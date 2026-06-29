Космическият пъзел е решен: Как слънчевата светлина управлява и разрушава астероидите

/Поглед.инфо/ Зад гръмките заглавия за спасяването на човечеството от космически заплахи винаги стоят сухите сметки на тежката индустрия, логистиката на дълбокото разузнаване и преразпределението на милиардни държавни субсидии между Европейската космическа агенция (ЕКА) и американските ведомства. Последните данни от европейската мисия „Гая“, анализирани чрез машинно обучение от екипа на д-р Уен-Хан Джоу от Токийския университет, разкриват сериозна концептуална пробойна в досегашната доктрина за планетарна отбрана. Оказва се, че по-голямата част от потенциално опасните обекти не са твърди скални масиви, а хаотично въртящи се, кухи купове от космически боклук. Това налага пълна ревизия на скъпоструващите технологии за кинетичен удар, превръщайки досегашните разработки в неефективни играчки.