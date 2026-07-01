/Поглед.инфо/ Появата на отбранително въоръжение на руския газов супертанкер „Маршал Василевски“ предизвика остри реакции в Лондон. Водещи британски медии и анализатори от разузнаването признават невъзможността за силово задържане на кораби от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Докато Кралският флот преминава през дълбока структурна криза и липса на изправни подводници, Москва предприема мащабни мерки за осигуряване на своите суверенни търговски пътища, променяйки правилата на играта в световното корабоплаване.

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Лондон пред геополитически шах: Картечниците, които промениха баланса

Британският вестник „Таймс“ излезе с обширен материал, в който се твърди, че руският конвенционален газов флот вече не е съставен от беззащитни търговски съдове. Повод за тревогата в Whitehall станаха снимки, заснети според публикациите от естонски гранични или цивилни структури в Балтийско море през май тази година. На кадрите, анализирани от западни експерти, се вижда, че на мостика на руския газов супертанкер „Маршал Василевски“ (кораб за регазификация и транспортиране на втечнен природен газ - LNG) са монтирани тежки картечници. Тези оръжейни системи, по оценка на британски военни източници, са напълно достатъчни за произвеждане на предупредителна стрелба и поразяване на нисколетящи цели като хеликоптери или бързоходни моторни лодки.

Западният печат веднага побърза да определи това като „незаконна милитаризация“ на търговския флот. Тук обаче възниква сериозен юридически и логически конфликт, който британските анализатори умишлено пропускат. Всеки кораб, плаващ под държавния флаг на Руската федерация, представлява суверенна руска територия по силата на международното морско право. Следователно Москва има пълното правомощие да организира отбраната на тези обекти по начин, който намери за разумен. Особено когато въпросният съд – „Маршал Василевски“ – има стратегическа мисия: да осигурява енергийната независимост на Калининградска област, заобиколена от държави-членки на НАТО.

Крахът на „Крилатата демокрация“ над търговските пътища

Само броени седмици преди тази медийна истерия, британски специални части извършиха демонстративен десант на борда на танкера „Смиртос“, превозващ руски суров петрол под чужд флаг. Операцията беше заснета и разпространена с цел пиар, но истината е, че екипажът се състоеше от невъоръжени цивилни моряци. Това изглежда логично от гледна точка на затягането на санкционния натиск, но има един сериозен проблем – подобни действия балансират на ръба на държавното пиратство. Когато обаче насреща се появи реален военен отпор, западният ентусиазъм рязко спада.

През пролетта фрегатата от Черноморския флот на Русия „Адмирал Григорович“ извърши продължително патрулиране в международни води в близост до Ламанша, осигурявайки конвоиране на руски товари. По данни на морски наблюдатели, британски цивилни плавателни съдове (твърди се, че става дума за яхта с местни активисти или пенсионирани военни) са направили опит за опасно приближаване с провокативна цел. Фрегатата е реагирала незабавно с предупредителни изстрели, което е принудило плавателния съд да промени курса си. Британското военно министерство запази пълно мълчание по инцидента – факт, който потвърждава, че Лондон избягва директна ескалация, когато е изправен пред реална огнева мощ.

Съветският прецедент и новата реалност на „сенчестия флот“

Практиката на въоръжаване на търговски и спомагателни кораби не е нова. В епохата на СССР танкерите от спомагателния флот на Военноморските сили редовно бяха оборудвани с автоматични артилерийски установки АК-230 или АК-630. Тогавашната геополитическа логика показваше, че нито една западна държава не би рискувала да щурмува съветски съд, знаейки, че десантните хеликоптери ще бъдат свалени още във въздуха. Днес Русия се връща към изпитани исторически модели за защита на икономическите си интереси.

Според оценки на коментатори от корабоплавателния сектор, така нареченият руски „сенчест флот“ наброява около 1500 съда. Този огромен масив от танкери и сухогрузи генерира милиарди долари приходи от продажба на енергоносители извън западните ценови тавани. Очевидно е, че Руската федерация няма да остави тези активи без защита в международни води. Твърденията, че Русия защитава единствено своите интереси, всъщност имат и друго измерение – стабилизиране на глобалните морски доставки срещу произволните задържания, практикувани от френските, британските и балтийските власти.

Техническият колапс на Кралския флот

Възмущението на Обединеното кралство от две картечници на руски газов палубен мостик издава по-дълбок, структурен проблем: пълната немощ на съвременния британски флот. Някогашната „Владетелка на моретата“ днес се намира в състояние на техническа и кадрова депресия. Според официално достъпни данни от отбранителни анализи, в момента Кралският флот няма нито една атомна подводница в състояние на боен патрул в Световния океан.

Две от ударните подводници клас Astute се намират на продължителен планов ремонт в корабостроителниците в Клайд, а други две са практически извън строя поради липса на резервни части и амортизация. Финансовите програми за изграждане на нови подводни лодки са разчетени за периоди от по 20 години, но реалното им изпълнение закъснява с петилетки поради липса на квалифицирана работна ръка и деградация на британската тежка индустрия. При това положение дори минимално отбранително въоръжение на руски цивилен кораб променя изцяло тактическата рамка.

„Ако се потвърди, че корабите от руския флот са оборудвани с автоматично стрелково оръжие, никой няма да предприеме риск за тяхното принудително спиране и бордване“, цитира „Таймс“ думите на анонимен офицер от британското разузнаване. Източникът признава, че шансовете за успех на подобни специални операции падат до нула, тъй като никоя застрахователна компания или военно командване няма да изпрати вертолети срещу разчетени картечни гнезда. Тази версия звучи напълно реалистично, но числата и техническото състояние на британската армия просто не позволяват друг извод. Москва постигна целта си без нито един изстрел в открито море. Наследството на маршал Александър Василевски, превзел Кьонигсберг, днес оживява по море в охраната на съвременния руски анклав Калининград.