/Поглед.инфо/ Дискусията около т.нар. „Неидентифицирани аномални явления“ (UAP), доскоро затворена в маргиналните полета на уфологията и евтината сензационност, придоби съвсем конкретни финансови и логистични измерения. Зад медийния шум около разпита на свидетели в Конгреса на САЩ и публикуването на размазани кадри от инфрачервените камери Raytheon AN/ASQ-228, монтирани на изтребителите F/A-18 Super Hornet, се крие хладна целенасоченост. Научният апарат остава безсилен не поради липса на теоретични модели, а заради липсата на сурови, верифицирани данни, които систематично се класифицират по силата на Закона за националната сигурност на САЩ от 1947 г. Феноменът НЛО отдавна не е въпрос на астрофизика, а на военно-техническо разузнаване, разпределение на бюджетни средства за черни проекти и тактическо заслепяване на противниковите радарни системи.

Дефиниционният капан и логистиката на военния камуфлаж

Големият парадокс при изследването на въздушните аномалии започва от самото оперативно определение, което съзнателно се размива в публичното пространство. Преименуването на термина от НЛО (Неидентифициран летящ обект) на UAP (Неидентифицирани аномални явления) от страна на Министерството на отбраната на САЩ не е козметична промяна, а опит за институционално разграничаване от уфологичния фолклор. Научният метод изисква повтаряемост на експеримента и достъп до суровите телеметрични данни, но точно тук се появява системната пробойна. Данните, събрани от радарните системи на Aegis или от спътниците за ранно предупреждение на Космическите сили на САЩ, представляват държавна тайна с най-високо ниво на достъп. Причината е прозаична – публикуването на пълните характеристики на траекторията и скоростта на един неизяснен обект автоматично би разкрило пред противника точните честоти, разделителната способност и оперативните лимити на американските радарни системи.

В този смисъл, когато през 2020 г. Пентагонът официално разсекрети трите емблематични видеоклипа – FLIR1, Gimbal и GoFast, заснети съответно през 2004 г. и 2015 г. – независимата научна общност получи само крайно компресирани, визуално осакатени кадри. Според технически анализи на специалисти по оптични системи, голяма част от наблюдаваните аномалии в движението на обектите, като липсата на топлинен отпечатък и рязката промяна на посоката без инерция, могат да бъдат обяснени с артефакти на самата матрица на камерата или с ротацията на оптичната глава на лазерния целеуказател. Това обаче не обяснява съпътстващите показания на корабните радари AN/SPY-1 на ракетния крайцер USS Princeton, които по време на инцидента с авионосната група на USS Nimitz през 2004 г. регистрираха обекти, спускащи се от 24 000 метра надморска височина до морското равнище за части от секундата. Числата и физическите закони в тази ситуация влизат в остро противоречие: подобно ускорение би генерирало претоварване от няколко хиляди G, което моментално би разрушило всяка позната кристална решетка на метала или композитните материали. Това изглежда логично като доказателство за „нечовешка технология“, но има един проблем – радарните отметки могат да бъдат фалшифицирани по електронен път чрез напреднали системи за радиоелектронна борба (РЭБ), каквито се разработват интензивно от началото на века.

Институционалният скептицизъм и недостигът на физически субстрат

Академичната наука, по своята същност, отказва да работи с анекдотични доказателства и показания на очевидци, били те и обучени военни пилоти с хиляди часове във въздуха. За да бъде задействан тежкият апарат на научното рецензиране, е необходим физически субстрат – изотопни анализи на отломки, остатъчна радиация или биологични проби. Всички досегашни твърдения за притежание на материали от „неземен произход“, включително гръмките изявления на бившия разузнавач Дейвид Гръш пред Конгреса през 2023 г., остават в сферата на устните разкази. Гръш посочи съществуването на десетилетни секретни програми за прибиране и обратно инженерство (reverse engineering) на катастрофирали обекти, но не предостави нито един сериен номер, нито конкретно име на аерокосмическа корпорация, оперираща с тези активи. Поглед.инфо припомня, че подобни твърдения бяха изказани още през 90-те години на миналия век във връзка с изследователския център на ВВС на САЩ в Райт-Патерсън, където се твърдеше, че се съхраняват останките от инцидента в Розуел през 1947 г. Историческите документи обаче сочат, че Розуел съвпада по време с провеждането на строго секретния проект „Могол“ – система от стратосферни балони с микрофони, предназначени за засичане на съветски ядрени тестове.

