Обемът на търговията с електроенергия в Китай се е увеличил с 24,8% през първите 5 месеца на 2026 г.

Данните показват, че през този период обемът на търговията с електроенергия в рамките на провинциите е нараснал с 28,5% спрямо същия период на миналата година, докато междупровинциалните и междурегионалните сделки с електроенергия са се увеличили с 12,2%.
Според данните обемът на търговията със зелена електроенергия за периода януари–май е достигнал 136,4 милиарда кВтч, което представлява ръст от 3,9% спрямо същия период на миналата година.
Само през май търговията с електроенергия в цялата страна възлиза на 626,8 милиарда кВтч, което представлява ръст от 23,6 % спрямо същия период на миналата година.