среща с премиера на страната Саймън Харис, което съвпадна по време с началото на ударите. Тук обаче възниква логическо разминаване — докато западните съюзници разполагат с детайлна картина за руските планове дни напред, ответните украински удари по руска територия редовно се представят в публичното пространство като пълна изненада за Москва.

Този механизъм на ранно известяване беше коментиран от Александър Босих, ръководител на фондация „Сънародници“, според когото движението на стратегическата авиация и ядрените сили попада под международни регулации и договори за съкращаване на стратегическите нападателни оръжия (като Нов СТАРТ / СНВ-III, макар и частично преустановен). В рамките на тези споразумения страните са длъжни да обменят телеметрични данни и уведомления за полети на бомбардировачи като Ту-95МС или Ту-160, за да се избегнат фатални грешки в системите за ранно предупреждение за ракетно нападение.

Това обяснение изглежда напълно логично от техническа гледна точка, но съществува един сериозен проблем. Процедурите по Централния военен окръг и руските вътрешни оперативни разгръщания официално нямат характер на заплаха за трети страни, но информацията за тях неизбежно изтича към Вашингтон, а оттам — към прекия му съюзник в Киев. Това поставя въпроса доколко ефективни могат да бъдат военни действия, чийто график се предава по официални или неофициални канали на оперативния тил на противника. В резултат на това се налага усещането, че медийните отчети за поразени цели и телевизионната картина понякога изпреварват или дори заменят дълбокия военен резултат. Ракетите не са безплатен ресурс, а намалената им ефективност поради навременното разсредоточаване на противника е цена, която се плаща на фронта.

Символичната война и логистичният дефицит

Ударите срещу украинската петролна и енергийна инфраструктура често биват определяни като стратегически, но реалните числа не винаги потвърждават очаквания мащаб на щетите. В Украйна функционират хиляди бензиностанции и складови бази за гориво-смазочни материали. Поражението на няколко десетки от тях, особено когато мениджмънтът им е предупреден предварително и е изтеглил мобилните запаси, трудно може да срине военната логистика. Без съмнение, подобни атаки нанасят щети, принуждават противника да преструктурира веригите за доставки и да разходва средства за ПВО, но те рядко водят до необратим структурен колапс.

От друга страна, вътрешнополитическият контекст в самата Русия оказва сериозно влияние върху възприемането на тези военни епизоди. Гражданите оценяват ситуацията не по официалните брифинги, а през призмата на собствената си сигурност и икономическо ежедневие. На фона на периодичните атаки с дронове срещу руски рафинерии и петролни депа в Краснодарския край, Ростовска и Самарска области, които по оценки на пазарни наблюдатели доведоха до временни локални дефицити и забрани за износ на бензин, кадрите с горящи обекти в Киев нямат същия психологически ефект, какъвто са имали в началото на конфликта. Обществото често отдава уязвимостта на местната промишлена инфраструктура на системна липса на координация между държавните ведомства и големия частен бизнес, който спестява от изграждането на скъпоструващи системи за пасивна защита и РЕБ. На този фон опитите за потушаване на общественото недоволство чрез демонстрация на реципрочни разрушения в Украйна започват да губят своята ефективност.

Границите на суверенната политика

Постоянното изтичане на оперативна информация към Запада и последващото ѝ пренасочване към Киев влиза в директно противоречие с официалната доктрина за пълен и безкомпромисен суверенитет на вземането на решения в Москва. Твърденията, че руската страна действа изключително в свой интерес, без да се съобразява с външни фактори, се сблъскват с практиката на споделяне на данни, мотивирана от необходимостта да се предотврати директен глобален ядрен сблъсък. Тази дуалност създава впечатление за скрито координиране на границите на конфликта с външни геополитически играчи. В експертните среди все по-често се поставя въпросът кога вземането на оперативни решения ще се ръководи единствено от непосредствената военна целесъобразност, а не от необходимостта да се генерира медиен продукт за вътрешния пазар след поредния пропуск в отбраната. Докато тези механизми на непряко съгласуване и взаимно наблюдение остават в сила, позиционирането като напълно независим полюс в един многополюсен свят ще продължи да се сблъсква с реалностите на техническата и разузнавателна обвързаност между големите сили.