Отвъд пределите на светлината: Защо подземните градове на Иран са инженерно съвършенство?

/Поглед.инфо/ Откриването на мащабна подземна инфраструктура под историческия град Абаркух в централен Иран, разположен в стратегическия триъгълник между Язд, Шираз и Исфахан, изважда на преден план не толкова естетическата стойност на археологията, колкото суровия инженерен реализъм на миналото. Находката, обхващаща прогнозни 60 хектара подземни комуникации от общо 170 хектара историческа територия, демонстрира как управлението на оскъдните водни ресурси и логистичната сигурност са определяли жизнеспособността на селищата в Близкия изток. Проучванията на иранските екипи показват, че под каменните основи на пет повърхностни структури лежи сложна система от камери и проходи, функционирали едновременно като акведукт и укрепена зона за дълговременно пребиваване.

Логистичният триъгълник на провинция Язд и логиката на ресурсите

Географското разположение на Абаркух не е плод на случаен избор или мистични търсения на древните общности, а на чиста проба транспортна и ресурсна логика. Градът от векове заема ключова позиция в транспортния възел, свързващ големите центрове Язд, Шираз и Исфахан. В условията на ариден климат и постоянна заплаха от военни нашествия, контролът върху търговските пътища е изисквал нещо повече от повърхностни укрепления. Проучванията, публикувани от ирански изследователски институти в началото на 2025 година, потвърждават, че под пет основни надземни обекта са локализирани изсечени в скалите камери, свързани с каменни проходи. Според предварителните доклади, чиято пълна техническа документация все още не може да бъде независимо потвърдена напълно от международни експерти поради текущата политическа изолация на Техеран, тази система е действала като затворен цикъл за автономно оцеляване.

Числата и картографирането на терена показват, че близо една трета от историческото ядро на селището лежи върху кухини с ясно инженерно предназначение. Вместо да разчитат единствено на открити канали, които са уязвими на изпарение и отравяне от страна на противника, персийските строители са преместили критичната инфраструктура под земята. Това е класическа проява на оперативен реализъм, при който оцеляването на населението и гарнизона зависи от дебита на водата и дебелината на каменния свод. Текстът на изследването посочва, че първоначално прокопаните проходи за транспорт на вода впоследствие са били разширени и модифицирани, като към тях са добавени стаи за почивка и складове за провизии. Подобни инженерни решения напомнят за други мащабни подземни комплекси в Кападокия, но тук акцентът е поставен върху интеграцията с водоснабдителната мрежа – т.нар. „каризи“ или традиционни персийски подземни канали.

Месомелачката на времето: Разрушения и инженерни пробойни

Реалността на градското развитие през следващите епохи обаче нанася сериозни удари върху тази подземна мрежа. Късното повърхностно строителство, прокарването на съвременна битова канализация и липсата на системна консервация през XX век са компрометирали значителна част от тунелите. Археологическите екипи отбелязват, че редица камери са частично срутени или прекъснати от бетонни основи на нови сгради. Това създава сериозни пробойни в проучването и прави пълното заснемане на 60-те хектара изключително трудно. Има очевидно разминаване между амбициите на местните туристически власти и реалния ресурс, с който Иран разполага за мащабни разкопки в условията на икономически санкции. Багерите и модерната сканираща апаратура изискват финансиране, което в момента е насочено предимно към промишлеността и отбраната на страната.

Въпреки това, дебелината на каменните зидове на акведукта и прецизността, с която са изсечени свързващите коридори, говорят за централизирано планиране, а не за стихийно копаене на отделни родове или племена. Системата е функционирала на принципа на термодинамиката – хладният въздух от подземните водни потоци е охлаждал жилищните камери, превръщайки ги в убежище от летните температури, надхвърлящи 40 градуса по Целзий. В ситуации на обсада, тези камери са се превръщали в командно дишане за града, позволявайки на хората да преживеят седмици без достъп до повърхността. Предишни разкопки в региона, за които сме писали в материали относно укрепените пустинни структури в Близкия изток, доказват, че подземната фортификация винаги е била пряко обвързана с капацитета на складовете за зърно и патронажа над водните източници.

Институционални съмнения и липса на данни

Тук обаче идва ред на аналитичното съмнение. Официалните съобщения говорят за „уникален подземен град“, но липсата на ясна хронологическа стратиграфия – тоест точни датировки на керамиката и инструментите, намерени вътре – оставя отворен въпроса кога точно комплексът е достигнал тези мащаби. Възможно е по-голямата част от залите да са копани в по-късен ислямски период, а не през епохата на Ахеменидите или Сасанидите, както се опитват да внушат някои националистически настроени ирански историци. Числата за 60 хектара скрити структури все още са в сферата на георадарните хипотези и не са потвърдени с физически разкопки по целия периметър.

Освен това, препратките към открити наблизо над 2000 фрагмента от бронзови статуи в древно сметище за скрап показват, че регионът е бил по-скоро занаятчийски и преработвателен център, отколкото чисто административно средище. Металургията изисква огромни количества вода и дървени въглища – ресурси, които в централен Иран винаги са били дефицитни. Следователно, подземният водопровод в Абаркух най-вероятно е обслужвал и производствени нужди, които тепърва предстои да бъдат картографирани. Докато държавната компания за културно наследство на Иран не предостави пълен достъп на международни наблюдатели и не публикува детайлни чертежи на водоснабдителната мрежа, проектът ще остане по-скоро регионална сензация с политически привкус за вътрешна консумация, отколкото преврат в световната археология. Оцеляването в пустинята никога не е било въпрос на естетика, а на сурова логистика, чиито следи днес излизат изпод асфалта на Абаркух.