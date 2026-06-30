Д.р Костадин Костадинов: Китайската комунистическа партия извърши епохално дело, което далеч надхвърля историята на Китай!

/Поглед.инфо/ „В момента ККП е начело на процеса на модернизация в целия свят“, казва лидерът на ПП “Възраждане“ и председател на парламентарната й група Костадин Костадинов в специално интервю за КМГ по повод 105-годишнината от създаването на ККП. Като политик, юрист и доктор по история, той е добре запознат с развитието на Китайската комунистическа партия и е категоричен, че моделът на управление, който беше наложен от ККП в Китай, може да бъде привлекателен за абсолютно всеки един народ и всяко едно общество по света, без изключение.

В. През всичките 105 години от създаването на Китайската комунистическа партия, тя преминава през различни етапи, провежда редица реформи и приема важни решения, с помощта на които, под нейно ръководство страната се превръща от бедна аграрна държава във водеща световна икономика. Кажете моля, като историк и лидер на партия, как според Вас ККП съумя и успя да преодолее огромните трудности и да доведе Китай на нивото на една от най-развитите страни, което вече е признато и в глобален мащаб?

О. Китайската комунистическа партия извърши епохално дело, което далеч надхвърля историята на Китай , защото Китай винаги е бил много повече от държава, Китай е цивилизация и когато в началото на 20-и век се създава ККП ,тогава, за съжаление, Китай, който хилядолетия наред е една от основните цивилизации в световната история, тогава се намира в „плачевно“, в тежко състояние. На практика почти не съществува централизирана китайска власт, а самата китайска държава се е разпаднала и в страната цари анархия. От тази анархия се възползват най-различни чужди сили. И именно появата на Китайската комунистическа партия поставя началото на един консолидационен процес, който първо и преди всичко води до обединението на Китай и смяната на поредица от режими, които са били военно-диктаторски, с една силна народна работническо-селска власт. На второ място, с консолидацията на Китай започва и един процес на даване пример на всички държави, които са били в подчинено положение на Западния свят – както колониални, така и полуколониални, много от тях в Африка, в Азия, а и в Южна и в Централна Америка. Китайският пример показва че когато един народ е воден от обединена политическа сила, с непоколебими водачи и с визия за бъдещето, тогава няма невъзможни неща за изпълнение пред този народ! . Китайският пример се превръща във все по- „заразителен“ и привлекателен за всички останали народи особено след началото на реформите в края на 70-те и началото на 80-те години, които бавно, но неумолимо превърнаха Китай в най-голямата икономическа производителна сила на земното кълбо. Към настоящия момент ККП, вече на 105 години, показва, че може да има и друг политически път, който да бъде едновременно и икономически, и социално успешен – нещо, което доскоро се държеше като монопол от страна на представителите на така неречения „западен свят“. Но това е такъв монопол, който по никакъв начин нямаше съотношение с политическата реалност. Западният свят използваше ресурсите на останалите държави по света като единствено и само суровинен придатък, той ги измъкваше, а в замяна на това унищожаваше територията, културата и бъдещето на тези държави и народи. Примерът, който Китай даде е изключително привлекателен за следване от много други „покорени“ и колонизирани държави, а също от „полу-колонизирани“ държави, за да могат те да се борят за своята свобода и независимост.

В. Делегации на представители и членове на ръководената от Вас ПП “ Възраждане“ са посещавали многократно Китай по различни поводи. Кажете моля личните си впечатления и тези на колегите ви от развитието на страната под ръководството на ККП през годините?

В. Лично аз все още не съм бил в Китай и смятам да го направя в скоро време, но много делегации от нашата политическа партия са посещавали страната и на място са се запознали с огромните постижения. В момента ККП е начело на процеса на модернизация в целия свят, така че дори не е необходимо в сегашния глобализиран свят човек да отиде на място, за да се запознае с действителното положение, макар че това е най-правилния и сигурен начин тода се разбере. И именно това е най-впечатляващото, защото всички вече имаме Интернет и виждаме какво се случва в Китай! И дори много хора не вярват, защото е „прекалено хубаво за да е истина“, но това е така, както е!

В. Какво ще пожелаете по случай годишнината на ККП и нейното ръководство?

О. Едно пожелание отправям, което е много просто: Китай не само да продължи по този път, а и да го надгради и да се превърне във водеща политическа сила, защото моделът на управление, който беше наложен от ККП в Китай, може да бъде привлекателен за абсолютно всеки един народ и всяко едно общество по света, без изключение!