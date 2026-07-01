Високоскоростната жп линия Пекин–Шанхай е обслужила над 2,3 млрд. пътнически пътувания за 15 години

Железопътната линия е с дължина 1 318 км и свързва китайската столица Пекин и икономическия център Шанхай. Линията отбеляза 15-годишнината от началото на експлоатацията си на 30 юни.
Устойчивият растеж на превозния капацитет се подкрепя от непрекъснати технологични иновации и оптимизация на експлоатационните схеми. Най-бързото време за пътуване в една посока между двата града в момента е 4 часа и 18 минути.
Понастоящем общата дължина на експлоатираните високоскоростни железопътни линии в Китай надхвърля 50 000 километра.