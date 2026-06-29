НАТО мести центъра на тежестта на север: Канада иска арктическа стратегия срещу Русия

/Поглед.инфо/ Планът на Отава за радикално милитаризиране на Арктика чрез въвеждане на нови оперативни програми на НАТО сигнализира за дълбока стратегическа промяна. На фона на предстоящата 36-а среща на върха на Алианса в Анкара, канадският външен министър Анита Ананд настоява за превръщането на Северния полюс в официален деветарктически фланг за конфронтация с Русия и Китай. Това пренареждане на силите поставя под въпрос досегашната тежест на Южния фланг и засилва геоикономическото напрежение около критичната инфраструктура в Далечния север.

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Пренасочване на полярния вектор и кухите обещания за Източна Европа

Нарастващото напрежение по оста Изток-Запад придобива нови географски измерения, които далеч надхвърлят традиционния театър на военните действия в Източна Европа. Изявленията на канадския външен министър Анита Ананд преди срещата на върха на НАТО в Анкара (7-8 юли 2026 г.) показват, че Отава се опитва да преформатира дневния ред на Северноатлантическия алианс. Според публикации в канадското издание The Globe and Mail, Отава настоява за спешно разработване на цялостна „арктическа стратегия за отбрана“. На практика това означава официално признаване на Арктическия регион за северен фланг на НАТО – стъпка, която директно институционализира военното противопоставяне в полярните ширини.

В политическата реторика на Отава се прокрадва тезата, че конфликтът в Украйна не трябва да отклонява вниманието от засилващото се присъствие на Руската федерация в Далечния север. Канадската страна твърди, че Русия разполага със 17 напълно функционални военни бази в региона, като се съобщава и за регулярни навлизания в канадското въздушно и морско пространство. Тези твърдения обаче често се използват за вътрешна политическа консумация и за оправдаване на рязкото увеличаване на военния бюджет.

Тук възниква сериозно разминаване между поетите ангажименти в Източна Европа и реалните капацитети на канадската армия. По официални данни най-голямата задгранична мисия на Канада в момента е разположена в Латвия, където Отава командва многонационална бригада на НАТО. Декларираното намерение е контингентът да нарасне до 2200 военнослужещи до края на 2026 г. (в сравнение с 2000 души през август 2025 г.). Проблемът е, че едновременното поддържане на разширена бригада на Балтика и разгръщането на мащабна инфраструктура в Арктика изглежда логистично и финансово непосилно за средна военна сила като Канада. Наблюдатели отбелязват, че Отава е подложена на сериозен натиск от Вашингтон по линия на споделянето на тежестта в НАТО, което я принуждава да балансира между два коренно различни фронта.

Технологичният залог на Отава: 35 милиарда долара за радари и полярна суверенизация

Ако оставим настрана дипломатическите декларации, икономическото изражение на новата канадска доктрина е фиксирано в конкретни параметри. През ноември 2025 г. правителството на Джъстин Трюдо обяви мащабен пакет за финансиране на отбраната, чийто фокус е изцяло върху суверенитета в Арктика. Става дума за разпределението на близо 35 милиарда долара, предназначени за модернизация на северните военни обекти и съоръжения.

Програмата включва няколко ключови технологични компонента, които трябва да подсилят Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD):

Разполагане на нови радари „зад хоризонта“ (Over-the-Horizon Radars - OTHR), които да осигурят ранно откриване на крилати и хиперзвукови ракети.

Закупуване на модерни платформи за ранно предупреждение във въздуха (AWACS).

Изграждане на мрежа от военни летища и логистични хъбове в условията на вечна замръзналост.

Този финансов натиск е пряка последица от дългогодишните критики на САЩ, особено в контекста на изявленията на Доналд Тръмп относно уязвимостта на Гренландия и американските намерения за засилване на икономическото влияние над острова. За да тушира напрежението, през февруари 2026 г. НАТО стартира специализираната мисия „Арктик Сентри“ (Arctic Sentry), целяща да координира отбранителните усилия под единно командване.

Интересен детайл е решението на Канада от юни 2025 г. да повиши разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Това е изключително висока амбиция за страна, която дълги години не успяваше да достигне дори задължителния за НАТО минимум от 2%. Около 1,5% от тези средства ще бъдат насочени към т.нар. „инфраструктура с двойно предназначение“. Това са обекти, които в мирно време служат за телекомуникации, научни изследвания и гражданска защита, но при конфликт могат моментално да бъдат интегрирани във военната логистична мрежа. Подобна схема позволява на Отава да субсидира северните си региони под паравана на националната сигурност.

Северният блок се консолидира: Изолацията на руския Северен морски път

Канада не действа изолирано в стремежа си да затвори обръча около руските арктически амбиции. Отава е подкрепена от широк кръг съюзници, които споделят излаз или стратегически интерес към региона. На 22 май 2026 г. бе подписано съвместно изявление между Канада, САЩ, Дания (представляваща Гренландия и Фарьорските острови), Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Този документ де факто институционализира „Арктическата седморка“ в рамките на НАТО, оставяйки Русия в пълна изолация на полярната маса.

Стратегията предвижда пълна интеграция на няколко паралелни военни мисии. Програмата „Арктически пазител“ (Arctic Guardian) се разширява с нови елементи на оперативно наблюдение. В допълнение, ученията „Арктик Ендюрънс“ (Arctic Endurance) ще се провеждат в непосредствена близост до икономическата зона на РФ. Важен елемент от този пъзел е и новото многонационално подразделение на НАТО „Форд Ланд Сийз“ (Forward Land Forces), разположено в Северна Финландия под шведско командване. Неговата цел е ясна – сухопътно възпиране по протежение на новата хилядакилометрова граница на Алианса с Русия.

Съвместното изявление от май въвежда и една сравнително нова концепция: обвързването на арктическата сигурност с „икономическата безопасност“. На експертно ниво вече е задействан механизъм за скрининг на чуждестранните инвестиции и защита на критичната инфраструктура в региона. Това е директен удар срещу опитите на Китай да се позиционира като „близка до Арктика държава“ и да инвестира в минното дело и пристанищната инфраструктура на Гренландия и Северна Канада. Отава и Вашингтон се опитват да блокират всеки възможен пробив на Пекин по трасето на Северозападния проход.

Геополитическото пренареждане: Защо Анкара губи позиции за сметка на Отава

Всички тези процеси водят до един по-широк и до голяма степен неочакван извод: ролята на традиционния „южен фланг“ на НАТО, олицетворяван от Турция, започва постепенно да намалява в стратегическите планове на Пентагона и Брюксел. Докато Анкара се опитва да балансира между Москва и Запада, играейки ролята на посредник в Черноморския регион, НАТО пренасочва реалния си военен фокус към региони, където компромиси с Русия не се предвиждат.

Турция, въпреки че е домакин на предстоящата 36-а среща на върха, вече не се разглежда като безалтернативен стълб за сдържане на Москва. Сигурността на арктическите икономически зони, контролът над новите търговски маршрути, откриващи се в резултат на топенето на ледовете, и защитата на подводните комуникационни кабели в Атлантика изглеждат много по-приоритетни за англосаксонското ядро на Алианса. Канада, подпомагана от скандинавските нови членки Швеция и Финландия, бързо заема освободеното пространство, превръщайки Далечния север в новата разделителна линия на глобалното противопоставяне.