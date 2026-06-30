Зеленият ум: Защо учените вече говорят за „растителен интелект“?

/Поглед.инфо/ Всички разговори за глобална доминация, технологичен преход и индустриална експанзия обикновено пропускат фундаменталния материалистичен факт: човечеството и целият животински свят представляват нищожен процент от планетарния ресурс. Растителният свят контролира над 80 на сто от биомасата на Земята. Настоящият анализ разглежда еволюционните цикли отпреди 550 милиона години, когато преходът от приседнали към мобилни форми създава илюзията за суверенна технологична цивилизация. Противно на хуманитарния идеализъм, еволюцията не е стремеж към прогрес, а чисто разпределение на енергия, ресурси и логистични вериги, в които мобилните организми са просто вектори.

Материалистичната база на биомасата: Числа срещу политически суети

Когато съвременните политически елити чертаят стратегии за зелен преход, декарбонизация или усвояване на нови енергийни пазари, те оперират с кухи счетоводни абстракции. Реалността обаче се измерва в тонове суровина, въглеродни вериги и чиста биомаса. Статистиката тук е безмилостна и леко иронична спрямо човешката грандомания: растенията съставляват около 80 на сто от общия обем на живота на тази планета. Животните, включително и тези, които пишат доклади в Брюксел или Вашингтон, представляват едва около 0,5 на сто. Цялата човешка инфраструктура, фабрики, петролопроводи и военни заводи съществуват единствено благодарение на остатъчния капацитет на тази гигантска зелена машина, чиито корени са забити в почвата. Самата поява на приматите е пряка функция от палеоботаническите процеси в края на юрския и ранния креда период преди около 130 милиона години. Без експлозията в еволюцията на покритосеменните растения и появата на плодовите гори, които осигуриха калорийната база за нашите предци по дърветата, нямаше да има нито индустриална революция, нито геополитически сблъсъци за енергийни източници. Човекът е просто консуматор на заем, прикрепен към въглеродния баланс на организми, които не се нуждаят от него, за да съществуват.

Този ресурсна зависимост налага преосмисляне на твърденията за това какво представлява интелектът и дали той е монопол на мобилните видове. В биологичен смисъл нервната система е скъпоструваща инвестиция, която изисква огромен разход на енергия – лукс, който се налага единствено поради необходимостта от придвижване за набавяне на храна или бягство от хищници. Растенията, разположени в центъра на собствената си ресурсна база, нямат нужда от централизиран апарат за вземане на решения. Техният "интелект" е децентрализиран, разпределен по цялата повърхност на кореновата и листната система, действащ чрез сложни химически и електрически сигнали, които регулират метаболизма в реално време. И докато човечеството се опитва да спаси индустриалния си модел чрез командно дишане и финансови субсидии за съмнителни технологии, растителният свят продължава да управлява планетарния термостат по законите на чистата термодинамика.

Еволюционната логистика на хордовите и парадоксът на мобилността

Анализът на дълбоката биологична история разкрива една почти цинична истина за произхода на гръбначните животни. Преди около 550 милиона години, по време на Камбрийския взрив, примитивните хордови организми са представлявали просто свободно живеещи, подвижни ларви на приседнали, неподвижни безгръбначни. Задачата на тези ларви е била чиста логистика – да намерят подходящ субстрат, да се закрепят за него и да преминат през метаморфоза, губейки нервната си тръба и мобилността си, за да се превърнат във възрастна, фотосинтезираща или филтрираща форма. В един момент от еволюционната история обаче настъпва генетичен срив или адаптационно отклонение, при което ларвите развиват способност да се размножават, без да преминават към приседнала форма. Човечеството, погледнато през тази палеонтологична леща, е сухоземният краен продукт на тези недоразвити, вечно скитащи ларви, които са изгубили връзката си със земята.

Тази теория хвърля сериозно съмнение върху капацитета на мобилните цивилизации да изградят дългосрочно устойчиви системи. Повечето анализи в Поглед.инфо през годините неизменно стигат до извода, че всяка система, изградена върху непрекъсната експанзия и движение, в крайна сметка се сблъсква с лимита на достъпните ресурси. Растенията са решили този проблем чрез редуване на поколенията – диплоидни и хаплоидни фази, които при някои видове функционират като напълно независими организми. На други планети с различна гравитация и атмосферно налягане, тези редуващи се поколения биха могли да развият много по-сложни форми на мобилност, съчетавайки енергийната автономност на фотосинтезата с оперативния капацитет на движението. Но при земните условия изборът е бил радикален: или си закрепен за енергийния източник и доминираш по биомаса, или си мобилен, но вечно гладен и зависим от логистиката на доставките.

Липсата на механичен лост и физическите пробойни на неподвижния свят

Дори да допуснем, че растителноподобните организми притежават висок капацитет за обработка на информация и вземане на екологични решения, те са ограничени от физиката на своето съществуване. Нашата технологична цивилизация не е продукт на гениални мисли, а на наличието на противопоставящ се палец и възможността за пренасяне на тежести. Ръцете ни са еволюирали успоредно с когнитивните функции, създавайки затворена верига от обратна връзка – инструментът променя мозъка, мозъкът усъвършенства инструмента. Растенията, колкото и сложни химически фабрики да изграждат под земята, нямат механичен лост за промяна на макросредата извън собствения си обсег на растеж. Те не могат да построят заводи за топене на метали, нито да прокарат релси за транспортиране на концентрирана енергия.

Това определя и границата на техния доминиращ статус. Те държат контрола над планетарния хардуер, но софтуерът за бързо реагиране при космически или тектонични катастрофи остава в ръцете на мобилните видове. Ако утре настъпи рязка промяна в слънчевата радиация или масиран метеоритен удар, приседналият свят няма как да натовари ресурсите си на влакови композиции и да се премести извън зоната на поражение. Тогава лъсват големите пробойни в стратегията на децентрализирания, но статичен живот. Растителната интелигентност е пасивна, тя разчита на статистическото оцеляване на милиарди семена и спори, което работи перфектно в рамките на милиони години, но се проваля в рамките на часове при внезапен системен колапс. Човешката цивилизация, със целия си хаос и деструктивен характер, притежава оперативната способност да концентрира оскъдна енергия в една конкретна точка за преодоляване на непосредствена заплаха – капацитет, който липсва на най-богатата гора на планетата.