Как би се развил светът днес без големите глобални катастрофи в историята ни?

/Поглед.инфо/ Анализът на планетарните кризи през призмата на суровия материализъм показва, че големите биологични измирания не са случайни инциденти, а структурни реорганизации на ограничени ресурси. Премахването на глобалните катастрофи от уравнението на земната история не би довело до по-ранна поява на разум, а по-скоро до дълготрайна стагнация на биосферата под управлението на технологично остарели, но закрепени в нишите си органими. От пермската криза до края на кредата, еволюционният процес се подчинява на законите на ефективността и логистиката, където оцеляването е въпрос на оптимизация на енергийния баланс, а не на сляп късмет. Според съвременните палеонтологични данни, системните браншови блокове и климатичните промени от миналото предопределят днешната разстановка на силите на планетата.

Системата на екологичните ниши и илюзията за свободния пазар

Разговорите за това как би изглеждала Земята без големите катастрофи обикновено страдат от същия дефект, от който и либералните икономически теории – предписват на реалността излишна романтика. Представата, че без шокови събития фауната просто би се обогатявала с нови, все по-сложни форми, пропуска базовия закон на ограниченото пространство. Земната биосфера е затворена система с фиксиран приток на слънчева енергия, обеми биомаса и налични химически елементи. Когато една група организми узурпира ключовите позиции и изгради своята логистична инфраструктура за усвояване на хранителните ресурси, тя блокира всякаква външна конкуренция. Не защото е перфектна, а защото е първа и разполага с мащаб. В историята на планетата това се наблюдава ясно на границата между Перм и Триас, а след това и при прехода между Креда и Палеоген. В първия случай контролът над суровинната база се измества от синапсидите към диапсидите, а във втория – векторът се обръща обратно в полза на бозайниците. Тези събития функционират като принудителен фалит на монополисти. Когато старата корпорация, натоварена с тежки и неефективни еволюционни решения, е затиснала пазара, единственият начин за иновация е пълното сриване на системата. Астероидът или вулканичният пермски суперплум просто изиграват ролята на синдик, който ликвидира нерентабилните активи.

Анатомия на забравените кризи и логистичният дефицит

Медийният и академичният фокус традиционно пада върху атрактивните катастрофи, които оставят ясни следи в геоложките пластове, но извън полезрението на широката публика остават процеси с аналогичен мащаб. Измирането на границата между триаския и юрския период по отношение на съотношението между загубени и оцелели таксони е почти идентично с прехваления край на динозаврите. Палеозойската ера преживява три мащабни срива, които по суха статистика надхвърлят щетите от креда-палеогенското събитие. Разликата е там, че техните механизми остават скрити зад липсата на консенсус сред изследователите, а последствията често се свеждат до чиста палеонтологична номенклатура – изчезват едни разреди, заменят ги други. Всъщност, ако премахнем тези кризи от модела, няма да получим по-ранна поява на високоразвит интелект. Еволюционният натиск изисква дефицит и конкуренция; в условия на абсолютна стабилност организмите нямат икономически стимул да инвестират енергия в развитието на скъпи органи като голям главен мозък, който изисква огромно количество калории за поддръжка. Качеството на адаптацията расте успоредно със сложността, но тази сложност се появява само тогава, когато простата структура вече не може да осигури физическото оцеляване на индивида.

Дългосрочните депресии и блокираният капацитет

Причините за еволюционните паузи често се крият не в резките удари, а в дългосрочното, системно влошаване на оперативната среда. По време на хуронското и криогенското заледяване планетата преминава през фази, в които условията остават екстремни в продължение на десетки милиони години. В такива периоди биосферата влиза в режим на командно дишане. Вертикалната еволюция – творенето на принципно нови, по-сложни нива на организация – спира, защото целият наличен ресурс отива за поддържане на базовия метаболизъм в ледената пустиня. Числата от фосилния запис не потвърждават теорията, че стресът винаги ражда иновации. Понякога стресът просто изчерпва горивото на системата. Ако хипотетично отменим тези протерозойски ледникови епохи (както вече подробно анализирахме в материала за геохимичните цикли на въглерода), животът би спечелил време, но не е сигурно дали щеше да разполага с правилния генетичен инструментариум. Повечето групи, които днес намираме само като вкаменелости, са били обречени на изчезване много преди официалния край на техния геоложки период. Те просто са изгубили пазарния си дял, свивайки се в тесни, специфични ниши, където всяка местна промяна на температурата или киселинността на водата се превръща в смъртна присъда.

Илюзията за оцелелите реликви и реалността на океанското дъно

Популярната теза, че без измирания днес океаните щяха да са пълни с трилобити и лобоподи, не издържа проверката на логистичния анализ. Последните трилобити изчезват по време на пермската месомелачка, но истината е, че техният клас е бил в състояние на фактически фалит от средата на палеозоя. Те просто не издържат на конкуренцията на ракообразните. Ракообразните, чиито корени силно напомнят структури още от едиакарския период, се оказват с много по-ефективна биомеханика и по-ниски енергийни разходи за единица биомаса. Дори без пермския катаклизъм, раците и техните сухоземни наследници – насекомите – щяха да завоюват пространствата. Старите форми щяха да останат в позицията на живи вкаменелости, подобно на днешните подковоноси раци или целакантите. При целаканта проблемът е чисто палеонтологичен: методологията ни не ни позволява да проследим движението му през последните десетки милиони години поради специфичния характер на дълбоководните седименти, но той е там – тих, непроменен и без никакъв шанс да повлияе на глобалния баланс на силите. Гребеновидните медузи, които по някои показатели се явяват алтернативна еволюционна линия, нямаща нищо общо с класическите бозайници или влечуги, също са доказателство за това. Техният модел се е оказал локално устойчив, но глобално неприложим. Те са консервирали една архитектура, която не може да излезе на сушата, защото няма инфраструктурния капацитет да поддържа тегло извън водната среда. Оцеляването на най-приспособените не означава оцеляване на най-сложните; понякога означава просто спестяване на разходи в условия на вечна криза.