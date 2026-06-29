/Поглед.инфо/ Китай призова за незабавното премахване на едностранните санкции срещу Венецуела и се обяви против военните действия и намесата във вътрешните работи на страната. Позицията беше изразена от министър-съветника към Постоянното представителство на Китай към ООН в Женева Му Дзиенфън по време на заседание на 62-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, проведено на 26 юни.

Му Дзиенфън подчерта, че Китай неизменно отстоява принципите, залегнали в Устава на ООН и основните норми на международните отношения, противопоставя се на военни удари срещу Венецуела, на произволното налагане на едностранни санкции и на намесата във вътрешните работи на страната. Той също така изрази признателност за усилията на венецуелското правителство и за постигнатия напредък в насърчаването и защитата на правата на човека.

В изказването си китайският представител обърна внимание и на последиците от силното земетресение във Венецуела. Той изрази съболезнования за жертвите и заяви, че Пекин ще предостави спешна хуманитарна помощ, като изрази увереност, че венецуелският народ ще преодолее последиците от бедствието и ситуацията в страната ще се нормализира.