/Поглед.инфо/ Спорът за автентичността на мащабните исторически паметници периодично излиза от академичните зали, за да се превърне в инструмент за политическа употреба или евтина сензационност. Случаят с Великата китайска стена и теорията за нейното късно, едва ли не ренесансово или съвременно изграждане, е типичен пример за това как липсата на познания за производствените цикли и логистиката ражда исторически чудовища. Официалните доклади на Пекин за мащабни възстановявания през ХХ век често се тълкуват погрешно от привържениците на т.нар. Нова хронология. Истинският отговор на въпроса кога и как е построена стената обаче не се крие в алтернативните трактовки, а в калкулацията на ресурсите – наличностите от дървени въглища, появата на специфични химически свързващи разтвори и капацитета на древните пещи за технологична обработка на глина.

Ресурсното уравнение на древната металургия и строителство

Разпространеното в определени ревизионистки кръгове мнение, че печените глинени тухли са станали достъпни за човечеството едва през XV век, автоматично повлича след себе си тезата, че структури като Великата китайска стена са продукт на късна мистификация. Според тази логика, обектите, които наблюдаваме днес, са по-скоро реплики от епохата на късната династия Мин или дори на модерната реставрация от края на миналия век. Източници от терена действително потвърждават, че по-голямата част от достъпния за туристите маршрут на изток е резултат от тежка реконструкция, завършена в рамките на плановите петилетки на Китайската народна република, като едва няколко участъка датират в автентичен вид от XVII век. Това обаче не променя факта, че самата технология на стандартизирания строителен блок е на възраст от няколко хилядолетия.

Проблемът на радикалните теории е, че те извеждат заключенията си от готови концепции, без да отчитат оперативното разпределяне на суровините в античните държави. Производството на съдове от изпечена глина технологично предшества и обуславя производството на строителни блокове. Всяко общество, овладяло термичната обработка на керамиката за битови нужди, автоматично получава възможността да произвежда и правоъгълни елементи за градеж. Числата и археологическите проучвания на обекти в самия Китай показват останки от структури от печени тухли на възраст от 6400 години. Почти идентични по хронология са и разкритията в Мохенджо-Даро в долината на Инд, както и ранните тухлени градежи в Египет отпреди пет хилядолетия.

Това изглежда логично, но има един проблем: защо, след като технологията е била масово известна, нейното реално мащабно приложение в гражданското строителство се забавя с хиляди години? Отговорът не е в липсата на инженерна мисъл, а в бруталната цена на енергийния ресурс. Изпичането на милиони бройки стандартизиран материал изисква колосални количества дървени въглища – суровина, която в гъсто населените и интензивно земеделски региони на древността бързо се превръща в дефицит. Горите са изсичани предимно за нуждите на металургията и леенето на бронз и желязо, което оставя масовото жилищно строителство на подчинено положение. Поради тази причина кирпичът (непечената глина) остава основен материал за масовите сгради, докато печената тухла се изолира единствено в критични зони като металургични пещи, подови настилки на императорски гробници или отбранителни съоръжения.

Химическата пробойна на сухата зидария

Другият фактор, който пречи на ранното разгръщане на тухлената архитектура, е свързващият елемент. Изграждането на висока стена от печени блокове без адекватен разтвор е обречено на бърза деструкция под влияние на атмосферната влага. За разлика от мегалитните каменни блокове, чието огромно собствено тегло позволява крепеж чрез суха зидария, леката тухла изисква химическа спойка. До появата на варовия хоросан, който прониква в порите на глината и се заздравява при контакт с вода, издигането на крепостни съоръжения от този тип е било нецелесъобразно. В момента, в който римските легиони и китайските държавни работилници стандартизират рецептата за варовия цимент, логистиката на отбраната се променя радикално. Появяват се военни тухлени фабрики, където всяко парче се маркира с държавен или легионен печат, за да се ограничи кражбата на материали.

Прилагането на тези стандарти в Руската равнина например се забавя чак до края на XV век, което често се бърка от ревизионистите с общочовешка технологична изостаналост. В действителност, в богатите на дървесина региони на Източна Европа икономическата логика диктува използването на дървен материал за фортификация и бира, тъй като обработката на камък или организирането на тухлени пещи изисква специализиран човешки ресурс, какъвто местната икономика не е имала интерес да субсидира до пристигането на италиански и западноевропейски майстори при управлението на Иван III.

Разглеждането на Великата китайска стена или Стоунхендж извън техния материален контекст – без разчет на кубическите метри дърва за огрев, капацитета на кариерите и транспортните коридори – винаги води до грешни аналитични заключения. Историята на цивилизациите не се пише от конспиративни заговори за подмяна на хронологията, а от наличността на заводи, дизел, релси, или в античния случай – от наличността на варовик, въглища и държавен контрол върху производството.