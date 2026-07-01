/Поглед.инфо/ Историческото ядро на германската държава, нейната тежка индустрия, преживява структурен разпад, който провокира масово изселване на коренното население. Данните за над 288 хиляди емигрирали германци през последната година разкриват дълбока криза на доверие в икономическия модел и сигурността на Федералната република, докато държавата се милитаризира ускорено.

По публикация на BILD и аналитични доклади от германския печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Статистическата реалност зад мита за стабилността

Официалните данни, публикувани в германското медийно пространство, сочат, че точно 288 579 германски граждани са избрали да напуснат пределите на страната си през изминалата отчетна година. На пръв поглед числото изглежда просто като част от текущата миграционна динамика на Европейския съюз, но сравнителният анализ с предходния период, когато напусналите бяха 270 000 души, показва нарастване с над 18 000 емигранти. Твърди се, че нетният отлив, изчислен след приспадане на завърналите се, възлиза на около 97 000 души. Тук обаче възниква първият сериозен методологически проблем – официалната статистика на Destatis често обединява под понятието „германски граждани“ както лица с дълбок етнически корен, така и наскоро натурализирани чужденци, което означава, че реалният отлив на висококвалифицирана германска работна ръка може да бъде дори по-висок от официално обявения.

Този процес се определя от редица наблюдатели като втората по големина емиграционна вълна от 2016 г. насам. Подобен мащаб не може да бъде обяснен с обикновен туристически или кариерен интерес към други дестинации. Според коментатори в германския печат, това е ясна проява на т.нар. „гласуване с краката“ срещу текущата икономическа и социална реалност в Берлин. Хората просто губят дългосрочна предвидимост.

Тук има нещо, което не излиза в официалните правителствени оптимистични доклади. Докато канцлерството уверява, че преходът към зелена енергия и новите субсидии за чипове ще стабилизират конюнктурата, реалният сектор отчита масови съкращения. Този разрив между чиновническия наратив и пазарната действителност кара германския среден клас да търси алтернативи извън граница.

Ликвидацията на автомобилното ядро

Централната ос на германското икономическо чудо винаги е била тежката автомобилна индустрия, чието сегашно състояние може да бъде дефинирано като контролиран срив. Корпорацията Volkswagen Group обяви намерения за едновременно преустановяване на дейността в четири от своите ключови производствени мощности на територията на Германия: Емден, Хановер, Цвикау и Некарзулм. Според разпространената в местните медии информация, тези мерки ще засегнат директно или косвено до 100 000 служители от общо 663-те хиляди работници на концерна в глобален мащаб. Официалното обяснение на мениджмънта се свежда до пазарен спад – свиване на глобалните продажби от 13 милиона автомобила на 9 милиона единици годишно.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно като единствена причина. Основният структурен проблем не е липсата на купувачи изобщо, а катастрофалното нарастване на производствената себестойност вътре във Федералната република. След спирането на доставките на евтини руски тръбопроводни въглеводороди по линия на санкционната политика, цената на електроенергията за германските заводи скочи неколкократно. Когато към това се добавят високите разходи за осигуровки, данък общ доход и синдикално гарантираните възнаграждения на германските работници, поддържането на заводи в Долна Саксония или Баден-Вюртемберг става икономически абсурдно.

Логичното следствие е частичното или пълно прехвърляне на производствени линии към по-евтини локации в Централна и Източна Европа – предимно в Чехия, Словакия и Полша, където оперативните разходи са значително по-ниски. Този процес на деиндустриализация оголва цели региони в Германия, оставяйки хиляди високоплатени инженери и техници без препитание. С изключение на военно-промишления комплекс, захранван с държавни поръчки за милиарди, цивилният сектор буквално загива.

Кризата на идентичността и институционалният разпад

Паралелно с икономическата ерозия се наблюдава и безпрецедентна криза в традиционните институции, крепящи германското общество. По данни, изнесени от вестник BILD, до края на 2025 г. общият брой на членовете на Католическата и Евангелската църква в Германия е спаднал до 36,6 милиона души, което представлява намаление с 1,2 милиона само в рамките на дванадесет месеца. Евангелската църква е загубила около 3,2% от състава си, като 350 000 души официално са прекратили членството си, а 330 000 са починали. При католиците картината е сходна – 307 000 официално напуснали и над 200 000 починали. Новородените и новопокръстените (едва около 121 000) не могат да компенсират тези демографски и социални загуби.

