Проф. Нина Дюлгерова: Брюксел губи контрол, Европа влиза в последната си фаза

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Нина Дюлгерова вниманието е насочено към процесите, които според госта вече необратимо променят Европа и света. Темите включват опитите за премахване на правото на вето в Европейския съюз, бъдещето на НАТО, кризата на западния модел, възхода на многополюсния свят и мястото на България в новата геополитическа архитектура. Според проф. Дюлгерова светът навлиза в период на историческо пренареждане, в който решенията на Москва, Пекин и Вашингтон ще определят бъдещото развитие на международната система.

Във втората част на разговора между Владимир Трифонов и проф. Нина Дюлгерова анализът се насочва към най-важните геополитически процеси, които според събеседниците определят бъдещето на Европа и международната система.

Особено внимание е отделено на споровете около премахването на правото на вето в Европейския съюз. Проф. Дюлгерова разглежда ветото като един от малкото останали механизми, чрез които отделните държави могат да защитават националните си интереси срещу решенията на брюкселската администрация. Обсъждат се исторически примери, както и съвременните политически дебати около институционалната реформа на Европейския съюз.

Разговорът преминава към идеята за Европа на две скорости и последиците за държавите от Източна Европа. Анализира се развитието на Европейския съюз след края на Студената война, икономическите различия между отделните членове и мястото на периферните държави в европейската интеграция.

Значително място е отделено и на бъдещето на НАТО. Проф. Дюлгерова коментира причините за съществуването на алианса след края на биполярния свят, отношенията между Европа и Съединените щати, както и възможните последици от променящата се американска политика.

В интервюто се разглеждат отношенията между Русия, Китай и САЩ като основните фактори, които според проф. Дюлгерова ще определят бъдещата международна архитектура. Обсъждат се глобалните икономически процеси, ролята на златните резерви, финансовите трансформации, международните разплащания и перспективите пред многополюсния свят.

Отделено е внимание и на България. Разговорът анализира възможностите страната да защитава националните си интереси в условията на силен външен натиск, както и перспективите пред българската външна политика в условията на променящата се международна среда.

В заключителната част проф. Дюлгерова представя своята прогноза за развитието на глобалната система през следващите години, за процесите на трансформация в Европа и за ролята на големите световни сили при изграждането на новия международен ред.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=nzmi2TNKv3c&t=10s

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