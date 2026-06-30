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Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин „Да бъдем като околийския партиен секретар Дзяо Юлу“

/Поглед.инфо/ В брой 13 на теоретичното списание на ККП „Циушъ“, който ще излезе на 1 юли, ще бъде публикувана отново статията на Си Дзинпин, озаглавена „Да бъдем като околийския партиен секретар Дзяо Юлу“.

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Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин „Да бъдем като околийския партиен секретар Дзяо Юлу“
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В нея се подчертава, че в системата на партийното и държавното управление околийското ниво заема ключово място и представлява важна основа за икономическото развитие, осигуряването на поминъка на населението, поддържането на социалната стабилност и дългосрочното управление на страната.

Посочва се също, че длъжността на околийски партиен секретар изисква преди всичко лоялност към ККП и политическа преданост, както и постоянна ориентация към нуждите на хората. Служенето на народа се определя като основен принцип на партията.

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