Вицепрезидентът на Южна Африка: Опитът на Китай в областта на научно-технологичните иновации е от голямо значение за нас

/Поглед.инфо/ Вицепрезидентът на Южна Африка Пол Машатиле посети Китай и присъства на четвъртото издание на Международната конференция за блокчейн. На мястото на изложението той изпробва умни носими устройства, разработени от китайски компании.

В ексклузивно интервю за Китайската медийна група той заяви, че Китай непрекъснато насърчава иновациите в областта на науката и технологиите, а опитът на страната в разработването и практическото приложение на изкуствения интелект е от голямо значение за Южна Африка.

„Специално внимание отделих на компаниите, които разработват роботи. Днес има много предприятия, които развиват подобни нови технологии. Китай продължава да бъде наш най-голям търговски партньор, а настоящото изложение за блокчейн е от голямо значение.“