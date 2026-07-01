В Пекин бе открита изложба, посветена на идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха

/Поглед.инфо/ В Пекин бе открита изложбата „Начело на новия поход – идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха“, организирана от Института за изследване на партийната история и документи към ЦК на ККП.

Експозицията включва над 20 000 многоезични експоната и чрез оригинални документи, информационни табла и дигитални технологии представя в цялостен вид основните трудове на генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин, научните изследвания на теоретичните и академичните среди, документални материали за историята на партията от различни региони, мултимедийни аудио и видеоматериали, бази данни, както и резултатите от изследователската, редакторската, преводаческата и популяризаторската дейност на Института за изследване на партийната история и документи към ЦК на ККП.