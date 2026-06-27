/Поглед.инфо/ От 23 до 25 юни над 1700 гости от над 90 държави и регионa се събраха в Далиен, за да обсъдят нови пътища за глобално икономическо развитие.

По време на форума премиерът на Гвинея Амаду Ури Ба даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, в което заяви, че страната му е постигнала значително развитие в инфраструктурата, селското стопанство, минното дело и други области благодарение на инициативата „Един пояс, един път“.

Изграждането на хидроелектрическата централа „Кинкон“ е символ на силното значение на сътрудничеството между Китай и Африка като цяло. Този проект ярко илюстрира приятелските и съвместни отношения между Китай и африканските страни. Проектът за желязна руда „Симанду“ вече не е просто план, а реалност. Реализирането на такива проекти се дължи не само на решителността и непоколебимата воля на президента Мамади Думбуя, но и на силния импулс от страна на китайските предприятия. Именно тези съвместни усилия подтикнаха другите участващи страни постепенно да последват примера им.

От 1 май тази година Китай въведе политика на нулеви мита за всички 53 африкански държави, с които поддържа дипломатически отношения. Мярката открива значителни възможности за разширяване на износа към китайския пазар, който с население от над един милиард души предлага сериозен потенциал за растеж. Според Амаду Ури Ба местните предприятия и инвеститори трябва активно да се възползват от новите условия, като извършат задълбочени пазарни проучвания и идентифицират продуктите с най-голям потенциал. Следващата стъпка е подробен анализ на двустранната търговия, който да разкрие нови направления за сътрудничество и да допринесе за взаимна изгода.

С навлизането на инициативата „Един пояс, един път“ във второто ѝ десетилетие фокусът постепенно се измества към нов етап на партньорството. Актуализираните механизми за сътрудничество са насочени към подкрепа на стремежа на африканските държави да повишат добавената стойност на своите икономики, да насърчат индустриализацията и икономическата диверсификация и да създадат по-устойчиви източници на растеж.