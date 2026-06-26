Си Дзинпин се срещна с премиера на Бангладеш Тарик Рахман

/Поглед.инфо/ На 26 юни сутринта председателят на Китай Си Дзинпин се срещна в Пекин с премиера на Бангладеш Тарик Рахман, който е на официално посещение в Китай. Двамата лидери съвместно обявиха изграждането на китайско-бангладешка общност на споделена съдба в новата епоха и заявиха стремеж към издигане на двустранните отношения на още по-високо равнище.

Си Дзинпин подчерта, че Китай подкрепя новото правителство на Бангладеш в успешното му управление и е готов съвместно с бангладешката страна да развива висококачественото сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“. Той отбеляза още, че двете страни могат да разкрият значителен потенциал за сътрудничество в областта на зеленото и нисковъглеродното развитие, цифровата икономика, информационните технологии и изкуствения интелект, както и да насърчат изграждането на икономическия коридор Китай – Мианмар – Бангладеш, с което да се засили регионалната свързаност.

Тарик Рахман заяви, че Бангладеш твърдо се придържа към принципа за „един Китай“, счита Тайван за неразделна част от територията на Китай и се противопоставя на всякакви форми на независимост. Той подчерта, че концепцията на председателя Си Дзинпин за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството, както и четирите глобални инициативи, имат важно значение за опазването на световния мир и развитието, както и за международната справедливост и равнопоставеност. Бангладеш напълно подкрепя тези инициативи и е готов да засили координацията с Китай по международни и регионални въпроси, за да се защитят резултатите от победата във Втората световна война и международния ред с централна роля на ООН.