/Поглед.инфо/ Историческата наука отдавна функционира като строго регулирана корпорация, в която неудобните факти се отстраняват със същата административна безмилостност, с която се разчистват конкуренти на енергийния пазар. Великият сфинкс в Гиза е идеален пример за това как един паметник с изгубено минало може да бъде превърнат в национална дойна крава и инструмент за държавно влияние. Зад кулисите на официалната египтология, ръководена десетилетия наред от фигури като бившия министър Захи Хавас, се крие не просто академичен консерватизъм, а чист материален интерес. Запечатването на известните входове към вътрешността на Сфинкса и отказът да се допуснат съвременни георадарни изследвания не са акт на чиста консервация, а институционална блокада, целяща да запази монопола върху една печеливша историческа догма.

Историческият разказ за платото в Гиза отдавна страда от хронична липса на документална плътност, която обаче успешно се компенсира с тежък административен контрол. Официалната версия, според която Сфинксът е изсечен по времето на фараона Хафре от Четвъртата династия (около 2500 г. пр.н.е.), се преподава в учебниците като аксиома, въпреки че липсва каквато и да е писмена документация от онази епоха. В египетската административна традиция, известна с педантичното си счетоводство и навика да описва всеки килограм зърно, всяка доставка на дизел за съвременните машини или всяка каменна кариера в древността, липсата на строителен отчет за подобен колосален монумент изглежда като сериозна пробойна в официалния разказ. Когато държавните институции са принудени да крепят една теория на командно дишане без преки доказателства, те неизбежно преминават към административни забрани и физическо запечатване на обекти, за да си спестят неудобните въпроси на независими изследователи.

Конфликтът между академичната догма и материалния реализъм придоби ясни измерения в края на миналия век, когато бостънският геолог Робърт Шох анализира профила на износване на варовиковата скала. Неговите заключения, базирани на геофизични измервания, показаха, че вертикалните бразди по тялото на Сфинкса са резултат от продължителна водна ерозия, причинена от интензивни валежи. Тук числата и климатичната история на региона влизат в директен сблъсък с египтологията, тъй като последният период на регулярни проливни дъждове по тези географски ширини е приключил преди края на последната ледникова епоха, приблизително десет хиляди години преди новата ера. Алтернативните обяснения на официалните власти в Кайро, които се опитват да припишат тези разрушения на разливите на Нил или на епизодични съвременни порои, не издържат на логистичния преглед на релефа – геометрията на браздите изисква вертикален натиск от водни маси, а не хоризонтално наводнение. Както писахме в наши предишни анализи за геополитическото използване на културното наследство в Близкия изток, пренаписването на хронологията на един регион застрашава не просто академични кариери, а цели държавни доктрини и бюджети.

Специфичният интерес на египетските служби за сигурност и Висшия съвет за антиките към вътрешната структура на монумента потвърждава, че под повърхността се крие нещо повече от солидна скала. Към момента се потвърждава съществуването на поне четири запечатани входа: на темето, под лапите, на гърба и в близост до опашката на монумента. Проучванията от 70-те години на миналия век, проведени от Марк Лене и Захи Хавас, които прекарват седмици в прохода при опашката, завършват с редуциран шестнайсетстраничен доклад, лишен от детайлна графична документация и сериозен снимков материал. Изтеклите през последните години любителски видеоматериали на чужди изследователи обаче показват зазидани и укрепени с дървени греди отклонения в лявата част на тунела, които изобщо липсват в официалната публикация. Това съзнателно пропускане на инженерни детайли издава типичния рефлекс на бюрократичния апарат – контрол над ресурсите чрез ограничаване на масовия достъп до информация.

Ролята на Захи Хавас в този процес не може да бъде разглеждана отделно от геоикономическите реалности на Египет. Като дългогодишен ръководител на държавната археологическа машина, той винаги е действал по-скоро като управител на затворено акционерно дружество, отколкото като класически учен. Когато сеизмичните изследвания на Джон Антъни Уест и Робърт Шох регистрираха големи правоъгълни кухини под предните лапи на дълбочина от няколко метра, реакцията на Кайро беше светкавична – отнемане на разрешителните за работа и последващо експулсиране на екипа от страната под претекст, че изследванията застрашават структурната стабилност на обекта. Последвалото пълно бетониране на някои от отворите и поставянето на тежки метални капаци сложи край на независимия достъп с модерна апаратура.

Зад тази агресивна отбрана стои хладна финансова сметка. Египетската държавна хазна зависи критично от валутните потоци, генерирани от туризма на платото в Гиза – индустрия за милиарди, която изисква абсолютна предвидимост. Всяко официално признание, че Сфинксът е дело на по-ранна, технологично неидентифицирана цивилизация или че под него съществуват затворени архивни камери, би пуснало международната историческа общност в институционална месомелачка и би подкопало легитимността на държавния монопол над историята. Бюрокрацията винаги предпочита сигурността на старата хронология пред риска от нови разкрития, които не може да контролира, таксува и регулира чрез министерски декрети. Докато металните люкове остават затворени, независимата наука ще бъде принудена да работи единствено с оскъдните трохи информация, които държавният филтър пропуска към общественото пространство.