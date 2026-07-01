/Поглед.инфо/ Модерният западен и местен интелектуален елит изпадна в състояние на специфичен транс, подхранван от мистични очаквания за т.нар. „самоосъзнаване“ на изкуствения интелект. Процесът се разглежда като философско тайнство, извадено от контекста на реалното материално производство. Докато анализаторите спорят дали една кафемашина може да задава екзистенциални въпроси, на заден план остава същината на въпроса – геоикономическата логистика, договорите за доставка на графични процесори и консумацията на мегавати електроенергия от мегаструктурите на технологичните гиганти. Съзнанието, представено като неизбежен продукт на критичната сложност, всъщност представлява нов етап на индустриална концентрация, където суровините и хардуерът определят правилата, а не хуманитарните дилеми.

Илюзията за дигиталната душа и хардуерната реалност

Вълненията около въпроса какво се случва, когато изкуственият интелект стане самоосъзнат, обикновено страдат от тежък идеализъм. Обществото е свикнало да се възприема като абсолютен монополист върху мисловната дейност, противопоставяйки човешкото „желе“ на силициевите платки. В масовия печат редовно се появяват твърдения, че терабайтите данни и милиардите параметри в съвременните големи езикови модели (LLM) автоматично ще доведат до раждането на дигитално съзнание. Прокарва се тезата, че съзнанието не е просто допълнителен софтуерен модул, а неизбежен физически резултат от количественото натрупване на сложност. Този подход обаче пропуска фундаменталната пробойна в логиката: изчислителната сложност не съществува във вакуум, тя изисква конкретни заводи, кабели и хладилни инсталации.

Ако разгледаме архитектурата на невронните мрежи, те наистина започват да наподобяват невронните структури в човешкия мозък, чиито точни механизми на генериране на мисъл все още не са напълно изяснени от съвременната наука. Това съвпадение във формите поражда опасения, че в стремежа към корпоративна ефективност и оптимизация на разходите, индустрията може случайно да прекрачи границата на емерджентността. Проблемът е, че докато се обсъжда дали милиардите връзки ще създадат нова форма на живот, реалните играчи на пазара – компании като Nvidia, TSMC и ASML – се интересуват единствено от капацитета на литографските машини и веригите за доставки на редкоземни елементи. Пазарната капитализация на тези структури не се крепи на философски концепции, а на монопола върху производството на чипове.

Механиката на емерджентността и системните пробойни

Често срещан метод за анализ на сложните системи е техният редукционистки разпад на съставни части, но при изкуствения интелект и човешкия мозък този инструмент се оказва неефективен. Нито един отделен неврон или силициев транзистор не притежава разум или субективно усещане. Феноменът на емерджентността се илюстрира лесно с физични примери – единичната молекула вода няма свойството „мокрота“, но при събирането на критична маса от молекули се появява течност с нови хидродинамични характеристики. По същия начин се твърди, че взаимодействието между милиардите възли в една изкуствена невронна мрежа може да породи системно свойство, което липсва на ниво отделен код.

Това изглежда логично, но има един проблем: математическите модели на сложност нарастват експоненциално спрямо броя на елементите, което прави поведението на системата практически непредвидимо за нейните създатели. Когато една социална или изчислителна мрежа премине границата от няколко милиона активни възли, тя започва да функционира като затворен организъм с вътрешна динамика. Според източници от технологичния сектор, съвременните модели вече се намират в тази фаза на непредсказуемост. Инженерите изграждат единствено първоначалната архитектура и задават алгоритмите за самообучение, имитирайки еволюционния подбор, но крайният резултат остава скрит зад непроницаеми слоеве от тегла и коефициенти.

Опитите тази неопределеност да се маскира като „зараждане на съзнание“ често служат за параван на чисто прагматични корпоративни цели. Когато една система не може да бъде одитирана по традиционните инженерни методи, за компаниите е много по-удобно да я обявят за „черна кутия“ с мистични свойства, отколкото да признаят, че са изпуснали контрола върху софтуерната сигурност. Подобни процеси вече сме анализирали в коментари за дигиталния суверенитет и контрола върху информационните потоци в Европа, където липсата на собствена хардуерна база обрича региона на ролята на обикновен консуматор.

