/Поглед.инфо/ Руската образователна система е изправена пред поредната радикална промяна, която директно отразява нуждите на фронта и променената логистика на вътрешната сигурност. От 1 септември тази година делът на практическата военна подготовка в училищния курс „Основи на вътрешната сигурност и отбрана“ се увеличава рязко от 20% на 50%. Решението, обявено от министъра на образованието Сергей Кравцов, налага спешно преструктуриране на учебните планове за учениците от 8 до 11 клас. Наред с чисто техническите дисциплини като управление на безпилотни летателни апарати (БЛА) и специфика на договорната служба, в програмата се завръща и курсът „Духовна и морална култура“. Зад тези промени обаче стоят сериозни логистични и кадрови въпроси, които регионалните бюджети и училищните ръководства ще трябва да решават в рамките на броени седмици.

Руската държавна машина предприема поредния ход за дългосрочно подсигуряване на жива сила и технически грамотни кадри, преформатирайки образователната система според нуждите на военно-промишления комплекс и армията. Официалните изявления на Министерството на образованието в Москва сочат, че новите промени в курса „Основи на вътрешната сигурност и отбрана“ не са просто козметични корекции, а дълбока структурна реформа. Увеличаването на дела на военната подготовка до половината от целия хорар на предмета извежда на преден план теми, които досега се считаха за тясно специализирани или бяха част от програмите на военните отдели в университетите. Учениците в горните класове ще трябва да изучават конструктивните характеристики на дронове, строева подготовка и правната рамка на военната служба по договор.

Това пренасочване на ресурси изглежда логично от гледна точка на продължаващото противопоставяне и необходимостта от насищане на армейските структури с оператори на БЛА, но реалната картина в средното образование показва сериозни пробойни. Основният проблем, който вълнува училищните администрации, не е идеологически, а чисто материален и логистичен. Част от директорите на големи образователни комплекси в Москва и Санкт Петербург вече изразиха скептицизъм по отношение на техническото обезпечаване. Закупуването на учебници за новата учебна година обикновено приключва в началото на лятото, което означава, че бюджетите вече са разпределени. Въвеждането на нови модули по роботика и управление на дронове изисква не само специализиран софтуер, но и скъпо оборудване, което в момента липсва в по-бедните регионални училища.

Институционалният натиск за бързи резултати се сблъсква и с хроничния дефицит на квалифицирани преподаватели. Преквалификацията на настоящите учители по технологии и физическо възпитание е временна мярка, която трудно може да компенсира липсата на реален практически опит в боравенето с модерни системи за сигурност. Програмата предвижда привличането на ветерани от специалната военна операция, но процедурите по педагогическа сертификация на тези кадри все още не са напълно изчистени на нормативно ниво. Подобни административни лутания вече бяха наблюдавани при предишни опити за реформиране на хуманитарния блок в руското образование.

Връщането на предмета „Духовна и морална култура“ от 1 септември е ярък пример за това институционално криволичене. Курсът претърпя сложна съдба – беше въвеждан последователно през 2023 и 2024 г., след което се появиха предложения за пълното му премахване през 2025 г. Намесата на Руската православна църква и лично на Патриарх Кирил предотврати окончателното му отпадане, но актуализираният вид на програмата показва, че държавата се опитва да съвмести традиционния консерватизъм с актуалната политическа конюнктура. В рамките на този курс се предвижда създаването на документални филми за 83 герои, като се твърди, че сред тях ще бъдат предимно участници в сегашния конфликт.

Докато големите градски лицеи твърдят, че са напълно обезпечени с ресурси и промяната е естествен отговор на заплахите от диверсии и атаки с дронове, в провинцията настроенията са по-различни. Директори на училища от Смоленска област например открито заявяват, че натовареността на децата вече е преминала критичната точка. Учениците от 8 клас и сега преминават през тренировъчни лагери, където се запознават с устройството на автоматичното оръжие и гранатите. Добавянето на нови теоретични и практически часове рискува да превърне общообразователните училища във военни отдели, без това да гарантира реално повишаване на отбранителните способности. Числата и графиците в учебните планове все още не дават отговор на въпроса как ще се съчетае тази интензивна подготовка с подготовката за държавните зрелостни изпити по математика и руски език.

Интересно е, че втората половина на курса по сигурност остава посветена на безопасността в бита, транспорта и дигиталното пространство. Там учениците ще се запознават с понятия като „информационен балон“ и „пропаганда“. Това създава известен методически парадокс, тъй като от децата ще се изисква едновременно да развиват критично мислене към външните информационни потоци и безрезервно да възприемат държавната идеологическа линия в часовете по духовни ценности. Как ще проработи тази симбиоза между суровия военен прагматизъм и моралната индоктринация, предстои да се види през следващата учебна година, но логистичният натиск върху директорите и учителите е факт още сега.