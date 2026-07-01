Археология на дъното: Загадката на 7000-годишната подводна стена в Ламанша

/Поглед.инфо/ Откриването на 120-метрова гранитна стена на седем хиляди години под водите на Ламанша, край бретанския остров Ил дьо Сена, не е просто поредната археологическа сензация за запълване на летните страници. Зад сухите доклади на френските подводни археолози и геолога Ив Фуке се крие брутална икономическа и логистична реалност от епохата на късния мезолит, която разбива наивните представи за примитивното минало. Изграждането на тази хидротехническа структура от 3300 тона камъни изисква централизирана организация, разпределение на ресурси и инженерна мисъл, които напълно съответстват на държавна структура. Докато съвременните коментатори търсят митове за потъналия град Ис, реалният проблем е друг – предците ни са водили организирана, ресурсно обезпечена война с настъпващия океан или са индустриализирали улова на храна в мащаби, които изискват тотална мобилизация на живата сила.

Геоикономическата логика на неолитната логистика

Разглеждането на съоръжението, обозначено от френските изследователи като TAF1, през очите на чистата логистика премахва романтичния академичен прах. Говорим за над 3300 тона гранитни блокове, които според минераложкия анализ не съответстват на геологията на самото дъно около Ил дьо Сена. Това означава само едно – тези материали са били умишлено добивани, обработвани и транспортирани от вътрешността на сушата. Преди седем хилядолетия, във време, определяно от учебниците като преход към първобитно земеделие, тукашните общности са разполагали с логистична мрежа, способна да поддържа десетки строители, каменоделци и носачи в продължение на месеци, ако не и години. За да се организира подобен процес, е необходим постоянен излишък от калории – дивеч, зърно или сушена риба – които да изхранват специализирана работна ръка, освободена от ежедневното търсене на препитание. Командното дишане, на което са подложени съвременните теории за "примитивните диваци", се вижда най-ясно в детайлите на градежа. Използвана е класическата техника на „двойна стена“ – два успоредни реда масивни мегалити, запълнени в средата с по-малки фракции камъни и чакъл. Тази инженерна схема се използва в хидротехниката и до днес, тъй като омекотява и разсейва кинетичната енергия на вълните, предотвратявайки срутването на конструкцията под водно налягане. Този детайл показва дълбоко емпирично познание за флуидната динамика и съответствието на материалите, което не се придобива случайно.

Подобни мащаби изискват твърда йерархия и разпределение на задачите. Числата не потвърждават версията за спонтанен племенен труд. Организацията за преместването и напасването на три хиляди тона гранит изисква начело на процеса да стоят архитекти и надзиратели. Това е социална структура с ясни разграничения и натрупан икономически капитал, изразен в контролирани ресурси. Този извод се потвърждава и от проучванията на по-ранни мегалитни обекти в региона, които сочат, че Бретан е била център на сложна неолитна мрежа за обмен много преди появата на първите известни цивилизации в Близкия изток.

Индустриалната месомелачка на приливите или климатичен бент

Изследователите, извършили над 60 гмуркания в ледените и мътни води на Ламанша между 2022 и 2024 г., се колебаят между две основни хипотези, като и двете изключват религиозния или чисто ритуален характер на обекта. Първата версия разглежда стената като огромна индустриална рибна фабрика, използваща бруталната сила на атлантическите приливи. В района на Бретан амплитудата между прилива и отлива достига до десет метра. Преди 7000 години, когато стената е била в плитката приливна зона, тя е функционирала като автоматичен капан. По време на прилив океанът залива стената и пасажите от херинга, сьомга и змиорки навлизат в плитката изкуствена лагуна зад нея. При отлив водата се оттегля бързо през филтриращи плетени прегради в тесните отвори, но уловът остава блокиран на сухото дъно. Подобна месомелачка за биоресурси осигурява огромни тонове храна с минимален разход на текущ човешки труд след построяването си. Това е била фабрика за протеини, която е гарантирала икономическото доминантство на местния елит и е позволила по-късното изграждане на мащабните менхири в Карнак.

Втората версия е далеч по-мрачна и е свързана с бавния климатичен апокалипсис на епохата. След края на ледниковия период топенето на ледниците повишава нивата на световния океан с около метър на всяко столетие. За три-четири поколения морето е поглъщало цели равнини и сладководни лагуни, които са били жизненоважни за прехраната на неолитните хора. Мястото на днешната подводна стена тогава е било низина, богата на извори. Строителството на 120-метровия гранитен бент вероятно е представлявало отчаян опит за инженерна защита срещу настъпващия солен океан. Това изглежда логично, но има один проблем – числата и темповете на покачване на водата показват, че морето в крайна сметка е спечелило тази битка. Стената е била наводнена, сладководните извори са били осолени, а селищата са изчезнали под вълните, превръщайки хълмовете на древна Бретан в днешния изолиран архипелаг Ил дьо Сена. Този ранен сблъсък на човечеството с климатичните промени показва, че икономическата мобилизация за спасяване на инфраструктурата не е модерен феномен, а хилядолетна стратегия за оцеляване.