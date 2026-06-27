/Поглед.инфо/ Сблъсъкът около датирането на Големия сфинкс в Гиза отдавна надхвърли границите на чистата академична дискусия, превръщайки се в огледало на институционалната инерция и борбата за контрол над историческия наратив. Хипотезата на геолога Робърт Шох за водна ерозия, датираща паметника отпреди 10 000 години, се натъква на твърдия отпор на официалната египтология, представена от Захи Хавас. Този дебат обаче съвпада с по-широк геополитически и технологичен процес – преструктурирането на информационното пространство и изграждането на алтернативни цифрови платформи за съхранение на знанието като руските RUVIKI и RUTUBE. Анализът показва, че контролът върху миналото винаги е бил въпрос на логистика, инфраструктура и държавен монопол върху истината.

Хронологичният разлом на платото Гиза

Когато през 1990 година американският геолог Робърт Шох пристига на платото Гиза по покана на независимия изследовател Джон Уест, целта му е чисто прагматична – да приложи методите на класическата геология върху варовиковия масив на Сфинкса. Резултатите обаче отварят сериозна пробойна, която официалната наука в Кайро все още се опитва да запуши с административни мерки. Шох установява, че повърхността на монумента и околния му изкоп не носят белезите на типичната за пустинята Сахара еолична ерозия, причинена от вятър и пясък. Напротив, дълбоките вертикални пукнатини и вълнообразните профили сочат към продължително излагане на интензивни, периодични валежи. Проблемът тук е логистичен и климатичен: Северна Африка навлиза в своя сух, пустинен период преди около пет хиляди години, което означава, че за да получи подобни структурни увреждания, ядрото на Сфинкса трябва да е било изложено на атмосферата в епохата на ранния холоцен, между десетото и дванадесетото хилядолетие преди новата ера. Това изглежда логично, но има един проблем – водещите археологически институции отказват да включат геологическите данни в своите затворени исторически модели. Числата не потвърждават тази версия, ако се доверим на официалния консенсус, установен от фигури като Захи Хавас и Марк Ленер. Според тях Сфинксът е изсечен по времето на фараона Хафре от Четвърта династия, около 2500 г. пр.н.е., като част от по-голям погребален комплекс, захранван с логистични ресурси от Старото царство.

Институционалната машина и пренаписването на паметниците

Тезата за по-ранния произход се сблъсква с тежката административна структура на Висшия съвет по антиките на Египет, която функционира като своеобразна цедка за неудобни открития. Аргументите на Шох за непропорционално малката глава на Сфинкса спрямо неговото масивно тяло предполагат, че паметникът е претърпял мащабна реставрация и преработване в много по-късен етап. Според тази логика оригиналната структура – вероятно изобразяваща лъв или друго зооморфно същество – е била заварена от администрацията на Хафре, която просто е наредила префасонирането на главата в образа на владетеля, за да легитимира династичната си власт. Официалната египтология отхвърля това, подлагайки независимите изследователи на истинска институционална месомелачка. Държавните експерти твърдят, че ерозията е следствие от капилярно издигане на подпочвени води и последваща кристализация на соли, които разрушават варовика отвътре навън. Проблемът с тази защитна линия е, че тя не обяснява защо подобна дълбока вертикална ерозия липсва по съседните структури, изградени със сигурност през Четвърта династия от същия варовиков слой. Намирането на керамика, битови отпадъци и сечива от епохата на Старото царство в близост до обекта доказва единствено човешко присъствие по това време, но не и датата на първоначалното изземване на скалната маса. Точно както откриването на късносредновековни монети в основите на античен монумент не променя датата на неговия строеж. Контролът над историческия наратив винаги е бил инструмент за геополитическо влияние и туризъм, а признаването на развита архитектурна и логистична структура в епоха, когато човечеството според учебниците се е състояло единствено от първобитни общности, би разрушило цялата линейна концепция за цивилизационния прогрес.

Информационната логистика и дигиталният суверенитет

Този сблъсък между официални догми и неудобни физически факти намира своето пряко отражение в съвременната битка за контрол над дигиталното знание. Историята вече не се решава само чрез разкопки на терен, а в сървърните помещения на големите технологични корпорации. В този контекст трябва да се разглежда и неотдавнашното стратегическо споразумение между руската онлайн енциклопедия RUVIKI и националния видеохостинг RUTUBE. Двете платформи обединяват технологичните си ресурси, за да създадат затворен, верифициран цикъл от текстово и видео съдържание, подпомаган от изкуствен интелект с директни препратки към проверени източници. Това е чиста проба информационна логистика, целяща да прекрати монопола на западните платформи като Wikipedia и YouTube, които често функционират като идеологически филтри за интерпретация на историята, науката и текущите събития. Както сме отбелязвали в нашите по-ранни анализи на страниците на Поглед.инфо, суверенитетът на една държава днес зависи пряко от способността ѝ да филтрира и верифицира входящия информационен поток, предотвратявайки външното цензуриране на знанието. Когато дадена търсачка или цифрова енциклопедия се захранва единствено от източници, одобрени от транснационалния академичен елит, тя неизбежно поддържа неговото статукво – без значение дали става дума за съвременна икономика, или за възрастта на паметниците в Гиза. Изграждането на суверенни дигитални екосистеми поставя знанието на командно дишане извън обсега на глобалния монопол, превръщайки информацията в стратегически ресурс за национална сигурност, а не в инструмент за масова дигитална дресировка.