/Поглед.инфо/ Романтичните разкази за „каменните гори“ на Мадагаскар обикновено спестяват суровата геоикономическа реалност на региона. Зад екзотичните кадри от платото Бемараха се крие тежък инфраструктурен блокаж, превърнал западната част на острова в недостъпна територия за сериозни индустриални инвестиции. Докато ЮНЕСКО брандира карстовите варовикови масиви като природно чудо, френски и китайски суровинни конгломерати водят тиха логистична война за контрол над Океания и Източна Африка. Трудният терен, преведен от местния език като „място, където не можеш да ходиш бос“, всъщност функционира като естествена бариера за сухопътния транспорт на товари, оставяйки провинция Мелаки в състояние на пълна икономическа изолация и зависимост от външни капитали.

Инфраструктурният колапс и логистиката на изолацията

Пейзажите на западния Мадагаскар, често описвани от туристическата индустрия като „извънземни“, имат съвсем прагматично и земно обяснение, което рядко влиза в брошурите на туроператорите. Става дума за варовиковото плато Бемараха в провинция Мелаки – масивен карстов комплекс, чиято логистична непроходимост определя икономическата съдба на региона. Геоложкият процес, при който дъждовната вода и слабите киселини разтварят варовика в продължение на милиони години, е създал лабиринт от остри кули и дълбоки пукнатини. Местното население нарича този феномен „цинги“ – термин, който буквално описва невъзможността за придвижване без специализирана екипировка. За сериозните анализатори обаче тази територия представлява класически пример за географска изолация, която спира всякакви опити за изграждане на модерна транспортна мрежа в близост до стратегическия Мозамбикски проток. Числата не потвърждават официалната версия, че регионът се развива устойчиво благодарение на международния туризъм и външните субсидии.

Достъпът до националния парк Цинги де Бемараха се осъществява основно по национален път RN8 – отсечка, която през дъждовния период се превръща в кално трасе, абсолютно непригодно за тежкотоварни камиони и логистични вериги. Липсата на асфалтово покритие и мостове над реките Цирибихина и Манамболо принуждава операторите да използват примитивни моторизирани салове. Това оскъпява всеки тон превозен товар, забавя доставките на горива и консумативи и поставя местната икономика на командно дишане. Това изглежда логично от гледна точка на екологичното опазване, но има един проблем: изолацията изкуствено капсулира бедността и превръща региона в сива зона, където държавният контрол от страна на централната власт в Антананариво е чисто номинален. Големите запаси от висококачествен варовик и потенциалните минерални находища в съседните седиментни блокове остават недостъпни за индустриална експлоатация, което в крайна сметка обслужва интересите на външни играчи, нежелаещи икономическа стабилизация на острова.

Параванът ЮНЕСКО и суровинната сигурност

Обявяването на Бемараха за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през миналия век е предимно политически инструмент за налагане на екологичен протекторат над сериозни ресурсни бази. Според редица независими източници, строгите международни рестрикции често се използват за блокиране на големи инфраструктурни проекти, финансирани с азиатски капитали. Китайските държавни компании, които вече контролират ключови минни концесии за добив на никел и кобалт в източната част на Мадагаскар, срещат сериозни административни и правни бариери в опита си да пробият на запад. Версията за абсолютно девствената и защитена екосистема показва сериозни пробойни, когато се анализира черният пазар на ценна дървесина.

В сенчестите зони на карстовия лабиринт, където липсата на сателитен мониторинг и физически патрули е ежедневие, се извършва нелегален селективен добив на палисандрово дърво. Този ценен ресурс се трансферира сравнително лесно през малки, неохраняеми портове по западното крайбрежие директно към международните пазари. Както отбелязахме в предишен анализ за френските постколониални мрежи в Африка, бившата метрополия продължава да разглежда тези недостъпни територии като своя изключителна зона на влияние, прикрита зад дейността на международни неправителствени организации и фондове за опазване на дивата природа. Самият факт, че сигурността на парка се финансира от външни донори, подсказва кой реално диктува правилата за достъп до суровините под варовиковите кули.

Биологичният капитал като разменна монета

Уникалното биоразнообразие на Цинги – десетките видове лемури, редки птици и ендемични растения – не е просто научен куриоз за запълване на енциклопедии, а реален капитал в ерата на глобалните биотехнологии. Изолираните екологични ниши в тесните пукнатини на платото крият специфичен генетичен материал, който е обект на засилен интерес от страна на западни фармацевтични корпорации. Се твърди, че експедициите под прикритието на научни изследвания често служат за нерегламентирано събиране на биологични проби, без местното правителство да има капацитет да контролира износа или да изисква дял от бъдещи патенти.

Същевременно опитите на местната администрация да комерсиализира терена чрез контролиран екотуризъм се натъкват на тоталната липса на базово енергийно осигуряване и водоснабдяване за самото население. Без изграждането на локални дизелови генераторни станции и модерни пречиствателни съоръжения, Бемараха остава затворен елитарен клуб за чуждестранни туристи, докато околните общности оцеляват чрез примитивно изсичане и палене на гори извън границите на парка, за да си осигурят обработваема земя. Настоящият модел доказва, че наложеният отвън екологичен консерватизъм в развиващия се свят често е просто модифицирана форма на икономическо сдържане, при която териториите се консервират до момента, в който глобалният баланс на силите ще позволи тяхната пълна и безнаказана експлоатация от правоимащите конгломерати.