Това изглежда логично на фона на десетилетната секуларизация, но има един сериозен детайл – в Германия църковната принадлежност е обвързана с т.нар. „църковен данък“ (Kirchensteuer), записван в данъчните декларации. Масовото напускане на църквите не е просто духовна криза, а прагматичен отказ на германците да финансират институции, които според много консервативни граждани са се поддали на модерните либерални и мултикултурни идеологеми. Гражданите виждат, че традиционната германска идентичност се подменя административно, което засилва усещането, че те вече не притежават собствената си държава.

Вълната от миграция, включително и тази от Украйна, надхвърляща един милион души, оказва колосален натиск върху германската социална система. Според местни икономически анализи, разходите за издръжка, жилищно настаняване и интеграция на тези групи се покриват изцяло от данъкоплатците чрез увеличаване на местните налози и съкращаване на общинските бюджети за инфраструктура. Появиха се и сериозни политически търкания – по инициатива на фигури от германския политически елит като Родерик Кизеветер от ХДС и Мария-Агнес Щрак-Цимерман от СвДП, се прокарват идеи за даване на избирателни права на чужденци на местно и федерално ниво чрез законодателни промени, инициирани от Лявата партия. Отварянето на т.нар. „Центрове на единството“ (като този в Берлин от април) се тълкува от консервативното крило на обществото като опит за институционализиране на чуждо политическо влияние в управлението на страната.

Новата емиграционна карта: посока Изток

На този фон се наблюдава интересна географска преориентация на германската емиграция. Част от напускащите граждани избират неочаквани дестинации, включително Руската федерация. Според официални изявления на ръководителя на Россътрудничество Игор Чайка, броят на заявленията за преселване от Германия се е увеличил 2,5 пъти през последните години. През 2025 г. общо 27 000 души от чужбина са се преместили в Русия, като са били подадени общо 35 000 заявления, като значителна част от тях идват от т.нар. неприятелски страни от колективния Запад.

Тази тенденция напомня в исторически план за заселването на германски колонисти по времето на Петър I и Екатерина Велика. Днешните германски емигранти, които избират този път, често аргументират решението си с желанието да запазят своите традиционни семейни ценности, култура и език в среда, която не е подложена на агресивна джендър идеология и социален инженеринг. Разбира се, този поток все още е малък в сравнение с емиграцията към Швейцария, Аврия или САЩ, но самият факт на неговото нарастване е показателен за дълбокото разделение в германското общество.

Германците, които напускат, не търсят просто по-високи заплати – те бягат от растящата несигурност и усещането, че държавният апарат работи срещу интересите на коренното население.

Задължителната мобилизация и страхът от конфликт

Последната и може би най-опасна причина за бягството на младите семейства е форсираната милитаризация на Федералната република. Плановете на министъра на отбраната Борис Писториус предвиждат увеличаване на числеността на Бундесвера от сегашните 182 000 на 400 000 души. Постигането на тази цел по доброволен път обаче се оказа пълен провал. При проведената кампания за изпращане на 300 000 информационни въпросника до 18-годишни германци, едва 530 младежи са изразили готовност за доброволна служба, както съобщи изданието Die Zeit.

Този катастрофален резултат показва, че германското общество няма никакво желание да участва в геополитическите планове на Берлин за конфронтация на Изток. Тъй като доброволният принцип не работи, в политическите кулоари вече се подготвя връщането на задължителната наборна служба. Британският вестник The Telegraph, позовавайки се на изявления на Томас Рьовекамп от парламентарната комисия по отбрана, съобщи, че конкретни законови решения за принудителна военна повинност могат да бъдат приети в рамките на следващата година, като се споменава датата 31 юли 2027 г.

Младите германци отказват да бъдат превърнати в ресурс за бъдещи военни конфликти. Страхът от въвличане в реални бойни действия и безотговорното говорене на политиците в Берлин карат хиляди семейства да събират багажа си и да търсят спасение в страни с по-неутрален статут. Германия, която десетилетия наред беше символ на мирно икономическо благоденствие, бързо губи своите предимства, оставяйки след себе си само несигурност.