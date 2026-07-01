Законът на екосистемата: Каква е реалната роля и полза от кърлежите в природата?

/Поглед.инфо/ Модерният градски човек, отгледан в стерилна среда и захранен с екологични лозунги, е развил тежка илюзия за контрол над природата. Всяка пролет медиите започват да бълват панически репортажи за разпространението на иксодовите кърлежи, а общините сключват договори за дезинсекция и деhandle-ване на тревни площи, сякаш става дума за пълномащабна война с вредители. Логиката на лаика е проста: ако едно същество пренася болести и смуче кръв, то няма право на съществуване. Но зад тази емоционална реакция се крие пълно неразбиране на логистичните вериги на биосферата, където паразитите не са грешка на еволюцията, а основен инструмент за саморегулация на популациите. Пълното унищожаване на тези осемкраки организми би задействало каскада от локални екологични катастрофи, за които нито една система не е подготвена.

Логистиката на биомасата: Защо паразитите държат баланса

Когато се разглежда въпросът за биоразнообразието, емоциите са лош съветник. Настоящите данни от биологичните проучвания сочат, че кърлежите представляват една от най-многобройните групи сред паякообразните по отношение на брой индивиди и видово разнообразие. Стотици милиарди екземпляри функционират като неизменна част от хранителната верига. Те не съществуват във вакуум; те са директен източник на протеини за милиони паяци, стоножки, насекоми и птици. Премахването на този ресурс от основата на хранителната пирамида би означавало моментален дефицит в хранителния баланс на десетки по-горни видове.

Това изглежда логично, но има един по-дълбок проблем, свързан с оперативния контрол върху числеността на бозайниците. В региони с тежко антропогенно въздействие – където човешката дейност е изтласкала естествените хищници като вълци, рисове и лисици – популациите на гризачи и чифтокопитни остават без външен регулатор. Числата не лъжат: ако зайците или сърните се размножават извън контрол, те бързо консумират наличните фуражни и растителни ресурси, което води до оголване на територии и последващ масов глад. В тези критични моменти на паразитите и пренасяните от тях патогени се дава картбланш да стабилизират системата.

Бабезиозата, ерлихиозата и кърлежовият енцефалит не са просто природна жестокост, а механизъм за администрация на живата сила в дивата природа. Болестите поразяват по-слабите и стари индивиди, като по този начин намаляват натиска върху пасищата и предпазват целия вид от пълно самоизтребление поради липса на храна. Унищожаването на иксодовия вектор би деактивирало този естествен спирачен механизъм, оставяйки екосистемите без защита срещу свръхпопулация.

Симбиоза под микроскоп и икономическият отпечатък

Подобни регулаторни функции изпълняват и паразитните акари. Някои видове съчетават две роли, преминавайки от хищничество във фазата на възрастни организми (когато активно унищожават градински и горски вредители) към паразитизъм в ларвния си стадий. Дори т.нар. перови акари, които традиционно се смятат за чист паразтиен товар за птиците, се оказват обект на сериозно научно преосмисляне. Според изследвания на международни екипи от Канада, Испания и САЩ, проведени през последните десетилетия, част от тези организми не се хранят с кръв, а със секрети, гъбички и бактерии, които разрушават птичето оперение. Казано на прост език, те функционират като санитарен екип за поддръжка, преминавайки от категорията на паразитите към тази на чистите симбионти.

Единствените групи, чието премахване теоретично не би предизвикало тежки трусове в дивата природа, са синантропните видове – дерматофагоидните (домашните) и брашнените акари, които споделят жизненото пространство на човека. Но и тук пълното им ликвидиране би довело до неочаквани икономически пробойни. В хранителната индустрия брашнените акари са специфичен технологичен компонент при производството на висок клас сирена, като френското „Мимолет“ (Mimolette) и немското „Милбенкезе“ (Milbenkäse). Тези организми живеят върху повърхността на сиренето и чрез своята жизнена дейност му придават характерния вкус и аромат, търсени на международните пазари. Пълното им изчезване би затворило тези производствени линии, лишавайки пазара от традиционни продукти с висока добавена стойност.

Биоинженерният архив на природата

Отвъд екологичния баланс, телата на тези членестоноги представляват неразработена база данни от сложни биохимични решения. Слюнката на иксодовите кърлежи например съдържа десетки биологично активни вещества, развивани в продължение на милиони години еволюция с цел безшумно и ефективно проникване в гостоприемника. В нея се откриват мощни болкоуспокояващи, имуномодулатори, антикоагуланти (вещества, предотвратяващи съсирването на кръвта) и съдови релаксанти.

За съвременната фармакология тези съединения са готови матрици за създаването на нови лекарствени препарати. Те биха могли да бъдат приложени при лечението на редки алергични състояния, сърдечно-съдови заболявания и сложни автоимунни процеси. Унищожаването на този генетичен архив, преди да бъде детайлно изследван и репликиран в лабораторни условия, е чиста проба интелектуален банкрут.

Поради тази причина никоя сериозна държавна институция или международна здравна организация не си поставя за цел тоталното изтребление на тези видове. Стратегията винаги е била и остава локализиран контрол върху числеността в градските зони и ограничаване на огнищата на инфекция. Опитът да се пренареди природата по вкуса на средностатистическия потребител обикновено завършва с тежки системни повреди, които след това се налага да бъдат коригирани с цената на огромни финансови и логистични ресурси.