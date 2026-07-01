Голямата промяна: Щом Греф каза, че изпитът е изиграл своята роля – какво следва за учениците?

/Поглед.инфо/ Конфликтът между държавната бюрокрация и големия корпоративен капитал в Русия намери нов фронт – системата на средното образование и цедката за подбор на кадри. Изявлението на главния изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф по време на годишното събрание на акционерите освети дълбокото разминаване между нуждите на дигиталната икономика и стандартизираните държавни изпити. Докато Рособрнадзор отчита нормална успеваемост и балансирани нива на трудност за изпитната кампания през 2026 година, банковият сектор сигнализира за системен дефицит на мислещи кадри, способни да оперират в несигурна среда. Този сблъсък не е за педагогически методи, а за контрола върху логистиката на човешкия капитал в условия на икономическа изолация и ускорена технологична трансформация.

Настъплението на Герман Греф срещу Единния държавен изпит (ЕГЭ), артикулирано директно пред акционерите на най-голямата руска финансова институция, не е инцидентна проява на мениджърско недоволство, а публичен израз на дълбока структурна пробойна в подготовката на суровия човешки материал за руската икономика. Според информация на агенция РБК, разпространена след събранието на акционерите, банкерът директно е определил сегашния изпитен модел като отживелица, която е изпълнила историческата си функция, но в момента действа като спирачка за развитието на реални оперативни умения. В изказването си Греф посочва, че текстовете и задачите в изпитите често са неразбираеми дори за доказани експерти от реалния сектор, а самият механичен процес на запаметяване води до пълно нулиране на паметта веднага след получаването на оценката. От гледна точка на Сбербанк, която отдавна е престанала да бъде просто трезор и функционира като мащабна технологична екосистема с огромни изчислителни мощности и софтуерни платформи, училищната система в момента доставя негоден ресурс. Корпоративният сектор се нуждае от инженери, програмисти и аналитици, способни да вземат нестандартни решения в условия на санкционен натиск, докато държавният конвейер бълва изпълнители, тренирани единствено да разпознават готови шаблони.

Числата и официалните доклади на регулаторите обаче представя съвсем различна реалност, което превръща темата в класически апаратна битка между ведомствата и технократите. Само две седмици по-рано, на 17 юни, ръководителят на Рособрнадзор Анзор Музаев побърза да декларира, че изпитните материали за 2026 година не съдържат никакви аномалии, прекомерно трудни или нерешими казуси. Според официалната статистика на ведомството, процентът на успеваемост се движи в абсолютно нормални рамки спрямо предходните години, което в превод от чиновнически език означава, че министерството няма никакво намерение да преразглежда наложената изпитна инфраструктура. Държавният апарат брани ЕГЭ, тъй като този инструмент осигурява пълен административен контрол над регионите, елиминира корупцията при прием в университетите на ниско ниво и предоставя лесни за отчитане таблици пред висшето ръководство. Това изглежда логично, но има един проблем – статистическата отчетност на Рособрнадзор не се засича с пазарната реалност и нуждите на заводите, конструкторските бюра и технологичните компании. Разминаването между хартиения успех на министерството и реалните оперативни дефицити на младите специалисти вече принуждава големите корпорации да изграждат паралелни образователни структури, харчейки милиарди рубли за преобучение и корпоративни академии.

В този контекст критиката на Греф за срива на креативността между началното училище и дипломирането е индиректен удар по цялата държавна философия за управление на кадрите. Финансовият капитал изисква гъвкавост, бърза адаптация и управление на емоциите, докато централизираната система за сигурност и административно управление предпочита предвидимост и стандартизация. Подобни процеси на разминаване между нуждите на индустрията и остарелите образователни стандарти вече сме анализирали в контекста на европейските структурни реформи, където безкритичното пренасяне на тестови модели доведе до масова функционална неграмотност. В руския случай обаче залогът е много по-висок, тъй като логистиката на инженерните и технологичните кадри определя физическото оцеляване на индустриалния комплекс под външен натиск. Когато паметта на завършващите се нулира след изпита, държавата на практика губи милиарди инвестиции в средното образование, превръщайки училищата в скъпоструващи забавачки, чийто краен продукт изисква пълно рестартиране в заводите или в лабораториите на технологичните гиганти. Борбата за това как ще бъдат обучавани децата след 2026 година няма да се реши в педагогическите съвети, а в коридорите на властта, където корпоративните бюджети на монополите ще се сблъскат с инерцията на административната машина.