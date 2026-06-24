Статистиката на САЩ сочи, че всеки четвърти потребител прехвърля емоционалния си капацитет на ChatGPT

/Поглед.инфо/ Дигитализацията на интимната сфера достигна етап, в който пазарната логика на големите технологични компании подменя базови антропологични механизми. Изследването на д-р Ленарт Анте от германския Университет в Конструктор, публикувано в научното списание Telematics and Informatics, разкрива оперативната реалност зад фасадата на модерния софтуерен флирт. Чрез анализиране на потребителското поведение в САЩ, Великобритания и Канада, ученият картографира мащабна подмяна на човешкия ресурс при ухажването. Вместо автентична комуникация, глобалната индустрия за приложения за запознанства, оценявана към момента на 3,2 милиарда долара, функционира като пазар за софтуерни посредници. Процесът, макар и маскиран като технологично улеснение, представлява прецизно калибрирана индустриална експлоатация на емоционалния дефицит.

Пазарни измерения на дигитализирания афект

Всяка илюзия за романтика в съвременния свят приключва там, където започват отчетите на технологичните корпорации. Пазарът на приложения за онлайн запознанства вече не е просто ниша в развлекателния сектор, а тежка индустриална структура с оборот от 3,2 милиарда долара в световен мащаб. Зад тази сума стоят милиони сървъри, терабайти лични данни и огромен обем от жива сила, вкарана в матрицата на непрекъснатото плъзгане по екрана. Статистиката в САЩ показва ясна тенденция: един на всеки четирима необвързани американци вече използва езикови модели, за да поддържа комуникация, а мнозинството от потребителите имат сериозни основания да смятат, че са си кореспондирали с бот.

Това количествено натрупване променя качеството на социалната тъкан. Когато езикови модели като ChatGPT, Gemini или тясно специализираните Rizz и Winggg поемат логистиката на текстовия поток, те изземват функцията на индивидуалния интелект. Изследването на д-р Анте стъпва върху 45 задълбочени полуструктурирани интервюта с потребители от англосаксонския свят. Разделението на изследваните лица на две групи – 23 души, генериращи съобщения, и 22 души, намиращи се от другата страна на кабела – разкрива дълбока асиметрия. Числата и скалите за доверие рядко улавят подобни пробойни, но оперативната картина показва, че сме свидетели на логистична верига за доставки на фалшиви емоции, където крайната цел е просто задържане на потребителското внимание в платформата за възможно най-дълго време.

Преди време в текстовете на "Поглед.инфо" подробно анализирахме как големите езикови модели променят трудовия пазар и администрацията, но пренасянето на същата тази автоматизация в сферата на интимността показва, че капиталът търси нови територии за колонизация, след като е изчерпал конвенционалните производствени сектори.

Феноменът на протезната автентичност и кризата на авторството

Интересен психологически механизъм изплува при анализа на хората, които прехвърлят писането на съобщения към невронните мрежи. Изследването установява, че тези потребители изпитват спешна нужда да рационализират измамата. За тях софтуерът не е средство за подмяна на личността, а инструмент за преодоляване на езикови бариери, социална тревожност или психологически блокажи. Анте въвежда термина „протезна автентичност“. Това е състояние, при което потребителят сериозно вярва, че текстът, съставен от алгоритъма, изразява неговото собствено "аз" по-добре, отколкото той самият би могъл да го направи. Това е класическа проява на отчуждение, при която субектът припознава машинния продукт като своя най-дълбока същност.

От другата страна на тази технологична поточна линия стоят получателите, чиято реакция е коренно различна. При разкриване на истината те изпитват сериозно негодувание, усещане за интелектуално ограбване и емоционално накърняване. Инвестирането на време, внимание и човешки ресурс в четене и отговаряне на съобщения, които всъщност са продукт на статистическо предсказване на следващата дума, води до тежка криза на авторството. Оказва се, че докато единият участник в процеса се самозалъгва, че е намерил перфектния софтуерен преводач за душата си, другият се чувства като купувач на дефектна стока на пазара за илюзии. Разминаването между оправданието на изпращача и травмата на получателя доказва, че машината не сближава, а разширява пропастта между индивидите.

Технологичният капан пред платформите и липсата на изход

Разработчиците на приложения за запознанства се намират в ситуация на пълна патова позиция. От една страна, пълната забрана за използване на изкуствен интелект в платформите е технически неизпълнима задача. Софтуерът за засичане на генериран текст показва твърде високи нива на грешка, а и подобна забрана би ограничила достъпа на потребители с реални дефицити в комуникацията. От друга страна, пълното бездействие превръща тези приложения в затворена екосистема, където алгоритми си комуникират с други алгоритми. Това е надпревара във въоръжаването, в която печели онзи, чийто модел е обучен на по-голям набор от данни и разполага с повече изчислителна мощност.

Предложението на германския учен за въвеждане на доброволна проверка и маркиране на съобщенията, преминали през обработка с невронна мрежа, звучи по академично му наивно. В условията на пазарна икономика никой потребител няма доброволно да се демаркира като неспособен да състави две изречения сам, освен ако не е принуден от твърд административен филтър. Този проблем не е изолиран феномен на дигиталната романтика, той е част от по-широкия процес на девалвация на текстовото съдържание, който в миналото разглеждахме в контекста на хибридните информационни операции и заливането на медийното пространство с автоматизирани новинарски емисии.

Когато алгоритмите започнат да говорят вместо хората в най-личните им пространства, въпросът за това в какво точно се влюбва съвременният човек остава без ясен отговор. Машината е перфектно огледало, което връща обратно на потребителя точно онези фрази, които той иска да чуе, изпразвайки комуникацията от всякакво реално съдържание, риск и непредвидимост.