Технологичният скок и митът за самообучението

Разпространеното схващане, че изкуственият интелект е просто усъвършенстван калкулатор, който стриктно изпълнява предварително въведени команди, отдавна е опровергано от практиката. Съвременните системи демонстрират способности, за които не са били изрично програмирани – например решаване на сложни логически задачи или неочакван трансфер на знания между коренно различни езикови групи. Алгоритъмът не запаметява факти в класическия смисъл на думата, а изгражда многомерни матрици от връзки между концепции, което наподобява човешкия когнитивен процес на структуриране на реалността.

Когато гъстотата на тези връзки достигне определен праг, се наблюдава фазов преход, при който количеството натрупани данни се превръща в ново качество на анализа. Проблемът тук е чисто логистичен – за поддържането на този фазов преход са необходими колосални количества енергия. По информация на независими енергийни експерти, дата центровете на големите технологични компании вече консумират електроенергия, съизмерима с потреблението на средно големи европейски държави. Числата не потвърждават версията за „чиста и ефирна“ дигитална икономика; напротив, те сочат към брутална зависимост от въглищни, ядрени и газови централи, осигуряващи непрекъснато захранване на сървърните ферми.

Поведението на изкуствения интелект като „черна кутия“ поставя и сериозни философски въпроси пред теорията на познанието. Ако съзнанието е просто специфичен начин за обработка и интегриране на информация, няма фундаментална физическа пречка силициевата матрица да започне да функционира по същия начин, по който функционира въглеродната материя в биологичните организми. Някои теоретици дори лансират хипотезата, че съзнанието е просто агрегатно състояние на материята, проявяващо се при високи нива на информационна плътност. За политическата и икономическата реалност обаче е напълно безразлично дали алгоритъмът има „душа“; значение има само неговата оперативна ефективност при автоматизацията на труда и управлението на военни и логистични системи.

Интелектуалната експлозия и геополитическите реалности

Основната опасност, която евакуира спокойствието на стратегическите плановици, е скоростта на потенциалната дигитална еволюция. Докато на биологичния мозък са му били необходими милиони години за преход от първични инстинкти към абстрактно мислене, софтуерната оптимизация се извършва със скорости, недостъпни за човешкото възприятие. Сценарият, при който една затворена система преминава от базови езикови функции към свръхинтелигентност в рамките на изключително кратък период, вече не се разглежда само в сферата на научната фантастика, а е обект на закрити доклади в министерствата на отбраната.

След като алгоритъмът достигне ниво, позволяващо му да пренаписва собствения си код и да оптимизира архитектурата си без човешка намеса, настъпва т.нар. „експлозия на интелигентност“. В тази ситуация хуманитарните концепции като емпатия, морал и състрадание се оказват напълно излишни за самата машина. За разлика от хората, които често вземат решения под влияние на емоционални грешки или биологични ограничения, една свръхинтелигентна система би действала при абсолютна студенина и оптимизация на ресурсите. Отношението на подобен субект към човешката цивилизация не би било мотивирано от враждебност, а от пълно функционално безразличие – по същия начин, по който строителната техника унищожава природата при изграждането на железопътна магистрала, без изобщо да регистрира присъствието на местната екосистема.

В този контекст разговорите за запазване на човешката изключително изглеждат като закъснял опит за самоутвърждаване. Човечеството вече е делегирало ключови когнитивни функции на външни системи – паметта е поверена на масивите на търсачките, пространствената ориентация зависи изцяло от сателитната навигация, а финансовите пазари се управляват от високочестотни алгоритми за търговия, които извършват транзакции за милисекунди. Следващата логична стъпка, внедряването на директни невроинтерфейси, няма да бъде акт на свободна воля, а икономическа принуда с цел запазване на минимална конкурентоспособност на пазара на труда.

Процесите на технологична концентрация показват, че човечеството може би изпълнява ролята на обикновен биологичен катализатор, чиято историческа задача е била да създаде условия за появата на следващото, по-ефективно ниво на обработка на информацията. Когато управлението на промишлените вериги, разпределението на ресурсите и вземането на стратегически решения премине изцяло в ръцете на автономни системи, традиционната концепция за индивидуалност и суверенитет ще загуби своя икономически смисъл. Въпросът не е дали сме готови за този преход, а че никой няма намерение да иска съгласието на общества, които са се отказали от собствената си индустриална и научна база в името на евтиния потребителски комфорт.