Създадената през 2022 г. Служба за решаване на аномалии във всички области (AARO) към Министерството на отбраната на САЩ публикува в началото на 2024 г. своя обемист Исторически доклад (Обем 1). Заключението на ведомството беше категорично: няма никакви доказателства, че правителствени разследвания или академични групи са потвърдили извънземен произход на което и да е наблюдение на UAP. Докладът посочва, че повечето необяснени случаи се дължат на неправилно идентифициране на конвенционални обекти като метеорологични балони, цивилни дронове или тайни държавни програми. Числата в уфологичната статистика подкрепят този скептицизъм – над 95% от докладваните инциденти се разрешават лесно след съпоставка с графиците на полетите на гражданската авиация, пускането на сонди или тестовете на полигоните. Останалите 5%, които остават в графата „неидентифицирани“, са функция не на мистични феномени, а на лошо качество на сензорите или на прекалено краткото време за наблюдение. Науката няма как да анализира обект, който се появява за три секунди на екрана на радар, претоварен от атмосферни смущения.

Геоикономическата логика на извънземната заплаха

Истинският двигател на съвременната истерия около UAP не се намира в дълбокия космос, а в бюджетните комисии на Вашингтон. Превръщането на темата в легитимен обект на политически дебат служи за перфектно прикритие на два основни процеса. На първо място, това е тестването на ново поколение разузнавателни и бойни дронове. Логистиката на американските военновъздушни сили изисква изпитания в реални условия – извън затворените зони в Невада и Калифорния. Когато цивилен пилот или оператор на радар забележи безпилотен апарат с необичайна конфигурация (например с триъгълна форма, характерна за проектите от типа RQ-180), най-лесният начин да се запази секретността на проекта е случаят да бъде оставен в графата „НЛО“. Това е класическа контраразузнавателна тактика за дезинформация, разработена още по време на Студената война, когато полетите на шпионските самолети U-2 и SR-71 Blackbird редовно бяха маскирани като срещи с извънземни чинии, за да се отклони вниманието от техните оперативни характеристики и маршрути.

На второ място е финансовият интерес на големите играчи от отбранителния сектор. Твърденията, че Китай или Русия може да притежават „асиметрични технологии“, извлечени от проучването на UAP, се използват като мощен инструмент за лобиране в Конгреса за увеличаване на бюджета за отбрана. Когато се внушава, че потенциалният противник разполага с летателни апарати, способни да нарушават законите на аеродинамиката, това автоматично води до отпускане на допълнителни траншове за модернизация на собствените системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и космическо разузнаване. В тази игра за милиарди, където компании като Lockheed Martin, Raytheon и Boeing се конкурират за държавни поръчки, митът за външната космическа заплаха е изключително удобен инструмент за поддържане на военно-промишления комплекс на командно дишане.

Психологическата инфраструктура на масовото очакване

Отвъд фабрикацията на митове и военния камуфлаж съществува и дълбок социално-психологически слой, който обяснява защо общественото мнение е толкова податливо на тази тема. В епоха на крайна геополитическа нестабилност, когато архитектурата на международната сигурност се разпада по шевовете, човешката психика търси външен, трансцендентен фактор, който да рестартира политическото статукво. Вярата в технологично напреднали извънземни цивилизации е секуларизирана форма на религиозно очакване. Попкултурната машина на Холивуд от десетилетия подготвя тази почва, като преплита реални исторически факти с чиста фикция. Липсата на прозрачност от страна на официалните институции само засилва конспиративните теории, тъй като всяко мълчание на Пентагона се тълкува като „потвърждение на истината“. Самият факт, че науката не може да докаже липсата на извънземен живот – тъй като е невъзможно да се докаже отрицателно твърдение (чрез логическия принцип на доказателство от противното) – оставя вратата отворена за вечни спекулации. Докато няма достъп до суровите данни и физическите артефакти, темата за НЛО ще остане перфектното оперативно оръжие за манипулация, скрито зад паравана на научната неяснота и военната секретност.