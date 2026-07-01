Остров Хайнан очаква над 8,25 млн. туристи през летния туристически сезон

/Поглед.инфо/ Двете основни летища в южната островна китайска провинция Хайнан се очаква да обслужат над 8,25 милиона туристи през летния сезон, който започна на 1 юли, съобщава „Синхуа“.

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Прогнозира се, че международното летище „Хайкоу Мейлан“ ще обслужи близо 4,63 милиона пътници през юли и август, като са планирани около 32 000 полета, което представлява ръст от 0,9% и 1,25% в сравнение със същия период на миналата година.

Редица авиокомпании са планирали да увеличат честотата на полетите по маршрутите между Хайкоу и градове като Ухан, Чунцин и Чанша. Летището разшири международната си мрежа с повече полети до Джакарта и нов маршрут до Мадрид.

Международното летище „Саня Феникс“, разположено в курортния град Саня, се очаква да обслужи около 3,63 милиона пътници и 22 800 полета през летния туристически сезон.

За да отговори на прогнозирания ръст на пътникопотока, летището планира да увеличи честотата на полетите по вътрешни маршрути до големи градове като Пекин, Чънду, Ханджоу и Джънджоу, както и да увеличи капацитета по ключови маршрути чрез използване на широкофюзелажни самолети.