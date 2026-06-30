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В Пекин се проведе концерт по повод 105-ата годишнина от основаването на ККП

/Поглед.инфо/ По повод 105-ата годишнина от основаването на Китайската комунистическа партия, на 29 юни вечерта в Пекин се състоя концерт под надслов „Народът е над всичко“.

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В Пекин се проведе концерт по повод 105-ата годишнина от основаването на ККП
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На събитието присъстваха генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин, премиерът Ли Цян, председателят на ПК на ОСНП Джао Лъдзи, председателят на НК на КНПКС Уан Хунин, началникът на Канцеларията на ЦК на ККП Цай Ци, вицепремиерът Дин Сюесян, секретарят на Централната комисия за проверка на партийната дисциплина Ли Си, зам.-председателят Хан Джън и други партийни и държавни ръководители. Заедно с около 3000 зрители те отбелязаха годишнината.

Концертът беше разделен на пет части, в които бяха представени подкрепата за Китайската комунистическа партия и темата за националното възраждане.

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