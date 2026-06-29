Лидерите на Китай и Беларус потвърдиха стремежа си за по-нататъшно развитие на двустранните отношения

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин се срещна на 29 юни в Пекин с президента на Беларус Александър Лукашенко.

Двамата изразиха готовност да задълбочат сътрудничеството си и да разширят стратегическите си контакти.

Си Дзинпин подчерта, че Китай и Беларус са „истински приятели“, които се подкрепят и се доверяват един на друг, както и всестранни стратегически партньори. Той заяви, че Китай подкрепя Беларус в отстояването на суверенитета, независимостта и териториалната ѝ цялост, както и в избора на собствен път на развитие, съобразен с националните условия. Пекин е готов да продължи да оказва помощ в рамките на възможностите си за развитието на страната.

Китай и Беларус трябва да използват съществуващите ресурси, да насърчават инициативата „Един пояс, един път“ и да задълбочават практическото сътрудничество, посочи той.

От своя страна президентът Лукашенко заяви, че Беларус отдава голямо значение на отношенията с Китай и очаква разширяване на сътрудничеството и засилване на стратегическата комуникация между двете страни.