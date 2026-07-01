Приходите на китайските компании за въплътена интелигентност са нараснали с 22,4% през първите пет месеца

/Поглед.инфо/ Според най-новите данни на Държавното данъчно управление на Китай, през периода януари-май приходите от продажби на компаниите в сектора на въплътената интелигентност са се увеличили с 22,4% спрямо същия период на миналата година.

По подсектори най-силен ръст отбелязват производителите на роботи и роботизирани системи – 30,1%, следвани от компаниите, разработващи алгоритми и софтуерни решения за изкуствен интелект – 24,5%, както и предприятията за системна интеграция и индустриални приложения – 27,9%. Приходите на производителите на ключови компоненти са се увеличили с 6,8% на годишна база.

Понастоящем близо 90% от компаниите в сектора на въплътената интелигентност са съсредоточени в провинция Гуандун, Пекин, Шанхай и други водещи иновационни центрове. Благодарение на активната предприемаческа среда и добре развитата индустриална верига, провинция Гуандун запазва водещата си позиция по пазарен мащаб в страната.