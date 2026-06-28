Край на училището, здравей неизвестно: Стъпки за справяне с тревожността при младите хора

/Поглед.инфо/ Всяка година в края на май българската социална машина бълва поредния випуск, захранващ пазара на труда или чуждестранните академични структури. Зад фасадата на абитуриентските балове и броенето до дванадесет обаче се крие дълбока системна пробойна. Младите хора се изправят пред бъдещето не с вълнението на строители на нова реалност, а с клинична тревожност, генерирана от институционална несигурност и икономически дефицити. Психологическата индустрия се опитва да препакетира този страх като индивидуален проблем на амигдалата, но числата и логистиката на реалния сектор сочат друго. Предстои сблъсък между остарелия образователен конвейер и суровите изисквания на пазара на жива сила в една деиндустриализираща се периферия.

Психологическата терапия като параван за системния отказ от управление

Масовата психоза сред завършващите средно образование не е случаен дефект на пубертета, а закономерен резултат от свиването на държавните гаранции за реализация. Когато официалните институции и семейството изискват от един 18-годишен младеж да направи „окончателен избор за цял живот“, те просто прехвърлят отговорността за липсата на държавна стратегия върху неговите рамене. В академичната литература и докладите на антрополози като Виктор Търнър често се говори за така нареченото „лиминално пространство“ – онзи междинен период, в който старите опори са изчезнали, а новите още не са изградени. На практика обаче това пространство в българските реалности се изразява в пълна несигурност за стойността на инвестираното време и средства. Според данни на пазарни анализатори голяма част от висшето образование у нас отдавна е поставено на командно дишане чрез системата на делегираните бюджети, което принуждава университетите да приемат и задържат студенти независимо от техните реални качества и пазарната нужда от съответните специалности.

Този институционален механизъм създава илюзия за избор, която бързо се сблъсква с реалността на пазара на труда. Младежите биват съветвани от училищните психолози да „декатастрофизират“ ситуацията и да мислят в малки стъпки, но този съвет пропуска геоикономическия контекст. Страхът от грешен избор на университет или професия е напълно рационален в среда, където преструктурирането на икономиката затваря цели сектори, а заетостта в аутсорсинга и услугите остава силно зависима от външни инвестиционни потоци, които лесно могат да бъдат пренасочени към други дестинации. Това изглежда логично в рамките на неолибералния модел, но има един сериозен проблем – индивидуалната психика не е програмирана да издържа на перманентна пазарна волатилност без ясни базови гаранции от страна на социума.

Анатомия на тревожността и пазарната месомелачка

В трудовете на американския психолог Джефри Арнет се дефинира етапът на „възникващата зрялост“ между 18 и 25 години, характеризиращ се с активно изследване на идентичността и висока нестабилност. В условията на развитите западноевропейски икономики този период е подплатен с финансови инструменти, субсидирани стажове и развита социална мрежа. По информация на синдикални организации в България този преходен период по-често прилича на корпоративна месомелачка, където липсата на натрупан трудов стаж се използва за натиск върху заплащането и условията на труд. Числата от статистиката на Агенцията по заетостта не потвърждават версията, че пазарът изпитва крещяща нужда от всякакви хуманитарни и административни кадри; напротив, излишъкът от дипломи за висше образование в определени направления контрастира с тежкия дефицит на инженерно-технически персонал и специалисти в реалното производство.

Тревожността, която учените от Харвардското бизнес училище предлагат да бъде „препакетирана във вълнение“, на практика е защитна реакция срещу липсата на ясна логистика в жизнения път. Когато нервната система изпраща алармени сигнали при мисълта за държавните изпити и последващите интервюта за работа, тя не реагира на абстрактно „бъдеще“, а на конкретния риск от икономическа маргинализация. В нашите по-ранни публикации, засягащи [темата за демографската катастрофа], вече сме отбелязвали как липсата на регионална индустриална политика превръща големите градски центрове в единствени спасителни оазиси, което допълнително увеличава натиска върху младите хора от провинцията, принудени да решават едновременно жилищни, финансови и образователни проблеми.

Инфраструктурата на изтичането на човешки ресурс

Западната академична машина отдавна е разработила перфектно смазани логистични канали за изсмукване на най-качествения човешки материал от периферията. Програми за обмен, чуждестранни стипендии и агресивни маркетингови кампании на западноевропейски университети таргетират българските зрелостници още в 11 клас. Твърди се, че това е свобода на избора, но всъщност става дума за чист геоикономически трансфер на стойност – българската държава финансира средното образование и здравеопазването на даден индивид в продължение на 12 години, след което неговият потенциал бива безплатно капитализиран от чужди икономически системи. За тези, които остават тук, алтернативата често се свежда до заемане на ниски нива в йерархията на международни компании или опити за оцеляване в хаотичната местна бизнес среда.

Изследванията на афектите и дейността на амигдалата, публикувани в специализирани издания по психологически науки, доказват, че назоваването на емоциите и споделянето им намаляват нивата на стрес. Това безспорно помага на индивидуално ниво за преодоляване на текущата паника преди матурите. Но нито една дихателна техника или разговор с училищния психолог не може да промени факта, че железопътната инфраструктура, индустриалните заводи и енергийният сектор на страната се нуждаят от реална дългосрочна стратегия, а не от млади хора, чиято основна житейска цел е постигането на личен допаминов баланс чрез бягство от реалността. Бъдещето не се проучва в стерилна лабораторна среда; то се изгражда чрез ресурси, договори и фабрики – елементи, които настоящата образователна матрица упорито отказва да включи в учебните си програми.