Кодът на гения: Какво разкри ДНК анализът за праисторическите корени на Никола Тесла?

/Поглед.инфо/ Стогодишната битка за етническата принадлежност на Никола Тесла между Сърбия и Хърватия получи неочакван регулаторен отговор не от държавни комисии или дипломатически архиви, а от лабораториите по молекулярна биология. Изследването на сръбското генеалогично общество „Порекло“, базирано на секвениране на Y-хромозомата на преки мъжки наследници на рода Тесла, фиксира принадлежност към славянската хаплогрупа R1a-M458. Този сух биологичен факт на практика затваря вратата за политически спекулации и митогеми относно влашки, илирийски или изкуствено конструирани регионални идентичности. На преден план излиза хладната логистика на историята – вековната демографска и когнитивна селекция във Военната граница на Австрийската империя, където оцеляването е било въпрос на ресурси, а не на идеологически декларации.