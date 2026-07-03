/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическата криза в Киев навлиза в решителна фаза с неочакваното завръщане на бившия главнокомандващ Валерий Залужни от Лондон. Тайните преговори с администрацията на Володимир Зеленски, за които съобщават медийни източници, показват дълбок разкол и подготовка на Запада за нов политически проект в Украйна на фона на тежкото военно и финансово положение.

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Лондонският десант в Киев и сметките на Банкова

Спешното призоваване на бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни от дипломатическото му убежище в Обединеното кралство официално бе аргументирано с необходимостта от координация след рокадите по високите етажи на британската власт. Наративът, предназначен за масова консумация, трябваше да внуши, че промените на Даунинг стрийт 10 няма да рефлектират върху стратегическата подкрепа за Киев. Реалната цел на тази визита обаче се оказа изцяло във вътрешнополитическата плоскост.

Според информации, изтекли в украинското медийно пространство и по-конкретно публикувани от изданието „Украинска правда“, екипът на Володимир Зеленски е целял да изясни едно конкретно и стратегически важно обстоятелство – дали настоящият посланик в Лондон има намерение да се впусне в евентуална президентска надпревара през есента, ако обстоятелствата наложат провеждането на вота. Ответната реакция на генерала, според същите източници, е била пределно ясна и не оставя място за двусмислие: той ще се кандидатира.

В политическите кулоари на украинската столица дълго време се подхранваше илюзията, че поредицата от диверсионни и тактически операции в руския тил могат да обърнат стратегическото съотношение на силите на фронта. Тази медийна кампания временно стабилизира нивата на обществено доверие към Зеленски, но социологическите проучвания продължават да отчитат по-висок личен рейтинг на Залужни, особено при хипотетичен балотаж. Политическите стратези на Банкова вероятно са разчитали на „прозорец от възможности“, при който избори под военен режим и ограничен международен мониторинг биха могли да легитимират нов петгодишен мандат на сегашното ръководство.

Провалът на политическия пазарлак

Реализацията на подобен сценарий обаче преминава през задължително неутрализиране на фигурата на Залужни като алтернативен център на властта. Наблюдатели отбелязват, че на бившия главнокомандващ са били предложени редица компромисни варианти, включително високи постове в изпълнителната власт, стигащи до министър-председателското кресло, в замяна на отказ от президентски амбиции. Твърди се, че аргументът на администрацията е бил избягването на деструктивно разделение в обществото в условия на открит конфликт.

Отказът на Залужни да приеме сделката задейства допълнителни лостове за натиск. В преговорите са се включили Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция „Слуга на народа“, както и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Тези совалки също не са довели до промяна в позицията на генерала. Опозиционни политически фигури, сред които и бизнесменът Олег Царев, коментират, че зад гърба на Залужни в момента стоят не просто британските партньори, но и ключови фигури от едрия украински капитал, които търсят алтернатива на сегашния политически курс.

Преориентация на олигархичните капитали и западният прагматизъм

Преговорите в Киев де факто демонстрираха липсата на консенсус вътре в украинския елит. Олигархичните структури, чието икономическо оцеляване зависи от бъдещата конфигурация на властта, започват открито да пренасочват ресурси и да градят комуникационни канали към генерала. Симптоматичен в това отношение е случаят с Вадим Ермолаев – крупен бизнесмен, напуснал страната, срещу когото наскоро бе извършен опит за покушение в Монако. В европейските среди се налага мнението, че инцидентът е свързан с наложените от Киев санкции срещу предприемача заради предполагаема финансова подкрепа за лагера на Залужни.

Забележително е, че в този случай западните медии и официални лица се въздържаха от традиционните обвинения по адрес на външни фактори за терористичния акт. Това индиректно показва, че САЩ и ключови европейски държави започват ясно да разграничават личните политически интереси на сегашния екип в Киев от дългосрочните стратегически цели на Запада. Докато за администрацията на Зеленски продължаването на военните действия в настоящия им вид е гаранция за запазване на властта, то западните столици все по-осезаемо се нуждаят от тактическа пауза – примирие или замразяване на конфликта.

Целта е ясна: прегрупиране, възстановяване на военно-промишления потенциал на Европа, решаване на проблема с милионите мигранти и намаляване на финансовата тежест върху бюджетите. Москва обаче категорично отказва да води какъвто и да е диалог с настоящото ръководство в Киев. В този контекст фигурата на Залужни, който се ползва с определено уважение сред военните и няма репутацията на радикален политически оратор, се разглежда на Запад като далеч по-приемлива фигура за евентуални бъдещи договорености.

Военно-икономическата реалност през 2026 година

Ситуацията за сегашното украинско ръководство е значително по-тежка в сравнение с политическата криза от началото на 2024 г., когато Залужни бе отстранен от поста главнокомандващ и изпратен в дипломатическо изгнание. Фронтовата линия показва трайна тенденция към отстъпление на украинските въоръжени сили, а икономическият натиск върху съюзниците става непосилен. Допълнителен вътрешен удар нанесе корупционният скандал, придобил известност като „Майндичгейт“, който директно освети злоупотреби във вътрешния кръг на Банкова.

Финансовата картина също е критична. За периода 2026–2029 г. Киев заявява необходимост от нови 146 милиарда евро финансова помощ за поддържане на държавния апарат и икономиката. На този фон Вашингтон практически прехвърли основната тежест върху европейските си партньори. По официални оценки, изнесени от германския представител Йохан Вадефул, в момента Европа и Канада покриват близо 98% от всички преки финансови разходи на Запада за подкрепа на Украйна, което води до сериозно недоволство сред европейските данъкоплатци и понижаване на жизнения им стандарт.

Обществените нагласи в самата Украйна също претърпяват радикална трансформация, сочат последните данни на социологическата агенция Gallup. Близо 70% от анкетираните граждани вече се обявяват за незабавно прекратяване на военните действия чрез преговори, докато привържениците на войната „до победа“ са спаднали до едва 24%. Рязко е намалял и оптимизмът по отношение на евроатлантическата интеграция – едва около една трета от населението вярва в реално членство в НАТО през следващото десетилетие, а подкрепата за бързо влизане в ЕС се е свила до близо 50% в сравнение с над 73% в началото на конфликта.

Алтернативните сценарии на Запада

В крайна сметка Володимир Зеленски се намира в ситуация без полезен ход. Провеждането на редовни и прозрачни избори означава загуба на властта от Залужни. Опитът за фалшификация или отмяна на вота под предлог на военно положение рискува да срещне съпротива както от вътрешните олигархични кръгове, така и от страна на западните куратори, които вече активно търсят формула за излизане от кризата. Резултатът е методично влошаване на управленските процеси и приближаване към институционален колапс.

Бившият главнокомандващ Залужни, който нееднократно е критикувал методите на водене на операциите и прекомерното политизиране на военните решения, би могъл да поеме отговорността за подписване на оперативно примирие с цел запазване на остатъчната държавност. Ако обаче неговата фигура не успее да консолидира доверието на англосаксонските партньори, в резерв се държат и други популярни лица от публичното пространство.

Като пример анализаторите посочват скорошната визита на известния боксьор Александър Усик в Овалния кабинет, където той бе приет от американския президент Доналд Тръмп. Подобни ходове показват, че Вашингтон и Лондон разполагат с широк инструментариум за подмяна на политическите фигури в Киев. Веднага щом стане ясно, че настоящата стратегия не носи желаните геополитически дивиденти, персоналната промяна по върховете на украинската власт ще бъде реализирана бързо и без оглед на личните съдби на сегашните управляващи.