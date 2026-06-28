Квантова телепортация в реалния свят: Какво всъщност постигнаха учените с помощта на интернет мрежата?

/Поглед.инфо/ Лабораторният пробив на инженерния екип от Северозападния университет в САЩ, ръководен от професор Прем Кумар, поставя началото на фундаментална промяна в разпределението на стратегическите информационни ресурси. Успешното реализиране на квантова телепортация на фотони по стандартен 30-километров оптичен кабел, натоварен едновременно с конвенционален класически интернет трафик, опроверга досегашната догма, че тези две технологии изискват напълно изолирани трасета. Проектът доказва, че вместо изграждането на колосално скъпа паралелна инфраструктура, квантовите сензорни мрежи и изчисления могат да бъдат директно интегрирани в съществуващите подземни и подводни комуникационни линии. Този икономически и логистичен завой премахва финансовите бариери пред комерсиализацията на квантовата сигурност, но същевременно ускорява технологичната надпревара между основните геополитически центрове, превръщайки съществуващите кабели в зони от критично значение.

Технологичната логистика зад фотонния поток

Проблемът с преноса на квантова информация никога не е бил чисто теоретичен, а логистичен и материален. Досегашните експерименти страдаха от системната уязвимост на единичните фотони, които лесно биват абсорбирани или модифицирани при сблъсък с масивния поток от конвенционални данни. При стандартното пренасяне на интернет трафик по оптични кабели се използват лазерни импулси, съдържащи милиони светлинни частици едновременно. В тази технологична среда опитът да се прокара единичен, квантово заплетен фотон, прилича на опит да се проследи конкретна водна капка в средата на бурна река. Светлинното разсейване в силициевата матрица на оптичното влакно неизбежно унищожава деликатното състояние на квантовите двойки, което налагаше хипотезата, че за квантов интернет ще е необходимо полагането на изцяло нови, физически изолирани оптични трасета. Това би струвало стотици милиарди долари и би отнело десетилетия на телекомуникационните гиганти.

Екипът на Прем Кумар обаче подхожда към казуса не с теоретичен възторг, а със студен инженерен прагматизъм. Вместо да променят природата на кабела, учените изследват детайлно спектралните пробойни в процеса на разсейване на светлината в конвенционалните влакна. Идентифицирана е специфична дължина на вълната, при която класическият трафик проявява минимално претоварване и интерференция. Чрез прецизно позициониране на квантовите фотони именно в тази честотна ниша и чрез внедряването на специализирани хардуерни филтри на входно-изходните точки, американските инженери успяват да изолират шума от милионите съседни класически сигнали. Експериментът, проведен с 30-километрова макара от стандартно оптично влакно, доказва, че квантовият протокол запазва своята цялост дори при пикови натоварвания на мрежата. Този резултат показва, че физическото заплитане може да съществува съвместно с ежедневния дигитален шум, стига да е правилно калибрирано спрямо капацитета на средата.

Проблемът с лабораторния мащаб и реалната инфраструктура

Това изглежда логично и перспективно, но има един сериозен проблем, който всеки опитен администратор на съобщителни мрежи би посочил веднага. Лабораторната намотка от 30 километра, макар и подложена на симулиран реален трафик, се намира в контролирана среда с постоянна температура и липса на външни физически смущения. В реалността, подземните и подводните оптични кабели, които свързват континентите и държавните институции, са изложени на постоянни деформации, температурни колебания, вибрации от тежка техника и умишлени външни интервенции. Числата от лабораторния тест не потвърждават автоматично, че технологията ще заработи със същата ефективност по трасетата между големите градски централи, където затихването на сигнала и поляризационната модова дисперсия са значително по-високи.

Следващата декларирана стъпка на изследователите от Северозападния университет включва тестване на системата именно върху реално съществуващи подземни мрежи, разположени извън лабораторния кампус. Основното предизвикателство тук ще бъде т.нар. „превключване на заплитането“ (entanglement swapping) чрез използване на два чифта заплетени фотони. Това е критичен елемент, тъй като фотоните губят своите свойства след определено разстояние и за мащабиране на мрежата са необходими квантови ретранслатори. Ако тези ретранслатори не могат да се вградят в съществуващите шахти и усилвателни станции на сегашните телекоми, икономическият ефект от откритието бързо ще се стопи. Промишленият и военният сектор обаче вече следят тези изпитания с повишен интерес, тъй като възможността за моментално предаване на състоянието на частиците без физическо движение на носителя елиминира възможността за класическо прихващане на съобщенията по трасето. Подобна сигурност би променила правилата в банковия сектор, управлението на суровинните борси и криптираните военни комуникации.

Предишните успехи в тази сфера, свързани с трансформирането на квантовите точки в бързи оптични аналози на биологичните неврони, вече загатнаха за контурите на една нова изчислителна архитектура. Когато съчетаем невроморфните квантови компоненти с възможността за пренос на данни по наличните интернет кабели, става ясно, че преходът към следващото технологично поколение няма да чака подмяната на световната инфраструктура. Той ще се случи тихо, в същите онези пластмасови и стъклени нишки, по които днес текат милиарди терабайти клипове и корпоративна поща. Въпросът е кои държави притежават производствения капацитет за филтриращите компоненти и контролните възли, защото контролът над дължината на вълната в оптичното влакно се превръща в директен контрол над стратегическата информация.